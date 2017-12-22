Суверенный рейтинг России - переступить черту

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Вероника Буклей. Суверенный рейтинг России от "большой тройки" международных агентств - Fitch, S&P и Moody's - в 2017 году балансировал на грани: участники рынка ждали, что он будет повышен и преодолеет спекулятивный порог, а чиновники указывали, что де-факто он уже находится на инвестиционном уровне.

Сейчас из "тройки" только Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный - "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P оценивает рейтинг как "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Рейтинг Moody's находится на уровне "Ba1" со стабильным прогнозом.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин еще в сентябре говорил, что повышение рейтингов РФ от международных агентств неизбежно. Moody's и S&P, по его мнению, выдерживают паузу, так как им сложно признать свои ошибки, а финансовые рынки уже давно оценивают рейтинг страны выше, чем агентства. Министр финансов Антон Силуанов также рассчитывает, что другие агентства вслед за Fitch повысят рейтинг РФ до инвестиционного уровня - иностранные инвесторы охотно вкладываются в активы РФ, несмотря на текущие оценки и геополитический шум.

В целом решения "тройки" для России в уходящем году были лишь позитивными – все они по одному разу улучшали прогнозы по рейтингам. Агентство "Прайм" опросило представителей "большой тройки" и узнало, чего они ждут от экономики РФ в будущем году.

САНКЦИИ И РИСКИ

Старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу напоминает, что последние несколько лет геополитическая неопределенность, международные санкции и падение цен на нефть негативно влияли на доверие инвесторов к российской экономике. "Однако постепенное восстановление экономики и повышение макроэкономической стабильности привели к тому, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) начали постепенно возвращаться в Россию, о чем говорят данные за первое полугодие 2017 года", - отметила она.

Директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Эрик Ариспе указывает, что риски, связанные с геополитической напряженностью и усилением санкций, по-прежнему актуальны. "Реализация этих рисков может в будущем ограничивать гибкость суверенного эмитента в плане привлечения финансирования, а также негативно сказаться на улучшающейся макроэкономической стабильности, деловой среде и перспективах роста", - полагает эксперт.

Старший экономист S&P по России Татьяна Лысенко также отмечает, что иностранные инвесторы видят ряд рисков, связанных как с санкциями, так и с бизнес-средой в России, поэтому на данном этапе их скорее привлекает возможность получения краткосрочной прибыли от финансовых вложений. S&P при этом ожидает, что иностранцы сохранят активность на рынке рублевых инструментов.

"В отношении более долгосрочных вложений инвесторы, скорее всего, будут проявлять осторожность. Мы ожидаем, что чистый отток прямых иностранных инвестиций в ближайшие несколько лет составит около 1% ВВП в год", - полагает эксперт.

Лысенко не считает, что последний раунд санкций США окажет негативное влияние на экономику России в краткосрочной перспективе. Существует большая неопределенность в отношении того, как именно будут выполняться все эти меры, и какой будет реакция российского правительства, замечает она.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Рост экономики России в 2018 году продолжится, хотя и умеренными темпами: он будет поддерживаться низкой инфляцией, ростом зарплат и повышением внутреннего потребления. Сдерживающими факторами при этом станут структурные ограничения, демография и проводимая макроэкономическая политика, считают в "большой тройке".

В 2017 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,1% и предполагает, что темпы роста не замедлятся и в следующем году.

Экономисты "большой тройки" более сдержанны в своих прогнозах. Так, Fitch ожидает, что после достижения уровня 1,8% в 2017 году, в будущем году рост составит 2% ввиду снижения неопределенности, проведения менее сдержанной денежно-кредитной политики и благоприятного прогноза по ценам на нефть.

По мнению S&P, российская экономика вышла из рецессии и в этом году вырастет на 1,8%. В будущем году рост продолжится, но будет умеренным - лишь 1,6%. Moody's также ожидает роста российской экономики в 2018 году на 1,6%, при этом его структура, вероятно, больше сместится в сторону частного потребления по сравнению с 2017 годом.

"Потребление со стороны населения, вероятно, поддержит внутренний спрос на фоне повышения уверенности, некоторого роста потребительского кредитования и увеличения реальной заработной платы", - соглашается Ариспе из Fitch.

Восстановлению уровня частного потребления, по словам Линдоу, будут способствовать низкий уровень безработицы и обещанное повышение минимального размера оплаты труда, зарплат госслужащих и пенсий.

"Повышение объема импорта потребительских товаров, в том числе за счет роста объемов международной электронной коммерции и прямых покупок за рубежом, вследствие стабилизации номинальной и повышения реальной стоимости рубля окажет в некоторой степени сдерживающее влияние на рост ВВП. Инвестиции должны стать еще одним драйвером роста, хотя государственные инвестиции будут постепенно сокращаться по мере завершения текущих проектов", - добавляет Линдоу.

СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Рассуждая о перспективах рейтинговых действий, Ариспе из Fitch говорит, что основной краткосрочный риск, который агентство видит для продвижения России к следующей ступени рейтинга, - это возможность распространения санкций на госдолг РФ.

Moody's отмечает, что рейтинг России может быть пересмотрен в сторону повышения, если власти начнут проводить структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики, снижение структурного дефицита пенсионной системы и улучшение инвестиционного климата.

"Рейтинг России может быть понижен в случае, если произойдет ухудшение показателей кредитоспособности или платежного баланса страны до того уровня, когда ее способность абсорбировать еще один возможный шок падения нефтяных цен или другие экономические шоки существенно ослабнет. Возобновление стрессовой ситуации в банковской системе также может привести к понижению рейтинга страны", - комментирует Линдоу.

"С нашей точки зрения, сдерживающее влияние на рост оказывают как структурные ограничения, так и достаточно жесткая макроэкономическая политика - сокращение расходов бюджета в реальном выражении, и все еще крайне высокие реальные процентные ставки. Перед правительством стоит непростая задача: найти баланс в макроэкономической политике, который позволит поддерживать макроэкономическую стабильность, не препятствуя росту", - полагает Лысенко из S&P.