Ультиматум по-белорусски: страна недовольна ценами на энергию из РФ

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Белоруссия с начала следующего года намерена отказаться от импорта электроэнергии из России, заявил министр энергетики страны Владимир Потупчик. Причиной отказа является провал в переговорах по цене. Для Белоруссии такой ход совсем не новый. Год назад страна уже упрямилась в вопросе цены на газ, когда отказывалась выплачивать долги за поставки и просила большие скидки. Вопрос разрешился спустя несколько месяцев после переговоров президентов двух стран. Белоруссия с 2018 года прекратит импорт электроэнергии из РФ из-за цены

Теперь Белоруссия снова недовольна ценой на энергоносители из России, но теперь речь идет о поставках электроэнергии. По словам Потупчика, выпадающие объемы страна будет замещать собственной выработкой. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", считают, что Белоруссия в целом способна сама себя обеспечивать электроэнергией, тем более что предпосылок роста потребления в стране не ожидается. В условиях пикового потребления Белоруссия сможет купить необходимые объемы по споту, говорят они.

Сами с усами, но резервы нужны

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, после ввода в 2012 году Гродненской ГЭС Белоруссия теоретически способна самостоятельно закрывать баланс по электроэнергии. "Тем не менее экономическая целесообразность и требование поддержание резерва на случай аварий подразумевают необходимость импорта от 2,5 до 8 млрд кВт*ч электроэнергии", - говорит он.

Заместитель генерального директора ИК "Финам " Ярослав Кабаков напоминает, что в 2016 году Белоруссией было выработано (без блок-станций) 30,04 миллиарда кВт*час, что составило 98,2% к 2015 году. Импортировано в 2016 году было 3,2 миллиарда кВт*час электроэнергии, что составило 113% к 2015 году. "Общее потребление электроэнергии в стране в минувшем году составило 36,3 миллиарда кВт*час или 99% к 2015 году. То есть ей необходимо дополнительно 10-11% электроэнергии для собственных нужд", - отмечает он.

В течение следующих двух-трех лет Белоруссия сможет легко замещать собственной генерацией выпадающие импортные объемы, тем более что предпосылок для значимого роста потребления энергии в стране сейчас нет, говорит партнер SBS Consulting Сергей Артемьев. Он считает, что складывающаяся ситуация не критична ни для одной из сторон, но в долгосрочной перспективе все же выгоднее для Белоруссии. "В условиях, когда президент РФ пообещал двигаться в сторону внутренних цен на газ для Белоруссии, ей невыгодно заключать длинные импортные договора на электроэнергию", - рассуждает он.

Как решить проблему с дополнительной генерацией

Кабаков видит несколько возможных путей решения данной задачи. Во-первых, это увеличение действующих генерирующих мощностей. "В стране есть разные типы генерации, и нарастить мощность можно", - говорит он, добавляя, что также осуществляется модернизация генерации, что увеличивает мощность инфраструктуры, повышает ее эффективность. Во-вторых, замечает Кабаков, можно сократить потери электроэнергии при передаче и потреблении, развивать программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также стимулировать развитие мини- и микрогенерации, производства электроэнергии на основе ВИЭ. "Можно стимулировать создание потребителями собственных генерирующих мощностей, что обеспечит их электроэнергией, снизит нагрузку на национальную энергосистему", - говорит он, не исключая, что некоторые потребители смогут продавать излишки электроэнергии другим потребителям.

По мнению Артемьева, пиковое потребление Белоруссия сможет закрывать спотовыми поставками, например, от Интер РАО. "Другие страны вряд ли смогут экспортировать энергию в страну, так как, либо у них самих ситуация с генерацией нестабильна, как, например, на Украине, либо есть узкие места в инфраструктуре, как в Польше", - отмечает он. Миэнерго РФ: Минск не уведомлял об отказе от переговоров по поставкам электроэнергии

Нигматуллин напоминает, что до недавних пор импорт в основном осуществлялся за счет России, Украины и Литвы. "По всей видимости, при необходимости, поставки могут осуществляться из этих стран и в будущем. Учитывая профицит баланса на Украине из-за известных событий в Крыму и восточных частях, а также падения экономики – это наиболее вероятный источник импорта", - говорит он.

Конечно, подчеркивает Кабаков, не стоит полностью исключать импорт электроэнергии из стран, которые смогут предложить Белоруссии устраивающие ее цены. "Работа национальной энергосистемы в первые месяцы 2018 года покажет, насколько удастся решить задачу – отказаться от импорта электроэнергии из России", - объясняет он.

Кабаков не исключает, что поставки электроэнергии из России будут осуществляться, но на разовой основе, при резком увеличении потребления электроэнергии в республике. По его мнению, странам все же необходимо сохранить сотрудничество в сфере энергетики, как для взаимной выгоды, так и для совместной работы на рынках третьих стран.