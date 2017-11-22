Топ-5 событий в мировой газовой отрасли в 2017 году

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Мария Грабарь. Несколько лет подряд, подводя итоги уходящего года в мировой газовой отрасли, СМИ писали в основном о "Газпроме" GAZP. Крупнейшая в мире газовая компания была главным ньюсмейкером, чему способствовали и суды с европейскими партнерами по пересмотру цен на газ, и антимонопольные дела, и конфликт с Украиной. Но в 2017 году внимание привлекал отнюдь не только "Газпром".

Газовый сектор давно ждал ужесточения конкуренции и на рынке, и в информационном поле. Судя по всему, это время настало. Агентство "Прайм" составило топ-5 главных событий и тенденций в отрасли в 2017 году на основе мнений аналитиков и участников рынка.

1. ЗАПУСК "ЯМАЛ СПГ"

В декабре "Новатэк" NVTK запустил свой первый проект по производству сжиженного газа - "Ямал СПГ". До ввода этого арктического завода Россия производила СПГ только на Сахалине, в объеме около 11 миллионов тонн в год. Новое предприятие планируется вывести на полную мощность в 16,5 миллиона тонн в 2019 году.

"Ямал СПГ" реализован в срок и в рамках бюджета, что редкость для СПГ?проектов, отмечают аналитики. "Для сравнения – австралийский проект Ichthys LNG, мощность которого в два раза меньше мощности "Ямала СПГ", будет запущен в лучшем случае в первом квартале 2018 года (изначально планировали в 2015 году), а общая стоимость проекта превысит 37 миллиардов долларов (планировали около 20 миллиардов долларов)", - указал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Еще одно сравнение в пользу российского завода - экономика проекта. "По нашим оценкам, стоимость поставки газа с проекта "Новатэка" до порта прибытия в Японии составляет 174 доллара за тысячу кубометров (при использовании летнего маршрута по Северному морскому пути в девять месяцев в год). Для сравнения, американский СПГ с завода Sabine Pass в японском порту дороже на 50%", - отмечает аналитик Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Тем не менее, действующих и готовых к запуску мощностей в РФ недостаточно для того, чтобы в среднесрочной перспективе занять значимую долю мирового рынка СПГ. Пока их хватает только примерно на 6,7% рынка в 2022 году. По прогнозам аналитической компании Gas Strategies, объем производства СПГ в мире в 2017 году составит 292 миллиона тонн, а Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что к 2022 году этот показатель вырастет на 116 миллионов тонн.

2. СПГ-БУМ В КИТАЕ

Китай в 2016 году принял основные параметры 13-й пятилетки, среди которых задача по улучшению качества воздуха, а также замещению угля газом практически во всех секторах промышленности. В результате такой политики уже в 2017 году поставки СПГ в Китай выросли на 50%. "Я считаю, что основным событием для 2017 года стал рост импорта СПГ в Китай (на данный момент на 47%), который стал результатом политики правительства по переходу с угля на газ", - сообщил агентству "Прайм" старший аналитик МЭА по газу Жан-Батист Дюбрей (Jean-Baptiste Dubreuil).

Тем не менее, такой рост импорта СПГ стал сюрпризом для рынка. "Никто из аналитиков не думал, что рост будет таким высоким. Кто-то говорил, что он будет на уровне 25%, или 30%, но 50%... никто этого не предполагал", - говорила в середине декабря директор по исследованиям рынков сжиженного природного газа Thomson Reuters Анн Кэтрин Бревик (Anne Katrin Brevik).

В 2017 году Китай импортировал 90 миллиардов кубометров газа, из них 50 миллиардов кубометров приходится на СПГ. По прогнозам Бревик, к 2022 году Китай будет импортировать 150 миллиардов кубометров газа, а импорт СПГ достигнет 80 миллиардов кубометров.

Рост спроса в Китае, увеличение импорта СПГ в Индию, Пакистан, Бангладеш и Таиланд - все это не допустит его перепроизводства в мире, считает она. "Отсрочка запуска новых мощностей и, возможно, более быстрое падение добычи на зрелых месторождениях могут сократить прогнозируемый рост производства, или по крайней мере сгладить его. … Возможно, переизбыток СПГ, который так давно предсказывали, исчезнет прежде, чем появится", - соглашаются эксперты Gas Strategies.

3. ВЗРЫВ НА ГАЗОВОМ ХАБЕ

Утром 12 декабря на территории газораспределительной станции в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один человек, еще 21 был ранен. Прекратились транзитные поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию. Министерство экономического развития Италии объявило чрезвычайное положение в стране, а эксперты назвали аварию крупнейшим с 2009 года энергетическим кризисом в Европе.

По данным Gas Connect Austria, причиной взрыва стал сбой в недавно установленном фильтре-сепараторе на одном из участков газотранспортной системы. Поставки газа из Австрии в Италию удалось возобновить в тот же день, транзит полностью восстановился к 13 декабря. Но европейским чиновникам еще предстоит проанализировать ситуацию и сделать выводы.

Пока понятно лишь одно - Европе, которая стремится к высокому уровню энергобезопасности, но теряет в объемах собственной добычи газа, необходимы дополнительные источники поставок. По версии "Газпрома", необходима диверсификация маршрутов поставок именно трубопроводного газа. "Взрыв в Баумгартене четко показал, что чем больше маршрутов для транспортировки природного газа по трубопроводам имеется в Европу, тем более надежна энергобезопасность континента", - говорил в декабре начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

Эксперты газового рынка считают, что авария может стать дополнительным стимулом для строительства инфраструктуры в ЕС для приема СПГ.

Если цены на европейских хабах останутся высокими в течение все зимы, "мы тогда вполне сможем увидеть конкуренцию между Европой и Азией за привлечение (импорт - ред.) СПГ этой зимой", отмечал главный аналитик консультационной фирмы Wood Mackenzie в области газа и СПГ Массимо Ди-Одоардо (Massimo Di-Odoardo). "Думаю, что в Хорватии пойдет новая волна в поддержку строительства терминала СПГ на острове Крк", - отмечал заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

4. РЕКОРДЫ "ГАЗПРОМА"

В 2017 году "Газпром" вновь побьет рекорд поставок газа в Европу - согласно прогнозу, озвученному председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в конце ноября, экспорт составит 192 миллиарда кубометров. Доля компании на европейском газовом рынке по итогам года вырастет до более 33%, говорил в декабре Комлев. "Этот исторический максимум (объем поставок газа на экспорт в ЕС - ред.) говорит о том, что мы были правы и доля российского газа в газовом балансе Европы дойдет до 40%", - считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Топ-менеджеры "Газпрома" не раз говорили о том, что не только не боятся, но и приветствуют конкуренцию с другими производителями газа на европейском рынке. В то же время компания подчеркивает неконкурентоспособность американского СПГ в ЕС. "В настоящее время американский СПГ не отличается высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке из-за его высокой себестоимости", - заявил "Газпром" по итогам заседания совета директоров в конце декабря.

"Газпром" не верит в агрессивную экспансию американского СПГ на европейский рынок, в серьезный рост добычи сланцевого газа в Китае, в принципе не верит в изменения в мировой газовой отрасли. Совет директоров "Газпрома" в последние два года, обсуждая тенденции на газовом рынке, приходит к одному выводу: "события 2017 года (а также 2016 года - ред.) не привели к значительному пересмотру долгосрочного прогноза развития мировой энергетики".

Проекты расширения СПГ-завода "Сахалин-2" и строительства "Балтийского СПГ" продолжают неспешно прорабатываться, но как будто без энтузиазма. "Наш СПГ будет не нужен в мире до 2022-2023 годов, запускать проекты раньше просто не имеет смысла", - говорил агентству "Прайм" топ-менеджер "Газпрома".

Между тем, пока "Газпром" считает преждевременным форсировать реализацию собственных СПГ-проектов, его конкурент на внутреннем рынке газа - "Новатэк" - в присутствии президента РФ Владимира Путина запускает "Ямал СПГ", США вводят в эксплуатацию несколько СПГ-проектов, а Qatargas сообщает, что продаст крупнейшему европейскому партнеру "Газпрома" - австрийской OMV - 1,1 миллиона тонн СПГ в год в течение пяти лет.

5. ГИГАНТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЕГИПТЕ

В конце декабря итальянская Eni (владеет 60% в проекте) совместно с российской "Роснефтью" ROSN(30%) и британской BP (10%) начала добычу на крупнейшем в Средиземном море газовом месторождении Зохр (Zohr). Месторождение было открыто Eni в 2015 году, его ресурсный потенциал - 850 миллиардов кубометров газа.

Добыча газа на месторождении к июню составит около 28 миллионов кубометров в сутки, а к концу 2019 года вырастет до 76 миллионов в сутки, сообщал министр нефти Египта Тарек Эль-Молла. "Роснефть" обещала рост добычи в 2020 году до 28 миллиардов кубометров в год.

Газ месторождения Зохр полностью изменит энергетический рынок Египта, говорил после запуска проекта глава Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi). Страна сможет полностью обеспечивать себя газом и со временем превратится из импортера газа в нетто-экспортера, отмечал он. "Это существенным образом изменит баланс спроса и предложения на рынке газа в регионе", - считает Маринченко из Fitch.