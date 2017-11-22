Ипотека, суды и кассовый сбой. "Прайм" выбрал главные события недели

ИПОТЕКА БЕЗ "ПУЗЫРЕЙ"

Развитие ипотеки в России стало главной темой на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В ходе заседания президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2025 году половина российских семей должна иметь возможность на улучшение жилищных условий. По его словам, в этом году будет выдано более 1 млн кредитов на сумму около 2 трлн рублей. Благодаря улучшению условий по ипотеке – впервые за всю историю ставки опустились ниже 10%, есть льготы для семей с детьми - в следующем году кредиты возьмут около 1,5 млн семей, прогнозируют в АИЖК.

По словам Путина, развитие рынка ипотечных бумаг необходимо осуществлять за счет привлечения пенсионных фондов, страховых компаний и граждан, но при этом гарантировав защиту от так называемых "пузырей". Ранее такие опасения, по данным СМИ, высказывали в ЦБ. Однако власти уверены, что оснований для "пузырей" нет - цены на недвижимость стабильны, качество ипотечного портфеля банков высокое, а требования к заемщикам позволяют минимизировать процент дефолтов. Кроме того, эксперты указывают, что у населения недостаточно доходов, чтобы массово позволить себе такую покупку даже на текущих условиях. По словам главы Сбербанка SBER Германа Грефа, ставки по ипотеке в России при инфляции в 4% могут начинаться с 6,5%, но это произойдет не в 2018 году.

УКРАДЕННОЕ ВЕРНУТ ГОСОБЛИГАЦИЯМИ

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Еще одно поручение главы государства на будущий год, которое он дал на этой неделе в ходе встречи с представителями деловых кругов - обеспечить выпуск в 2018 году специальных валютных гособлигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. Этот вопрос уже проработали правительство и ЦБ, заявил президент. По словам главы Минфина Антона Силуанова, соответствующие бумаги выйдут в виде евробондов без увеличения запланированного объема внешних заимствований. Сейчас закон о бюджете на 2018-2020 годы предусматривает размещение евробондов общим объемом 7 млрд долларов ежегодно, из которых 4 млрд долларов для обмена старых выпусков.

По данным источника, принимавшего участие во встрече Путина с бизнесом, евробонды РФ для возврата капитала будут номинированы в долларах. Предложения для упрощения возврата средств в Россию озвучил на прошлой неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов. Тогда в Кремле заявили, что инициатива будет обсуждаться с бизнесом. Эксперты предположили, что речь идет, прежде всего, о средствах которые незаконно были заработаны, выведены за рубеж и находятся там в офшорах, на личных счетах и в трастах. Они также не исключали возможности анонимных капвложений сбежавших из России предпринимателей в экономику РФ с использованием технологии блокчейна.

ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

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Прочие идеи, обсуждавшиеся в рамках встречи Путина с бизнесом – завершение рецессии в экономике. Об этом свидетельствуют рост торговли и потребительского спроса, устойчивое увеличение грузооборота на железнодорожном транспорте, рост спроса на рабочую силу и снижение безработицы. По словам Путина, рост ВВП РФ за январь-ноябрь составил 1,4%, а замедление в четвертом квартале связано со спадом в промышленности, который власти считают локальным. Президент озвучил ряд мер, способствующих оздоровлению бизнес-климата и развитию конкуренции. В частности, силовым ведомствам поручено обеспечить раскрытие и пресечение ограничивающих конкуренцию незаконных картелей. Госкомпаниям ограничат право прямо или косвенно приобретать доли в компаниях, работающих на конкурентных рынках.

Власти РФ намерены жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства, совершенствовать механизмы тарифного регулирования, к 2020 году вдвое увеличить долю закупок малого и среднего бизнеса, НКО, в государственном и муниципальном заказе. Будет расширена линейка финансовых инструментов для привлечения крупных инвестиций, что повысит конкурентоспособность российской экономики. Путин поручил кабмину до 1 февраля 2019 года представить предложения по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции. Кроме того, он высказал мнение, что необходимо продлить амнистию капиталов, которая сейчас заканчивается.

"РОСНЕФТЬ"- АФК: НАМЕКИ НА МИРОВУЮ

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В открытой части встречи с бизнесом Путин не обсуждал судебный спор "Роснефти" ROSN и АФК "Система" AFKS, однако неофициально вопрос заключения мирового соглашения, сторонником которого является глава государства, все-таки был затронут. Ранее стало известно о том, что в четверг основной владелец АФК Владимир Евтушенков пообщался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Однако официального подтверждения этой информации, равно как и сведений о содержании мирового соглашения, пока нет. АФК находится в процессе судебного разбирательства с "Роснефтью". Большинство активов корпорации арестованы в рамках этого спора. Всего "Роснефть" подала к АФК два иска. Общая сумма претензий превышает 300 млрд рублей.

На этой неделе "Роснефть" выиграла очередной раунд спора: апелляция подтвердила взыскание с АФК 136,3 млрд рублей в пользу "Башнефти" по первому иску на 170,6 млрд рублей. АФК обещала выплатить деньги, продолжая вместе с тем оспаривать решение суда в следующей инстанции. На этих новостях акции АФК на Московской бирже обваливались до трехлетних минимумов. Однако после того, как забрезжила надежда на мировое соглашение, в пятницу они росли более чем на 20%. GDR АФК "Система" на торгах на Лондонской фондовой бирже в пятницу также росли почти на 15%. На Мосбирже их даже пришлось переводить в особый режим торгов из-за бурного роста.

НЕРАЗБЕРИХА В АРБИТРАЖЕ

#Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда © РИА Новости, Павел Комаров Поделиться

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Поделиться #Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда

Стокгольмский арбитраж принял решение по судебному спору между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", которое стороны охарактеризовали неоднозначно. "Нафтогаз" заявил, что суд признал недействительным запрет на реэкспорт газа из России, который содержался в контракте "Газпрома" и "Нафтогаза" на поставки "голубого топлива". Ранее украинская компания заявила о своей победе в Стокгольмском суде по спору с "Газпромом" по контракту на поставки топлива из России. По ее данным, суд также вынес в ее пользу решение по всем вопросам спора с российским "Газпромом" в отношении контракта на поставки газа; положительный эффект от этого "Нафтогаз" оценивает более чем в 75 млрд долларов.

В свою очередь, "Газпром" сообщил, что арбитраж Стокгольма обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" более 2 млрд долларов за поставленный газ. Несмотря на заявления "Нафтогаза", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству, указывает российская компания. Также суд установил обязательность применения положения "бери или плати" до окончания срока действия контракта и отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство. Кроме того, российская компания сообщает, что арбитраж обязал "Нафтогаз " покупать у "Газпрома" не менее 5 млрд кубометров газа в год.

МИМО КАССЫ

В среду в России был зарегистрирован массовый сбой в работе онлайн-касс, которыми сейчас пользуются многие торговые предприятия РФ. По информации ФНС, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". Проблемы возникли у ряда магазинов сети X5 Retail Group, "Магнолия", "Магнит", "Мосхозторг", "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих", заправок "Газпром нефти", "Роснефти", "Лукойла". Налоговая служба оперативно разрешила торговым точкам временно проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки. К концу дня сбой удалось устранить.

Производители кассовой техники уже произвели работу над ошибками, приведшими к сбою, бизнес получил руководство к действию в случае возникновения подобных проблем в будущем. Технология онлайн-касс пока лишь отлаживается, и случившееся подтвердило правильность решения отложить их всеобщее распространение до лета 2019 года. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, возможный объем упущенной выручки может достигнуть 2,5 млрд рублей. Это не так много, при том, что суточный оборот отрасли составляет около 10 млрд рублей, а годовой - 34 триллиона рублей. Ритейлеры надеются наверстать упущенную выгоду за время новогодних праздников.

ЭНЕРГОБОЙКОТ ПО-БЕЛОРУССКИ

Как стало известно на этой неделе, Белоруссия не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок. Минск не устраивает цена, поэтому в первом полугодии текущего года импорт электроэнергии был снижен на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Минэнерго РФ сообщили, что пока не получали официальных уведомлений от белорусских властей об отказе от переговоров по поставкам. Позднее в российском "Интер РАО" IRAO сообщили, что компания готова поставлять электроэнергию в Белоруссию при условии экономической целесообразности, в том числе в помесячном режиме.

Согласно имеющимся договоренностям, прогноз импорта электроэнергии по итогам 2017 года составляет 2,56 млрд кВт.ч, причем поставки предусмотрены только из России. Энергетически Белоруссия связана с РФ и Украиной и, по мнению экспертов, может переключиться на украинские поставки электроэнергии. В Минэнерго Украины уже заявили, что открыты для импорта электроэнергии, никаких преград для этого нет. Кроме того, Белоруссия вкладывает немало средств в собственную выработку энергии и надеется за счет модернизации энергосистемы сократить затраты на импорт. Тем не менее, поставки из РФ уже отлажены, и вопрос цены может стать предметом дальнейших переговоров, считают аналитики.

КРИПТОВАЛЮТЫ ПОЙДУТ В ГОСДУМУ

Власти РФ наконец определились с регулированием криптовалюты – соответствующий законопроект будет представлен в Госдуму 28 декабря. Документ определяет криптовалюты как иное имущество, без разграничения на названия. ICO (первичное публичное размещение токенов) рассматривается как краудфандинг, при этом предполагается ограничение суммы вложений для одного инвестора. Но это не окончательный вариант законопроекта – он будет еще обсуждаться перед презентацией депутатам. В работе над ним участвуют ЦБ и Минфин. Принятие документа в виде закона возможно уже в конце марта 2018 года. Ранее финансовые ведомства пытались договориться о деталях регулирования статуса криптовалют в течение нескольких лет, но безуспешно.

Эксперты полагают, что сроки принятия закона обозначены реально, оправдано и определение криптовалют, как иного имущества, поскольку в настоящий момент сложно иначе определить её место в ряду объектов гражданских прав. Однако преувеличивать значимость принятия документа не стоит. На сегодняшний день нет эффективного способа контроля над криптовалютами, поэтому законы могут быть любыми – от полного позволения до запрета, что и делают разные страны. Окончательное урегулирование статуса криптовалют – дело будущего. Не исключено, что, когда ажиотаж спадет, выяснится, что биткоины и другие – всего лишь специальный инструмент для решения специальных задач, и вряд ли он будет так уж широко популярен.