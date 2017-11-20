Страшный сон ритейла: в России несколько часов не работали онлайн-кассы

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Ирина Андреева. Около 10% магазинов России, использующих в своей работе онлайн-кассы с фискальным регистратором, столкнулись в среду с крупнейшей неисправностью системы и не могли оформлять покупки. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), возможный объем упущенной выручки может достигнуть 2,5 миллиарда рублей, что, однако не расстраивает торговцев, так как они уверены, что покупатели вернутся и совершат те покупки, которые хотели. Сбой в работе онлайн-касс в РФ ликвидирован

По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей - "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель".

ФНС отреагировала оперативно, что отметили сами продавцы, и разрешила торговым точкам проводить расчеты без использования контрольно-кассовых аппаратов. К вечеру ФНС сообщила, что массовый сбой ликвидирован, а оставшиеся единичные случаи будут устранены в ближайшее время.

Торговые предприятия РФ с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику.

С 1 июля 2018 года онлайн-кассы должны были стать обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наличные или электронные денежные расчеты. Однако в ноябре был принят закон, который переносит на год - до 1 июля 2019 года - срок начала обязательного применения контрольно-кассовой техники плательщиками ЕНВД и патента (малый бизнес и ИП), кроме оказывающих услуги розничной торговли и общественного питания.

ВЛАДИВОСТОК БЕЗ ТЫСЯЧ

Первые сообщения о сбоях стали приходить от одного из восточных регионов России – Приморского края, который начинает свой день, когда в Москве еще глубокая ночь.

Директор российской сети магазинов электроники DNS, штаб-квартира которой расположена во Владивостоке, Дмитрий Алексеев сообщил на своей странице в Facebook FB, что "сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки, и встала торговля". Шувалов: Онлайн-кассы дают правительству основания отказаться от "вмененки"

Затем пошли сообщения и от других продавцов. Проблемы были у небольшого процента магазинов сети X5 Retail Group, "Магнит" MGNT, "Мосхозторг", "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих", сбоило также и у заправок "Газпром GAZP нефти", "Роснефти" ROSN, "Лукойла" LKOH.

Компания "Штрих-М", разработчик и производитель контрольно-кассовой техники, в системе которой, среди прочих, произошел сбой, обратилась к пользователям и принесла извинения за доставленные неудобства.

РЕАКЦИЯ ЕСТЬ, ПРОДАЖИ БУДУТ

Быстрая реакция ФНС на произошедший сбой поразила торговцев. В течение нескольких часов налоговики выпустили разъяснение для ритейлеров, в котором подробно рассказали, как им действовать в сложившейся ситуации.

ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но позднее они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

Глава АКИТ Алексей Федоров считает, что ФНС "блестяще отработала ситуацию". "Мы не рассчитывали на такой оперативный отклик и думали, что понадобятся дни, а ФНС решило все за часы", - сказал РИА Новости глава ассоциации.

Он добавил, что отрасль все понимает, и неполадки случаются. "Первый раз за год у 10% рынка случился сбой, один день из 365 - это не так страшно, тем более, что фискальный орган так быстро отреагировал", - сказал он. Федоров также полагает, что по самым пессимистичным подсчетам, российские ритейлеры могли недополучить максимум 2,5 миллиарда рублей, при том что суточный оборот отрасли составляет около 10 миллиардов рублей, а годовой - 34 триллиона рублей.

Эксперт отметил, что "мы понимаем, что это очень немного, и все покупатели вернутся и оставят все деньги, которые хотели" потратить.

В свою очередь гендиректор компании - производителя кассовых смарт-терминалов "Эвотор" Андрей Романенко отметил, что производители кассовой техники оперативно произвели работу над ошибками, приведшими к сбою. ФНС: Онлайн-кассы в РФ используют 75% предпринимателей в торговле

"Все производители кассовой техники, даже те, кого эта проблема не коснулась напрямую, уже проверили свои коды на подобную ошибку — это значит, такой же сбой не повторится", - сказал Романенко.

"Для восстановления работы кассы достаточно перезагрузить прошивку. Просто потребовалось некоторое время на то, чтобы разобраться, что делать, так как сбой произошел ночью, но ФНС отреагировала оперативно, и в 10 утра всем крупным сетям уже пришло письмо с разъяснениями и инструкциями. Тех предпринимателей, которые не могут отправлять чеки в ОФД из-за сбоя касс, ФНС не станет штрафовать. Бумажные чеки, которые продолжают выдавать кассы, будут считаться легальными", - пояснил гендиректор "Эвотор".

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ

Разъяснение ФНС, разосланное продавцам после сбоя кассовых аппаратов, будет действовать и в будущем, в случае возникновения подобной ситуации, сказал Федоров. Однако он считает, что при подобных переходах на новые системы, торговцам не стоит обновлять одновременно все кассы, а оставлять какое-то количество предыдущих аппаратов, пока новая система не "обкаталась" и не выявились все ошибки.

При этом глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, произошедший массовый сбой подтвердил правильность отложить их всеобщее распространение на год – до 1 июля 2019 года.

А глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин полагает, что перенос всеобщего распространения онлайн-касс все равно не поможет избежать технических сбоев, при введении новых технологий они неизбежны.

ФНС в свою очередь считает, что сложившаяся ситуация "в любом случае, не оказывает влияния на процесс торговли, так как ФНС разъяснила имеющиеся в настоящее время в законодательстве возможности осуществлять в данном случае торговлю без касс".