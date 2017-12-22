Курс биткоина может обвалиться до $7,5 тыс

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс самой популярной в мире криптовалюты - биткоина (BTC) - может обвалиться вплоть до 7,5 тысячи долларов, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Среди причин резкого падения они называют фиксацию прибыли, в том числе перед Новым годом, и отказ ранее от обновления SegWit2x.

Биткоин подешевел за пять дней более чем на 25%, заметная коррекция BTC началась после достижения рекорда в 20 тысяч долларов в воскресенье. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 15.02 мск пятницы биткоин дешевел на 17,78%, до 13,841 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 18,45%, до 13,395 тысячи долларов. При этом ранее в пятницу он терял и более 20%.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ

Эксперты отмечают, что происходящая с биткоином коррекция цены была ожидаема. Биткоин демонстрировал продолжительный уверенный рост, несмотря на периодическое снижение цены, коррекции с фиксацией полученной инвесторами прибыли, соответствующей долгому и резкому росту, до сих пор не было.

По словам президента РАКИБ Юрия Припачкина, коррекция цены криптовалюты соответствует ее спросу-предложению. "Это его коррекция просто. Мы давали прогноз, что к концу года он будет стоить 13-15 тысяч долларов, потом он неожиданно для всех повысился до 20 тысяч долларов, а сейчас вернулся до разумных значений. Это не падение катастрофическое, а его коррекция в соответствии со спросом и предложением. Я считаю, что предпосылки для дальнейшего роста сохраняются, просто такие выбросы вверх, по мере развитию фьючерсов и рынка, будут уменьшаться, курс будет более плавный", - рассказал он.

К концу 2017 года Припачкин ожидает стоимость криптовалюты на уровне 15-18 тысяч долларов, а в 2018 году цена биткоина продолжит расти.

Такого же мнения и директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов. "Как минимум это фиксация прибыли. Вообще, рост в последние несколько месяцев был слишком быстрым, коррекция необходима рынку. До 10 тысяч долларов, я думаю, цена может упасть, но если это (коррекционное удешевление - ред.) случится за один-два дня, то может и дальше - до 7,5 тысячи долларов", - полагает он.

"Ранее в этом году аналогичные падения бывали, и они выкупались за неделю-две. Сейчас может быть иначе, поскольку рост цены был очень долгий и очень значительный", - пояснил эксперт.

Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук также считает, что на рынке в настоящее время происходит коррекционное удешевление биткоина. Однако фиксация прибыли, по его словам, также может быть связана с предстоящим Новым годом.

"После резких взлетов всегда есть коррекции, точный момент коррекций и объем падения курса, на таком молодом рынке предсказать крайне сложно. Но то, что профессионалы рынка ждали предновогоднюю коррекцию - это факт. Наш аналитический отдел рисует линию поддержки на курсе 11 тысяч долларов, а там посмотрим, насколько сильно крипто-энтузиастам понадобились обычные деньги на подарки новогодние", - сообщил он.

Связь удешевления биткоина с предновогодним ажиотажем видит и сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис. "Суть случившегося проста - после стремительного роста часть инвесторов фиксируют прибыль. Кроме того, никто не отменял рождественский ажиотаж. В это время обычно происходит традиционная "выемка" части средств - люди покупают подарки, планируют поездки на праздники. "Panic sell" следует за рынком", - отметил он.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аналитик "Альпари" Веселин Петков, в свою очередь, связывает падение стоимости криптовалюты с несостоявшимся ранее в ноябре хардфорком (внедрение нового протокола в сеть биткоина) SegWit2x.

"В ноябре не состоялся хардфорк SegWit2x – он был отменен 8 ноября. В это время цена биткоина поднималась к отметке 7,8 тысячи долларов. Хардфорк SegWit2x должен был бы предложить решение проблемы "масштабирования". ... Я считаю, что проблема "масштабирования" является очень важной и рано или поздно будет необходимо ее решать, в противном случае у биткоина нет больших перспектив. Итак, цена биткоина до хардфорка SegWit2x составила 7,2-7,8 тысячи долларов. Именно этот уровень я считаю ключевым для цены биткоина", - заявил он.

Припачкин, однако, считает, что несостоявшийся хардфорк не оказывает влияния на динамику торгов биткоина. "Я думаю, что хардфорки не оказывают уже такого влияния на курс, как раньше, поскольку основная масса инвесторов рассматривают биткоин не как спекулятивную составляющую, а как вложение в будущие ценности, биткоин рассматривают как якорную валюту для организации взаиморасчетов в будущем цифровом мире", - пояснил он.