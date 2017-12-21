Регулирование криптовалют может остаться лишь на бумаге

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Законопроект, регулирующий статус криптовалют в России, будет представлен в Госдуму 28 декабря. Как рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, документ определяет криптовалюты как иное имущество, без разграничения на названия. ICO (первичное публичное размещение токенов) рассматривается как краудфандинг, при этом предполагается ограничение суммы вложений для одного инвестора. По словам главы думского комитета, это не окончательный вариант законопроекта – он будет еще обсуждаться перед презентацией депутатам. В работе над ним участвуют ЦБ и Минфин.

Определение криптовалюты как иного имущества оправдано, так как в настоящий момент сложно иначе определить её место в ряду объектов гражданских прав, считает замдиректора НИИ "Институт правовых исследований и региональной интеграции" РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. "Рассматривая криптовалюту, как объект права, следует максимально чётко определить правовой режим её использования, контроля за этим процессом, а также выделить особо меры ответственности в случае нарушения такого режима. Необходимо определить компетенцию государственных органов по реализации таких мер", - считает она.

Важно создать механизм правового регулирования сферы криптовалюты с использованием не только федеральных законов, но и подзаконных актов. Создание детального правового поля позволит практически и быстро обеспечить реализацию урегулированных отношений в сфере криптовалюты, считает эксперт.

Аксаков подчеркнул, что принятие данного законопроекта возможно уже в конце марта 2018 года. "Проблема в том, что у нас уже много людей, которые приобретают криптовалюты, а их обманывают. Надо дать возможность людям легально с этим работать, максимально их защитить", - пояснил он.

До этого российские власти демонстрировали неоднозначную позицию по поводу законодательного регулирования криптовалют. Центробанк регулярно высказывался против их легализации, опасаясь превращения торговли биткоином и иже с ним в финансовую пирамиду с крайне высокими рисками для инвесторов. Минфин, в свою очередь, настаивал на регулировании криптовалют, дабы деятельность по их майнингу и продаже облагалась налогом, который пойдет в казну. Детали будущего законопроекта обсуждались не один год, при этом речь шла даже об уголовной ответственности за сделки в криптовалютах внутри РФ.

ГЛАВНОЕ - ПРИМЕНЕНИЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, есть все шансы на принятие закона в обозначенный срок. "Крупнейшие банки и инвестиционные компании давно ведут работу в области применения криптотехнологий в финансовой отрасли. Вполне логично, что в России должно быть правовое поле как минимум для разработок и внедрения новейших финансовых технологий", - полагает официальный представитель "Альпари" Андрей Лобода. Принятие работоспособного закона официально определит отношение государства к криптовалютам, даст установку всем участникам российского финансового рынка, добавил он.

По мнению эксперта, принципиальная позиция остается за Центробанком. Мегарегулятор в последние годы достиг значимых результатов в регулировании денежно-кредитной политики и укрепления курса рубля. Его задачей является снижение рисков и повышение прозрачности всего финансового рынка. Конечно, признание криптовалют в качестве законного платежного средства несет определенные риски, но и польза в этом, несомненно, есть.

В настоящее время наибольший интерес представляет использование технологии блокчейн для передачи информации, документов и платежей. В частности, сегодня глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк активно инвестирует в блокчейн, а в 2018 году отдельные продукты могут быть реализованы в индустриальном режиме.

Буквально на днях первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что ЦБ планирует регулировать краудфандинг как альтернативный источник привлечения капитала. По его словам, в следующем году Госдума займется рассмотрением соответствующих предложений ЦБ и Минфина о том, как этот сегмент регулировать. Предположительно речь пойдет о поддержке отдельных венчурных проектов.

В свою очередь, советник по макроэкономике гендиректора "Открытие Брокер" Сергей Хестанов уверен, что преувеличивать значимость принятия документа не стоит. "На сегодняшний день нет эффективного способа контроля над криптовалютами, поэтому законы могут быть любыми – от полного позволения до запрета, что и делают разные страны. Сегодня нет эффективного способа узнать, кто что майнит и какие операции проводит. Это не могут сделать даже в Китае, где зарегулированы очень многие сферы, в том числе, сам интернет", - отметил он.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Многие полагают, что Россия может стать одной из передовых стран в плане внедрения криптовалюты. Как следует из результатов опроса российской блокчейн-платформы для выпуска токенов и проведения ICO Waves Platform, РФ в 2018 году выйдет в лидеры среди стран, наиболее активно внедряющих криптовалюты и саму технологию блокчейна в свою экономику.

На первом месте останется Япония, одной из первых стран признавшая биткоин в качестве легального платежного средства. За ней будут следовать Россия и Южная Корея, говорится в результатах опроса.

Что же касается общих перспектив, то порядка 65% опрошенных считают, что криптовалюты будут интегрированы в реальную экономику в течение ближайших пяти лет, около 25% посчитали такой исход возможным, и лишь 10% назвали нереалистичным. Помимо этого, примерно 90% опрошенных верят в будущее криптовалют и инвестировали в них в рамках долгосрочной перспективы и менее одной третьей инвесторов спекулировали с криптовалютами, чтобы получить прибыль за короткий период времени.

"Это молодой тип активов, и даже страны, признавшие его, не имеют полного понимания, что же это такое", - рассуждает Хестанов. Поэтому привязка к тому или иному государству смысла не имеет. Должно пройти время, чтобы непонятная сегодня вещь – криптовалюты – заняла свое место в мире. Вспомним, что интернет на заре своего существования тоже был непонятной и неурегулированной вещью, однако прошло время, и все к нему приспособились – появились нормы, понимание ситуации. Подобное произойдет и сейчас. Более того, не исключено, что, когда ажиотаж спадет, выяснится, что биткоины и другие – всего лишь специальный инструмент для решения специальных задач, и вряд ли он будет так уж широко популярен, заключил эксперт.