Газовый рынок: Варшава наносит удар по Берлину

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. По мере приближения срока принятия окончательного решения о строительстве газопровода "Северный поток-2" Польша обостряет отношения с "Газпромом" GAZP. Варшава, подобно Украине, намерена пересмотреть условия контракта на транзит российского газа.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о неправомерности заключения контрактов на поставку и транзит российского газа, которые были заключены прежними правительствами Дональда Туска и Вальдемара Павляка. Наимский также сообщил польским СМИ о необходимости повышения платы за транзит российского газа в Германию после 2022 года, что может серьезно ударить по интересам крупнейшей экономики Европы.

Варшава открыто выступила против интересов Берлина в энергетической сфере, несмотря на экономическую зависимость Польши от Германии. При поддержке США Польша пытается стать основным поставщиком газа в восточноевропейские страны.

В 2022 году завершается контракт между Россией и Польшей на поставку газа. Согласно планам Варшавы, к этому сроку должна быть создана инфраструктура для получения газа из альтернативных источников, которые позволят полностью отказаться от закупок газа в РФ.

Польша уже не надеется на собственные ресурсы, но из Варшавы периодически раздаются заявления о наличии в стране гигантских запасов природного газа, которые позволят осуществить "сланцевую революцию по-польски". Однако добыча в стране медленно, но стабильно снижается.

По данным ежегодного обзора компании ВР, собственная добыча газа в прошлом году снизилась до 3,9 млрд куб. м по сравнению с 4,1 млрд куб. м в 2015 году, а потребление этого вида топлива превысило 17 млрд куб. м. Польша вынуждена импортировать газ, но намерена отказаться от поставок из России.

Ставка на американский СПГ

В октябре 2015 года после многократных отсрочек был построен терминал для приема СПГ на побережье Балтийского моря в Свиноуйсьце. После запуска терминала в эксплуатацию представители польского правительства сообщили о достижении энергетической независимости от России. Однако терминал в Свиноуйсьце оставался загруженным не полностью, поскольку поставляемый СПГ – преимущественно из Катара – по цене не мог конкурировать с трубопроводным газом из России.

В июне польский терминал получил первую партию американского СПГ. На поставки из-за океана Варшава возлагает особые надежды, поскольку, по словам замглавы государственной энергетической компании PGNIG Мачея Вожняка, американский СПГ дешевле, чем трубопроводный газ из России, что не соответствует реалиям газового рынка. PGNIG может купить на спотовом рынке отдельные партии СПГ, которые в "низкий сезон" могут оказаться дешевле трубопроводного газа, но это является исключением, которое подтверждает правило.

Власти в административном порядке обязали ряд потребителей Польши закупать газ с терминала в Свиноуйсьце, несмотря на его дороговизну по сравнению с газом из РФ.

Наимский официально сообщил, что после завершения контракта на поставку российского газа в 2022 году Польша не намерена продлевать сотрудничество с "Газпромом" на долгосрочной основе, а закупки возможны только исходя из ситуации на спотовом рынке.

Президент РФ Владимир Путин высказался по этому поводу, сказав, что если контракт с "Газпромом" не будет продлен, то объемы, предназначенные для Польши, могут быть проданы другим европейским партнерам.

Для обеспечения стабильности поставок и не надеясь исключительно на спотовый рынок PGNIG в конце прошлого месяца подписала с британской Centrica пятилетнее соглашение о приобретении 9 партий СПГ, которые будут поступать с СПГ-терминала Sabin Pass в США. Это первое долгосрочное соглашение, подписанное PGNIG Supply & Trading – дочерней структурой PGNIG с пропиской в Лондоне. Впервые американский СПГ начнет поступать на рынок Польши и других стран Центральной и Восточной Европы в соответствии с долгосрочным соглашением.

На тебе, Боже, что мне негоже

Польша уже приступила к формированию рынка сбыта СПГ, поставляемого из США. На прошлой неделе Украина получила из Польши первую партию американского газа, об этом сообщила компания ERU (Energy Resources of Ukraine), в объеме 70 млн куб. м. Прочие детали сделки не разглашались.

До поступления украинскому потребителю американский газ прошел через ряд посредников. Произведенный в Sabine Pass СПГ поставила в Свиноуйсьце Centrica, а покупателем стала PGNIG. После ре-газификации топливо было прокачено до украинской границы, где PGNIG продала его ERU, которая затем перепродала газ "Укртрансгазу" для последующей реализации украинским потребителям. Очевидно, что после многочисленных перепродаж цена газа должна взлететь до небес, но об этом украинские источники ничего не сообщают.

За амбиции Варшавы заплатит Киев

Польша намерена увеличивать поставки газа на Украину. Источником этих поставок станет не только польский СПГ-терминал, но и трубопровод Baltic Pipe.

"Благодаря Baltic Pipe мы сможем поставлять в Польшу до 10 миллиардов кубических метров газа. В сочетании с расширением газопровода из Свиноуйсьце это даст приметно 16-18 миллиардов кубических метров в год", - заявил Наимский ведущему изданию Gazeta Polska.

Он считает, что строительство Baltic Pipe позволит увеличить поставки газа на Украину до 6-8 млрд куб. м/г.

Baltic Pipe должен обеспечить транспортировку до Польши газа, добываемого на шельфе Норвегии, где PGNIG участвует в разработке ряда месторождений. Однако польская компания добывает на норвежском шельфе мизерные объемы – 0,5 млрд куб. м согласно плану на этот год. Для заполнения Baltic Pipe PGNIG придется закупать газ у сторонних производителей по рыночным ценам.

Изначально экономическая целесообразность строительства Baltic Pipe подвергалась сомнению, но Польша и Дания в середине 2017 года подписали соглашение о реализации этого проекта. Однако источник финансирования строительства остается неизвестным. Надежда на Брюссель, где после Brexit решающее слово остается за Германией, становится все более призрачной. Тем не менее, Варшава ожидает запуска в эксплуатацию Baltic Pipe в 2022 году. Если это произойдет, то Польша может заменить Словакию в качестве крупнейшего поставщика газа на украинский рынок.

По данным "Нафтогаза", в январе-ноябре 2017 года на Украину из Словакии поступило 9,2 млрд куб. м, из Венгрии – 2,7 млрд куб. м., из Польши – 1,2 млрд куб. м. Совокупный объем импорта газа на Украину за 11 месяцев этого года достиг 13,1 млрд куб. м – на 11,6% больше, чем годом ранее.

Польша не намерена ограничивать свою газовую экспансию только Украиной. Варшава намерена осуществлять поставки в другие восточноевропейские страны. Для этой цели создаются интерконнекторы – трубопроводы, соединяющие отдельные газотранспортные системы – в рамках политики Брюсселя, направленной на диверсификацию поставок в пределах ЕС.

Польша и Словакия получили от Европейской комиссии 107,7 млн евро для строительства интерконнектора, который соединит газотранспортные системы двух стран, что позволит поставлять в страны Центральной Европы газ из терминала в Свиноуйсьце, а также из Baltic Pipe.

Таким образом, Варшава создает инфраструктуру для сбыта "своего" неконкурентоспособного газа в соседние страны – прежде всего на Украину. По оценке экспертов, в этом году газ с польского СПГ-терминала обходится Украине дороже минимум на $60/тыс. куб. м, чем российский газ, поставляемый в реверсном режиме. Только таким образом Варшава может экономически обосновать существование СПГ-терминала, построенного при поддержке ЕС.

Слово за Берлином

Для завоевания газового рынка Восточной и Центральной Европы Польше жизненно необходимо заблокировать строительство "Северного потока-2" и значительно повысить транзит на прокачку по трубопроводу Ямал-Европа, по которому российский газ поступает в Европу.

Однако действие рождает противодействие. Попытки Варшавы не допустить дешевый российский газ на германский рынок заставят Берлин предпринять меры для поддержки проекта "Северный поток-2". Поведение Польши на газовом рынке наносит серьезный удар по экономическим интересам Германии.

Потребность Европы в газе растет на фоне падения собственной добычи и медленного, но уверенного роста потребления этого топлива.

"Газпром" 19 декабря установил абсолютный суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье – 640 млн куб. м. В этом году экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья превысит рекордный показатель 2016 года и достигнет 192 млрд куб. м.