Российские электроэнергетики в мечтах о светлом будущем

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Марина Коцубинская. Главное блюдо на новогоднем столе российских энергетиков – это большой пирог под названием "Модернизация теплоэлектростанций" весом в 1,5 триллиона рублей. К его замешиванию приступили еще в 2016 году, испекут точно не раньше 2018 года, но делить уже начали.

Важными событиями уходящего года стали спасение от долгов "Русгидро", IPO En+ Group Олега Дерипаски, долгожданная и все равно неожиданная смена главы крупнейшей электросетевой компании страны "Россети" и несколько масштабных блэкаутов.

ДОРОГАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Теплоэлектростанции (ТЭС) - это важно, это 70% Единой энергосистемы страны. Во время реформы электроэнергетики для строительства необходимых новых ТЭС ввели специальный механизм - ДПМ (договор предоставления мощности), который гарантировал компаниям окупаемость инвестиций через повышенные платежи за мощность. Из-за окончания ДПМ в 2020-2030 годах в отрасли высвобождается около 1,5 триллиона рублей.

Потребители напоминали, что ДПМ вводили как разовый механизм и с его окончанием обещали уменьшение расходов на энергию. Но Минэнерго полагает, что 1-1,5 триллиона рублей надо опять инвестировать – уже в модернизацию ТЭС. Энергокомпании тоже "за". Они говорят, что оборудование устаревает, работать на нем иногда уже небезопасно, ресурс работы к 2035 году исчерпают 129 ГВт - это больше половины нынешних энергомощностей страны.

При этом потребители отмечают, что до 2023 года включительно прогнозируется избыток генерации, а мощность станций используется примерно на 50%. Сомнения прежде всего вызывает необходимость модернизировать ТЭС, как сейчас обсуждается, именно за счет спецнадбавок к цене, а не ресурсов энергокомпаний.

Более четко границы для дискуссий обозначил президент РФ Владимир Путин. В декабре он поручил правительству разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание нужно обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизацию атомной энергетики.

Пока, правда, непонятно, как именно это будет реализовано. На часть инвестиций уже претендует зеленая энергетика. "Если весь объем высвобождающихся средств от ДПМ направить только на развитие тепловой генерации, то ВИЭ в России рискует не состояться как отрасль", - предупредил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

ЗАМКНУЛО

В уходящем году произошло несколько крупных системных энергосбоев, которые привлекли внимание президента страны, поручившего Минэнерго проработать меры для их предотвращения.

Если не считать блэкаута в Крыму, которому уже второй раз не повезло остаться на несколько часов без электроснабжения из-за ДТП с грузовиком, то в основном крупные аварии начинались с короткого замыкания в электросетях, потом неправильно срабатывала защитная автоматика, отключая часть оборудования. Восстанавливали электроснабжение за несколько часов, но масштабы отключений были очень большими.

На Дальнем Востоке в августе, например, без энергоснабжения оставались до 1,5 миллиона человек, плюс приостанавливались поставки электроэнергии в Китай. В Сибири в июне было нарушено энергоснабжение более 265 тысяч человек и шести алюминиевых заводов "Русала".

Как пояснял замглавы Минэнерго Андрей Черезов, основной проблемой стали несогласованные действия энергетиков. Чтобы избежать повторения ошибок в будущем, министерство разработало единые технологические правила для отрасли, которые рассчитывает вскоре принять.

ЭНЕРГОАЛЮМИНИЕВОЕ IPO

Крупнейшим бизнес-событием, касающимся электроэнергетики, хотя и только частично, стало размещение акций En+ Group Дерипаски. En+ была создана в 2002 году как холдинговая компания-акционер нескольких предприятий. В частности, к началу этого года ей принадлежало 48,13% "Русала" и крупная энергокомпания "Евросибэнерго".

Менеджмент "Евросибэнерго" давно говорил о консолидации активов, формировании операционной компании, которая может провести IPO. В 2016 году были выкуплены у "Интер РАО" IRAO 40,29% акций крупнейшего актива - "Иркутскэнерго" IRGZ - за 70 миллиардов рублей, приобретены плотины гидроэлектростанций Ангарского каскада у "Русгидро" за 11 миллиардов рублей.

Размещение акций провела головная структура - En+. IPO прошло в Лондоне в ноябре, став крупнейшим среди компаний РФ за последние пять лет. В итоге были привлечены 1,5 миллиарда долларов. Якорным инвестором сделки выступила сингапурская AnAn Group - структура китайской CEFC, которая сейчас приобретает также 14,16% акций "Роснефти" ROSN. Объем инвестиций составил 500 миллионов долларов.

Среди инвесторов оказались также суверенный инвестфонд Катара (QIA) и Российский фонд прямых инвестиций в консорциуме с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

СЕТИ С НОВОЙ ГОЛОВОЙ

Электросетевому госхолдингу "Россети" в этом году наконец-то поменяли руководителя. Прежний - Олег Бударгин - в общем-то, не засиделся, он возглавил компанию только в июне 2013 года, но слухи о его отставке возникали уже не единожды. Усилились они в середине года, после появления информации о том, что Бударгин не войдет в совет директоров компании.

Неожиданностью стало назначение нового главы. Еще на стадии слухов сначала перебрали всех называвшихся ранее возможных преемников, потом остановились на новом имени - первом заместителе председателя Внешэкономбанка Михаиле Полубояринове.

Однако 31 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о назначении теперь уже экс-главы департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского.

Одно из видных начинаний нового руководителя - проработка с ведомствами долгосрочных тарифов, которые, по словам Ливинского, определят основу для дивидендов: "Чтобы платить дивиденды, нужно понимать, с чего их платить". Неясно, однако, что будет с такими тарифами, если государство снова решит не повышать их.

ДОЖДАЛИСЬ. TO BE CONTINUED?

В этом году наконец закончилась стартовавшая еще в 2015 году сериальная история с докапитализацией одной из крупнейший энергокомпаний - "Русгидро" - для спасения от долгов ее дальневосточной "дочки". Сначала на акции компании было много претендентов, потом она никак не могла определиться с объемом допэмиссии. К концу 2016 года стало понятно, что "Русгидро" проводит допэмиссию на 40 миллиардов рублей в пользу ВТБ и еще на 15 миллиардов продаст банку казначейские акции.

Затем долго согласовывались условия сделки. В итоге 7 марта компания и банк подписали форвардный контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил 13,5% "Русгидро". По условиям контракта, если ВТБ будет продавать акции и (или) закончится контракт, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании.

Дивиденды, которые ВТБ получит от компании, пойдут в учет форвардной цены контракта. То есть для "Русгидро" выгодно стоить дороже и платить щедрые дивиденды.

Однако менять дивидендную политику и увеличивать выплаты компания не намерена, говорил в декабре ее глава Николай Шульгинов. Если динамика чистой прибыли по МСФО за 2017 год будет аналогична итогам девяти месяцев, когда прибыль снизилась на 17,6%, стоит ждать и снижения дивидендов.

При этом компания рассматривает еще одну крупную допэмиссию - на 13-14 миллиардов рублей в течение нескольких лет, в первую очередь для строительства инфраструктуры на Чукотке. Компания "Атон" назвала эти планы двумя главными разочарованиями для инвесторов.