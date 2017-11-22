Самые громкие судебные процессы 2017 года

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Уходящий год немало обогатил российскую судебную практику: впервые в современной истории осужден за взятку федеральный министр, впервые попал под следствие известный режиссер, международная религиозная организация с миллионами адептов впервые признана не просто сектой, но экстремистской организацией, за участие в которой грозит колония.

Представители некоторых ведомств, выступавших ранее исключительно на стороне силовиков, сами оказались под следствием. А по стигматизированной до этого статье о государственной измене правоприменительная практика резко смягчилась, даже стало практиковаться помилование не только из политических, но и из гуманистических соображений.

Дела о киберпреступлениях, заказных убийствах, рекордных взятках, санкционных поставках оборудования в Крым, межкорпоративных спорах - 2017 год порадовал громкими процессами, редкими прецедентам и занимательными судебными спорами.

"СИСТЕМА" ОТВЕТИЛА ЗА "БАШНЕФТЬ"

Самым заметным арбитражным процессом уходящего года стало противостояние "Роснефти" ROSN и акционерной финансовой корпорации "Система" бизнесмена Владимира Евтушенкова в корпоративном конфликте вокруг "Башнефти".

Контролирующая с 2016 года башкирскую нефтекомпанию "Роснефть" посчитала, что предыдущий основной собственник – АФК "Система" AFKS– причинил "Башнефти" убытки, когда под видом реорганизации 2013-2014 годов вывел из нее денежные и другие активы.

Потери "дочки" с учетом падения курса рубля "Роснефть" оценила в рекордную для российских судов сумму иска – свыше 170 миллиардов рублей.

Арбитраж Башкирии в августе удовлетворил требования почти на 80%, взыскав с "Системы" в пользу "Башнефти" более 136 миллиардов рублей. Комментируя это решение, президент Владимир Путин сказал, что он "очень рассчитывает" на достижение мирового соглашения. По его мнению, это пошло бы на пользу "как обеим компаниям, так и российской экономике, в целом".

После слов президента прошло почти четыре месяца, а мира в этом споре, как ни странно, всё нет. Более того, "Роснефть" и "Башнефть" в декабре подали еще один гигантский иск к "Системе": о взыскании убытков в размере полученных ответчиком дивидендов за пять лет незаконного владения акциями "Башнефти" – на сумму более 131 миллиарда рублей.

"Система" тут же ответила иском на 330 миллиардов, обвинив "Роснефть" и "Башнефть" в "заведомо недобросовестных действиях", предпринимаемых с целью "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации".

В то же время после вступления в силу 18 декабря решения башкирского арбитража по первому делу АФК пообещала добровольно его исполнить, то есть заплатить "Башнефти" 136 миллиардов рублей. А буквально за несколько дней до этого "Роснефть" устами своего вице-президента Михаила Леонтьева напомнила, что выплата данной суммы является необходимым условием для мирового соглашения.

Так что не исключено, что стороны воздержатся от дальнейшей конфронтации и все-таки договорятся. И при желании они могут успеть сделать это еще до боя новогодних курантов. При большом желании.

"ИСКУССТВО ПОД АРЕСТОМ"

Театральных режиссеров в России задерживают впервые. Домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова стал полной неожиданностью для его коллег и общественности. Дело о мошенничестве "Седьмой студии" было возбуждено в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае этого года в "Гоголь-центре". Тогда же состоялся арест первых фигурантов дела.

Изначально в рамках дела суд отправил в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, в тот момент Серебренников еще числился свидетелем.

В конце августа во время съемок фильма о Викторе Цое в Санкт-Петербурге следователи задержали самого режиссера. По решению Басманного суда Москвы, Серебренников был помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

По версии следствия, при участии Серебренникова завышалось количество и стоимость мероприятий, проводимых в ходе проекта "Платформа", заключались фиктивные договоры на проведение вымышленных мероприятий, а деньги похищались.

Во время избрания Серебренникову меры пресечения к Басманному суду приехало несколько сотен его сторонников. Лично поручиться за режиссера оказались готовы многие известные деятели культуры и искусства, от рэпера Оксимирона до журналистки (и теперь без пяти минут кандидата в президенты) Ксении Собчак.

Кроме того, через несколько месяцев суд наложил арест на квартиру, автомобиль и счета режиссера, а также на купленный за 5 миллионов рублей рояль из "Гоголь-центра".

Поводом для ареста режиссера послужили показания экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она единственная из фигурантов, кто признал вину и заключил сделку со следствием. Защиты остальных обвиняемых утверждает, что Масляева оговорила коллег под давлением следствия.

Еще одна фигурантка - продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова - уехала из страны. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

ТУРБИНЫ РАЗДОРА

Еще один громкий арбитражный процесс инициировал в 2017 году немецкий концерн Siemens. Он посчитал, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Технопромэкспорт" нарушила условия контракта на поставку турбин Siemens, отправив их вместо Таманского полуострова в находящийся под санкциями Крым.

Siemens потребовал разорвать контракт с "Технопромэкспортом" и вернуть четыре спорные турбины. По мнению немцев, в контракте было четко прописано, что турбины поставляются для Кубани, а поставка в Крым запрещена.

По словам истца, это было сделано, чтобы исполнить контракт с российской стороной и в то же время не допустить нарушения режима санкций Евросоюза, запретившего поставки энергооборудования в Крым. Siemens также заявил в суде, что контракт был заключен "под влиянием обмана" и что он никогда не был бы подписан, если бы поставщик знал, что турбины предназначены для электростанций в Крыму.

В "Технопромэкспорта" требования истца назвали не экономическими, а политическими. Они заявили, что немецкий концерн пытается заставить две российские компании (а поставщиком турбин в контракте значится российская "дочка" Siemens) соблюдать санкции, установленные против РФ "иным государственным образованием", что противоречит публичному порядку России.

Запрет же перевозить оборудование из одного региона в другой, по мнению ответчиков, грозит суверенитету России, так как нарушает конституционный принцип единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории страны.

Суд первой инстанции отклонил иск Siemens, оставив турбины у покупателей. Но у истца есть еще несколько попыток доказать свою правоту в вышестоящих инстанциях. Кроме того, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится аналогичный иск, в котором уже российская "дочка" Siemens требует от "Технопромэкспорта" вернуть турбины. По существу дело начнут слушать после Нового года.

"КАК ДВА ПАЛЬЦА ПОКАЗАТЬ"

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы успел вынести приговор самому высокопоставленному чиновнику в современной истории России, попавшемуся на взяточничестве. До него последний раз действующего федерального (тогда – всесоюзного) министра арестовывали только при Иосифе Сталине.

Суд признал, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллиона долларов за положительное заключение министерства по сделке приобретения акций "Башнефти".

Показаний главного свидетеля в суде не дождались - несмотря не четыре повестки, он не пришел в суд, ссылаясь на напряженный рабочий график. "Сечин как свидетель растаял в воздухе, оставив только запах серы", - прокомментировал это Улюкаев. В прокуратуре, впрочем, решили, что Сечин не явился в суд по уважительной причине.

В итоге, Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима, штраф 130 миллионов рублей и запрет восемь лет после освобождения занимать должности на госслужбе. Вино, предлагавшееся к взятке, суд постановил уничтожить, колбаса, переданная вместе с деньгами, уничтожена ранее.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ НЕМЦОВА

В 2017 году суд вынес приговор обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова - пятерым осужденным удалось избежать пожизненного лишения свободы, но им предстоит провести в колониях от 11 до 20 лет. Приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных, уже вступил в законную силу.

Это лишь исполнители преступления, так что расследование продолжается - Следственный комитет ищет соучастников, а также заказчика и организатора преступления. Один из осужденных Темирлан Эскерханов между тем стал фигурантом еще одного дела - прямо в зале суда он оскорбил одного из членов следственной группы.

Помимо этого, разбирательство продолжится в Европейском суде по правам человека. Подсудимые обратились туда с жалобами на пытки после задержания.

Меж тем дочь убитого Жанна Немцова просит отменить приговор и переквалифицировать дело на более тяжкую статью УК РФ "Посягательство на жизнь политического или общественного деятеля". Главный плюс этой статьи для защиты - отсутствие срока давности привлечения к уголовной ответственности. Это будет принципиально для семьи Немцова в случае, если заказчика преступления смогут вычислить спустя много лет.

Немцов был застрелен в центре столицы в ночь на 28 февраля 2015 года.

ЗАХАРЧЕНКО КАК ПУНКТ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Самый известный и, возможно, самый богатый полковник российской полиции отправится под суд - в самом конце 2017 года СК РФ завершил расследование по нескольким эпизодам бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко.

Тем временем суд по иску прокуратуры принял решение изъять в пользу государства практически все имущество его родителей, родственников, жен, любовниц и детей, которое оценивается в более чем 9 миллиардов рублей.

Полковник Захарченко был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки 7 миллионов рублей от предпринимателя. В квартире его сестры оперативники ФСБ и следователи нашли склад наличности в разной валюте, на пересчет в рублях – почти 8,5 миллиарда рублей. Однако и сестра, и полковник заявили, что этот "клад" не их.

За время расследования правоохранители вменили полковнику еще три эпизода получения взяток – два от владельца сети рыбных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса. Последний, считает следствие, выдал дисконтную карту со скидкой 50% процентов, которой в элитных ресторанах пользовались высокопоставленные полицейские.

Как выяснилось, Дусс оформил скидочную карту на имя действующего генерала МВД Алексея Лаушкина, а тот передал ее полковнику. В итоге, скидка была получена на 3,5 миллиона рублей – такую сумму следствие вменило Захарченко в качестве взятки.

Еще 800 тысяч долларов Дусс – в надежде на покровительство могущественного полковника и прекращение проверок его компаний – передал генералу Лаушкину наличными. Деньги, по словам последнего, предназначались Захарченко, но передал он их ему не напрямую, а через полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

Чекист после возбуждения дела ударился в бега и находится в розыске – ему, помимо взятки, заочно вменили и обвинение в "самовольном оставлении места службы". В руки следствия попался лишь личный водитель семьи Сенина, работавший на семью чекиста неофициально.

Лаушкин, сообщали источники РИА Новости, тоже ударился в бега, но не так давно, опять же по словам источников агентства, вернулся на родину и даже был взят под государственную защиту в качестве важного свидетеля по делу Захарченко.

Третьим новым эпизодом полковника стал его новогодний отдых на курорте в Сочи, оплатил который – тоже в надежде на покровительство Захарченко – председатель совета директоров частной компании "Газпром GAZP автоматизация" Авшолум Юнаев.

Впрочем, расследование завершено пока лишь по нескольким эпизодам, а от одного обвинения – в злоупотреблении полномочий – следствие уже отказалось.

В 2018 году суд рассмотрит три эпизода полковника Захарченко. А именно: попытки помешать следствию по делу о мошенничестве в Нота-банке, чье руководство полковник, по мнению СК РФ, предупредил о предстоящем в обыске и организовал вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить изъятие; и два эпизода получения взяток от Дусса.

"БАНДА GTA" ПРОДОЛЖИЛА НАПАДЕНИЯ УЖЕ В СУДЕ

Участники так называемой "банды GTA", несколько лет наводившие ужас на автомобилистов Подмосковья, не остановились и после ареста. Казалось бы - их поймали, арестовали, провели следствие и передали дело в суд - заседания шли рутинно, и вдруг в суде объявили срочную эвакуацию - в одном из залов послышались выстрелы.

Оказалось, пятеро участников банды напали на конвойных, освободились и отобрали у них оружие. Подсудимые попытались прорваться наружу, но столкнулись с гвардейцами, охранявшими подсудимых из другой банды.

В перестрелке трое нападавших убили наповал, четвертый умер в больнице. Пятый выжил, и эксперты даже признали его вменяемым, хотя он рассказал им про "джинна, который разговаривал с ним". Клинического подтверждения его слов впоследствии не нашли – видимо, мужчина хотел выдать себя за психбольного. Процесс продолжается.

БЫВШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА "ЧЕРКИЗОНА" ОБВИНИЛИ В УБИЙСТВЕ

Один из самых резонансных заочных арестов уходящего года: Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, входившего в рейтинг богатейших бизнесменов рф.

В 2015 году Forbes оценивал состояние Тельмана Исмаилова в 600 миллионов долларов, богаче его на тот момент было лишь, по мнению журнала, 143 российских бизнесмена.

С масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов он столкнулся уже в 2009 году: после обвинений в продаже контрабандных товаров Черкизовский рынок был закрыт, сам бизнесмен уехал за рубеж. В марте 2017 года Арбитражный суд Московской области признал его банкротом.

Осенью Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение, добился санкции на арест и объявил в международный розыск. По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.

По данным СМИ, закончившийся убийством конфликт случился из-за долга в 5 миллионов долларов, который Исмаилов или его брат якобы не хотели возвращать.

План преступления, полагает следствие, он разработал совместно с братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем выступил Мехман Керимов: в мае 2016 года он, по данным СК РФ, застрелил потерпевших на Новорижском шоссе.

В настоящее время Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей, Тельман и Вагиф Исмаиловы заочно арестованы и объявлены в розыск.

"ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ" ПРОТИВ КОРОЛЕВСКОЙ РАТИ

В 2017 году суды вынесли приговоры по самому известному в России делу о кибермошенничестве: лидер и двое участников хакерской группы "Шалтай-Болтай" приговорены к различным срокам заключения.

Лидер группы Владимир Аникеев получил два года колонии, его соучастники Константин Тепляков и Александр Филинов - по три года. У всех них уже есть право просить об условно-досрочном освобождении, так что, если суды проявят гуманность, в следующем году они смогут выйти на свободу.

Основателей хакерской группы Александр Глазастиков успел скрыться из России и попросить политического убежища в Эстонии.

Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

ИЗ КАМБОДЖИ В СИЗО, ИЗ СИЗО НА ВЫБОРЫ

Уже на первом заседании по своему уголовному делу Сергей Полонский заявил, что намерен баллотироваться в президенты России. Тогда заявление арестованного бизнесмена, которому грозила колония сроком до 10 лет, вызывало только улыбку. Но теперь он на свободе, и переквалификация дела на более мягкую статью вполне может позволить ему зарегистрироваться в качестве кандидата.

Дело одиозного предпринимателя началось как приключенческий боевик. Бизнесмен вволю веселился на своем острове в Камбодже. Местные власти терпели выходки предпринимателя ровно до того, как у него истек срок визы, после чего он был депортирован в Россию.

На родине Полонского ждала камера СИЗО "Матросская тишина" и дело о хищении 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилых комплексов "Кутузовская Миля" и "Рублевская Ривьера". Обвинение следствия бизнесмен называл "заказным".

Процесс по громкому делу перестал попадать в топы новостей после того, как самого подсудимого удалили из зала за эпатажные выходки (так, он публично называл следствие "бандой подонков").

Приговор был вынесен 12 июля: суд признал Полонского виновным и назначил ему пять лет колонии (прокуратура просила восемь) — но суд переквалифицировал его действия на более мягкую статью, "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", и тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Благодаря этому, Полонский смог выйти на свободу.

Сторонники бизнесмена встретили приговор овациями. Едва выйдя из суда, Полонский заявил, что всегда верил в честное российское правосудие и намерен продолжить заниматься бизнесом. Несмотря на протест прокуратуры, 8 ноября Мосгорсуд признал приговор законным.

По окончанию процесса, Полонский вспомнил о своих планах стать президентом России. Центризбирком 20 декабря получил уведомление от инициативной группы по выдвижению Сергея Полонского в президенты России.

НОВОЕ ПОЛЕ ДЛЯ РЕКОРДОВ

Министерство обороны в этом году ставило рекорды не только на поле боя: его сотрудники попались на рекордной в истории ведомства взятке в 368 миллионов рублей. По делу арестованы начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления МО РФ Александр Вакулин, его руководитель — начальник управления Александр Бережной и начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Алексей Гринюк.

По данным следствия, они получали деньги от бизнесменов за покровительство и "помощь" при заключении госконтрактов, а также похитили около 20 миллионов рублей при исполнении контракта на поставку различной "пищевой" спецтехники.

Согласно материалам суда, один из фигурантов уже начал давать признательные показания и изобличать соучастников.

МОШЕННИЧЕСТВО В РОСКОМНАДЗОРЕ

В уходящем году Роскомнадзор, который и так не выходит из информационного поля из-за регулярных блокировок интернет-ресурсов, попал в новости совершенно по другому поводу, отметившись в криминальных сводках.

В ведомстве случился коррупционный скандал: фигурантами уголовного дела о мошенничестве стали пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, глава аппарата Александр Весельчаков и начальник правового управления Борис Едидин. Чиновников поместили под домашний арест, грозит им до 10 лет лишения свободы.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров - сотрудников трудоустраивали в стороннем предприятии и таким образом обеспечивали им прибавку к зарплате. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ - Главное управление по расследованию особо важных дел.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И SMS

В уходящем году стало известно о четырех жительницах Сочи, осужденных за отправку знакомым в Грузию sms о передвижениях российских военных эшелонов в 2008 году, во время грузино-абхазского конфликта. Их действия следствие сочло государственной изменой и добилось длительных сроков заключения.

Когда о деле первой из осужденных сообщили президенту РФ Владимиру Путину, дело приобрело широкий общественный резонанс. Президент помиловал трех женщин из соображений гуманности. Четвертой срок до фактически отбытого сократил Верховный суд РФ. В настоящее время все они находятся на свободе.

По мнению их адвоката Евгения Смирнова, эти дела положительно повлияли, в целом, на судебную практику по статье "Госизмена": суды стали назначать осужденным наказание по три-четыре года, хотя раньше и приговор в 12 лет считался мягким.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СУДЕ И СВАДЬБА В "ЛЕФОРТОВО"

Следователям понадобилось большего года, чтобы направить в суд дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Экс-губернатора обвиняют в получении нескольких взяток от двух предпринимателей — Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера, на общую сумму в 600 тысяч евро.

По данным СК РФ, за эти деньги чиновник "совершил ряд неназванных действий" в пользу взяткодателей и контролируемых ими Нововятского лыжного комбината и "Лесохозяйственной управляющей компании". Кроме этого, Белых ставят в вину "общее покровительство и попустительство" обоим предпринимателям, итогом которого стал недостаточный контроль за реализацией их инвестиционных проектов.

Дело Белых все это время шло вяло, процессы часто переносились в связи с ухудшением здоровья бывшего губернатора. По данным защиты, под стражей у обвиняемого начали прогрессировать хронические заболевания: обострившийся диабет и высокое давление привели к нарушениям работы мозга, из-за болезни суставов он также вынужден ходить с тростью. В середине осени он был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины".

Плохое самочувствие все же не помешало Белых заключить брак. Избранницей экс-губернатора стала поэтесса Екатерина Рейферт, с которой он познакомился в интернете. В ходе очередного судебного заседания, после допроса Рейферт, Белых получил право задать свой вопрос и сделал ей предложение. Девушка ответила согласием: 14 ноября они поженились, а 30 ноября обвенчались.

Больше половины свидетелей обвинения уже допрошены, но до "финишной прямой" в этом деле пока далеко. Судебные слушания идут медленно: отчасти потому, что экс-губернатор настоял на ведении протокола каждого заседания. Отвечать на вопросы участников процесса Белых при этом вызвался первым: в ходе допроса он несколько часов рассказывал про состояние лесной отрасли в Кировском регионе и особенностях заготовки дерева.

Ларицкий, в свою очередь, заявил, что Белых напрямую ничего у него не вымогал, а с просьбой "отблагодарить" экс-губернатора к бизнесмену обратился один из его помощников. Гражданин Германии Юрий Судгаймер (Зюдхаймер), напротив, вел себя в суде грубо, нецензурно выражался и заявлял, что Белых фактически напрямую требовал денег, в связи с чем он и обратился к правоохранителям. Защита утверждает, что Белых стал жертвой провокации спецслужб.

ИЕГОВА – СУД – СВОБОДА

Религия, а точнее некоторые ее течения, стали очередным разногласием России с мировым сообществом. Весной Верховный суд РФ согласился с тем, что "Свидетели Иеговы" являются экстремистской организацией, и объявил о ее ликвидации. По решению суда, все имущество "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" конфискуется в пользу государства, а его деятельность в РФ запрещается.

Адепты забили тревогу, поскольку данное решение возводит более сотни тысяч "свидетелей" в ранг латентных преступников – им, в случае "подпольной" деятельности, грозит уголовная ответственность. По подсчетам "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" запрет на деятельность затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных общин, а также касается 2277 групп, объединяющих 175 тысяч последователей.

Реакция не заставила себя ждать: Госдепартамент США призвал власти Россию снять запрет на деятельность "Свидетелей". Решение российского суда Госдеп принял за "еще одно свидетельство беспокоящей нас тенденции по преследованию религиозных меньшинств в России".

Британия и Евросоюз также обеспокоились решением ВС РФ. Британское правительство назвало его "криминализирующим мирную религию" и призвало "выполнять международные обязательства в вопросе защиты этого базового права".

Евросоюз в свою очередь направил правительству РФ коммюнике, в котором указал, что "Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний без вмешательств, что гарантировано Конституцией РФ и никак иначе быть не может, тем более что Россия связана международными обязательствами.

Минюст РФ считает по-другому. Он обвинил организацию в том, что она заставляла адептов отказываться от переливания крови, даже когда врачи настойчиво советовали сделать это. Кроме того, ведомство оценивало движение как "порождающее угрозу интересам общества и общественной безопасности".

Решение суда вызвало реакцию не только международного сообщества, но и напрямую отразилось на жизнедеятельности россиян. Так, по словам адвоката Виктора Женкова, работодатели начали увольнять сотрудников из-за связи с запрещенной организацией. Кроме того, после решения о ликвидации "Свидетелей" призывникам из числа последователей стали отказывать в прохождении альтернативной службы, хотя учение "Свидетелей Иеговы" не предполагает участие в военных конфликтах и службу в армии, отметил защитник.