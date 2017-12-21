Греф наступает с Apple Pay, но пластиковые карты не сдадутся

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские карты атавизмом. Сам прогрессивный банкир в основном пользуется системой мобильных платежей Apple Pay и мечтает о "смерти" пластиковых карт. При этом глава крупнейшего банка России в ближайшем будущем не ждет исчезновения пластиковых карт, к слову, как и наличных денег. Греф назвал голосовой помощник "Алиса" глупой

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что технологический гигант Apple создал мощную платежную систему, бесспорно, удобную в обращении. Тем не менее отказа от пластиковых карт эксперты не ожидают, так как не видят принципиального отличия от систем Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. К тому же системы Pay распространяются не за счет спроса пользователей, а благодаря продвижению со стороны производителей, а людям все же больше привычны карточки и наличные деньги. В целом в ближайшее время от карточек избавиться точно не получится, так же, как и от наличности, которая, скорее всего, не исчезнет вообще никогда, считают эксперты.

Технологично и удобно…

Председатель наблюдательного совета АО "Банк Воронеж" Мурад Салихов говорит, что система мобильных платежей Apple Pay достаточно удобная и полезная. "Но она имеет ограничения: ею могут воспользоваться только владельцы iPhone", - замечает он, добавляя, что у владельцев смартфонов на Android есть свои подобные системы платежей, поддерживаемые на основе NFC (технология беспроводной передачи данных – прим.) - Samsung Pay и Android Pay. "Но пользуются этим функциям далеко не все владельцы таких смартфонов. На долю бесконтактных платежей приходится не более 13-15% от общего числа безналичных платежей", - говорит он, объясняя, что многие люди попросту не знают о таких возможностях своих телефонов.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов считает систему мобильных платежей Apple Pay очень перспективным направлением. "Apple Pay и Samsung Pay пользуются популярностью, так как дают использовать телефон как универсальное средство для решения многих проблем", - говорит он. По словам Меркулова, сейчас в США и Европе многие люди используют Apple Pay, поскольку технология очень удобна. Аналитик уверен, что с ростом качества жизни система станет популярной также и в России. При этом по мнению Меркулова, в ближайшие десять лет карточки в России не умрут. "Но на горизонте 25 лет это может произойти", - добавляет он.

По словам руководителя направления Kaspersky Fraud Prevention Александра Ермаковича, уже сейчас наблюдается отказ от пластиковых карт в пользу технологических платформ. "В качестве примера можно говорить не только о технологиях Apple Pay и Samsung Pay, но и о таких инновационных технологиях, как блокчейн", - говорит эксперт, замечая, что не удивится, если Apple и Samsung уже внедряют блокчейн в платежные системы.

По его словам, текущие версии токенизированных решений Apple Pay и Samsung Pay действительно удобны, быстры и хорошо защищены. Он считает, что мобильные системы сейчас даже безопаснее банковских карт. При этом Ермакович замечает, что на данный момент оплата через банковские системы и мобильные системы – фактически являются одинаковой технологией. "Но это временно. Уже появилась электронная SIM-карта, отказ от пластиковых карт – это вопрос времени", - уверен он. Сбербанк хочет "вооружиться" технологиями для конкуренции с Amazon и Google

С момента запуска и до сих пор доля покупок с использованием Apple Pay владельцами iPhone остается постоянной на уровне 4-5%, говорит аналитик "Финама" Леонид Делицын. "По-видимому, в эти 4-5% входит и Герман Греф, а сам глава Сбербанка может служить образцом пользователя Apple Pay из развивающихся стран", - говорит он.

Статистика говорит о росте транзакции через Apple Pay в 2016 году, напоминает аналитик, замечая, однако, что Apple не сообщала абсолютное число транзакций или долю в общем числе транзакций, а только показатели роста. "Скорее всего, достаточно высоких показателей представить пока не получается", - рассуждает он. По его словам, доля владельцев iPhone, когда-либо использовавших Apple Pay, прекратила рост ещё весной 2016 года, зафиксировавшись на уровне 22- 23%. "Время от времени Apple Pay использует 18% владельцев iPhone в США, причем 40% пользователей используют Apple Pay, когда “вспоминают, что это возможно”, и 38% прибегают к этому способу оплаты редко", - говорит он.

… но преимуществ не так много

Делицын отмечает, что традиционные пластиковые карты с дополнительными чипами для дистанционной коммуникации являются главными конкурентами Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. По его словам, две трети пользователей сервиса Apple Pay не находят преимуществ его использования ни в простоте, ни в безопасности по сравнению с пластиковыми картами. "Главный козырь Apple Pay по итогам опросов – удобство оплаты, с чем согласны 41% пользователей. Однако 59% пользователей не видят и этого преимущества", - отмечает он. Россия лидирует по количеству платежей через Android Pay‍

При этом пользователи конкурирующей Samsung Pay значительно сильнее убеждены в преимуществах этой системы. По его словам, 64,1% пользователей Samsung Pay считают, что этот способ оплаты намного проще, чем оплата пластиковой картой, а 66,7% пользователей Samsung Pay считают его более безопасным. По мнению аналитика, эти результаты отражают не реальные преимущества устройств, а больше "восторг ранних пользователей-энтузиастов". "Поскольку острая необходимость в Pay любого из производителей отсутствует, пользователи Интернета не ищут активно информацию об этой технологии", говорит он, добавляя, что доля соответствующих запросов составляет не более 3-6% запросов, содержащих слово “iPhone”. В странах, где Apple Pay не начала работу, интерес к ней отсутствует вовсе, замечает Делицын. "Pay распространяется не благодаря активным запросам пользователей, а благодаря продвижению со стороны производителя и его партнеров", - подчеркивает он.

От наличности не уйти, как ни крути

Рассуждая о будущем, не стоит забывать о прошлом и традиционном. Помимо технологической гонки, между компаниями еще идет борьба с наличными деньгами. По мнению Меркулова, отказ от наличности произойдет, но не сразу. "Тут большую роль играют технологии, которые проникают в наш мир, и в России есть свои трудности с этим", - говорит он.

В свою очередь Салихов уверен, что отказ от наличности во всем мире в принципе невозможен. "Не все страны в равной степени могут обеспечить безналичные расчеты. Даже в России во многих городах большинство торговых точек работают только с наличными, не имея возможности принимать безналичные платежи", - говорит он, замечая, что такое встречается даже в Москве. "Если убрать все наличные деньги, тогда банки смогут получить возможность повышать тарифы за обслуживание и за иные вещи", - замечает он, заключая, что наличные деньги дают человеку некую независимость от банков.