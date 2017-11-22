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Топ-5 событий в мировой газовой отрасли в 2017 году


Газ / Компании
  • #Gas
    © fotolia.com, pichetw

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Мария Грабарь. Несколько лет подряд, подводя итоги уходящего года в мировой газовой отрасли, СМИ писали в основном о "Газпроме" GAZP. Крупнейшая в мире газовая компания была главным ньюсмейкером, чему способствовали и суды с европейскими партнерами по пересмотру цен на газ, и антимонопольные дела, и конфликт с Украиной. Но в 2017 году внимание привлекал отнюдь не только "Газпром".

Газовый сектор давно ждал ужесточения конкуренции и на рынке, и в информационном поле. Судя по всему, это время настало. Агентство "Прайм" составило топ-5 главных событий и тенденций в отрасли в 2017 году на основе мнений аналитиков и участников рынка.

1. ЗАПУСК "ЯМАЛ СПГ"

В декабре "Новатэк" NVTK запустил свой первый проект по производству сжиженного газа - "Ямал СПГ". До ввода этого арктического завода Россия производила СПГ только на Сахалине, в объеме около 11 миллионов тонн в год. Новое предприятие планируется вывести на полную мощность в 16,5 миллиона тонн в 2019 году.

"Ямал СПГ" реализован в срок и в рамках бюджета, что редкость для СПГ?проектов, отмечают аналитики. "Для сравнения – австралийский проект Ichthys LNG, мощность которого в два раза меньше мощности "Ямала СПГ", будет запущен в лучшем случае в первом квартале 2018 года (изначально планировали в 2015 году), а общая стоимость проекта превысит 37 миллиардов долларов (планировали около 20 миллиардов долларов)", - указал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Еще одно сравнение в пользу российского завода - экономика проекта. "По нашим оценкам, стоимость поставки газа с проекта "Новатэка" до порта прибытия в Японии составляет 174 доллара за тысячу кубометров (при использовании летнего маршрута по Северному морскому пути в девять месяцев в год). Для сравнения, американский СПГ с завода Sabine Pass в японском порту дороже на 50%", - отмечает аналитик Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Тем не менее, действующих и готовых к запуску мощностей в РФ недостаточно для того, чтобы в среднесрочной перспективе занять значимую долю мирового рынка СПГ. Пока их хватает только примерно на 6,7% рынка в 2022 году. По прогнозам аналитической компании Gas Strategies, объем производства СПГ в мире в 2017 году составит 292 миллиона тонн, а Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что к 2022 году этот показатель вырастет на 116 миллионов тонн.

2. СПГ-БУМ В КИТАЕ

Китай в 2016 году принял основные параметры 13-й пятилетки, среди которых задача по улучшению качества воздуха, а также замещению угля газом практически во всех секторах промышленности. В результате такой политики уже в 2017 году поставки СПГ в Китай выросли на 50%. "Я считаю, что основным событием для 2017 года стал рост импорта СПГ в Китай (на данный момент на 47%), который стал результатом политики правительства по переходу с угля на газ", - сообщил агентству "Прайм" старший аналитик МЭА по газу Жан-Батист Дюбрей (Jean-Baptiste Dubreuil).

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Тем не менее, такой рост импорта СПГ стал сюрпризом для рынка. "Никто из аналитиков не думал, что рост будет таким высоким. Кто-то говорил, что он будет на уровне 25%, или 30%, но 50%... никто этого не предполагал", - говорила в середине декабря директор по исследованиям рынков сжиженного природного газа Thomson Reuters Анн Кэтрин Бревик (Anne Katrin Brevik).

В 2017 году Китай импортировал 90 миллиардов кубометров газа, из них 50 миллиардов кубометров приходится на СПГ. По прогнозам Бревик, к 2022 году Китай будет импортировать 150 миллиардов кубометров газа, а импорт СПГ достигнет 80 миллиардов кубометров.

Рост спроса в Китае, увеличение импорта СПГ в Индию, Пакистан, Бангладеш и Таиланд - все это не допустит его перепроизводства в мире, считает она. "Отсрочка запуска новых мощностей и, возможно, более быстрое падение добычи на зрелых месторождениях могут сократить прогнозируемый рост производства, или по крайней мере сгладить его. … Возможно, переизбыток СПГ, который так давно предсказывали, исчезнет прежде, чем появится", - соглашаются эксперты Gas Strategies.

3. ВЗРЫВ НА ГАЗОВОМ ХАБЕ

Утром 12 декабря на территории газораспределительной станции в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один человек, еще 21 был ранен. Прекратились транзитные поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию. Министерство экономического развития Италии объявило чрезвычайное положение в стране, а эксперты назвали аварию крупнейшим с 2009 года энергетическим кризисом в Европе.

По данным Gas Connect Austria, причиной взрыва стал сбой в недавно установленном фильтре-сепараторе на одном из участков газотранспортной системы. Поставки газа из Австрии в Италию удалось возобновить в тот же день, транзит полностью восстановился к 13 декабря. Но европейским чиновникам еще предстоит проанализировать ситуацию и сделать выводы.

Пока понятно лишь одно - Европе, которая стремится к высокому уровню энергобезопасности, но теряет в объемах собственной добычи газа, необходимы дополнительные источники поставок. По версии "Газпрома", необходима диверсификация маршрутов поставок именно трубопроводного газа. "Взрыв в Баумгартене четко показал, что чем больше маршрутов для транспортировки природного газа по трубопроводам имеется в Европу, тем более надежна энергобезопасность континента", - говорил в декабре начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

Эксперты газового рынка считают, что авария может стать дополнительным стимулом для строительства инфраструктуры в ЕС для приема СПГ.

Если цены на европейских хабах останутся высокими в течение все зимы, "мы тогда вполне сможем увидеть конкуренцию между Европой и Азией за привлечение (импорт - ред.) СПГ этой зимой", отмечал главный аналитик консультационной фирмы Wood Mackenzie в области газа и СПГ Массимо Ди-Одоардо (Massimo Di-Odoardo). "Думаю, что в Хорватии пойдет новая волна в поддержку строительства терминала СПГ на острове Крк", - отмечал заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

4. РЕКОРДЫ "ГАЗПРОМА"

В 2017 году "Газпром" вновь побьет рекорд поставок газа в Европу - согласно прогнозу, озвученному председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в конце ноября, экспорт составит 192 миллиарда кубометров. Доля компании на европейском газовом рынке по итогам года вырастет до более 33%, говорил в декабре Комлев. "Этот исторический максимум (объем поставок газа на экспорт в ЕС - ред.) говорит о том, что мы были правы и доля российского газа в газовом балансе Европы дойдет до 40%", - считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Топ-менеджеры "Газпрома" не раз говорили о том, что не только не боятся, но и приветствуют конкуренцию с другими производителями газа на европейском рынке. В то же время компания подчеркивает неконкурентоспособность американского СПГ в ЕС. "В настоящее время американский СПГ не отличается высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке из-за его высокой себестоимости", - заявил "Газпром" по итогам заседания совета директоров в конце декабря.

"Газпром" не верит в агрессивную экспансию американского СПГ на европейский рынок, в серьезный рост добычи сланцевого газа в Китае, в принципе не верит в изменения в мировой газовой отрасли. Совет директоров "Газпрома" в последние два года, обсуждая тенденции на газовом рынке, приходит к одному выводу: "события 2017 года (а также 2016 года - ред.) не привели к значительному пересмотру долгосрочного прогноза развития мировой энергетики".

Проекты расширения СПГ-завода "Сахалин-2" и строительства "Балтийского СПГ" продолжают неспешно прорабатываться, но как будто без энтузиазма. "Наш СПГ будет не нужен в мире до 2022-2023 годов, запускать проекты раньше просто не имеет смысла", - говорил агентству "Прайм" топ-менеджер "Газпрома".

Между тем, пока "Газпром" считает преждевременным форсировать реализацию собственных СПГ-проектов, его конкурент на внутреннем рынке газа - "Новатэк" - в присутствии президента РФ Владимира Путина запускает "Ямал СПГ", США вводят в эксплуатацию несколько СПГ-проектов, а Qatargas сообщает, что продаст крупнейшему европейскому партнеру "Газпрома" - австрийской OMV - 1,1 миллиона тонн СПГ в год в течение пяти лет.

5. ГИГАНТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЕГИПТЕ

В конце декабря итальянская Eni (владеет 60% в проекте) совместно с российской "Роснефтью" ROSN(30%) и британской BP (10%) начала добычу на крупнейшем в Средиземном море газовом месторождении Зохр (Zohr). Месторождение было открыто Eni в 2015 году, его ресурсный потенциал - 850 миллиардов кубометров газа.

Добыча газа на месторождении к июню составит около 28 миллионов кубометров в сутки, а к концу 2019 года вырастет до 76 миллионов в сутки, сообщал министр нефти Египта Тарек Эль-Молла. "Роснефть" обещала рост добычи в 2020 году до 28 миллиардов кубометров в год.

Eni начала добычу природного газа на египетском месторождении Zohr

Газ месторождения Зохр полностью изменит энергетический рынок Египта, говорил после запуска проекта глава Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi). Страна сможет полностью обеспечивать себя газом и со временем превратится из импортера газа в нетто-экспортера, отмечал он. "Это существенным образом изменит баланс спроса и предложения на рынке газа в регионе", - считает Маринченко из Fitch.

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