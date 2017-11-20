"Алроса" потеряла "Мир", но не утратила блеск

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Марина Аркадьева. Королева среди алмазодобывающих компаний мира – компания "Алроса" ALRS в уходящем году лишилась одного из главных бриллиантов в своей короне: авария на ее крупнейшем руднике "Мир" унесла жизни восьми горняков и привела к затоплению шахты, на которую приходилась десятая часть всей добычи алмазного гиганта. Новая команда управленцев была вынуждена справляться с последствиями, выяснять причины, наказывать виновных, подсчитывать убытки и корректировать планы. Директор и главный инженер Мирнинского ГОКа "Алросы" отстранены от занимаемых должностей

Укрепление рубля, некоторое ухудшение ассортимента продаж, а также экономические трудности в Индии и Китае – одних из крупнейших потребителей на мировом алмазном рынке - тоже негативно повлияли на финансовое состояние компании, но не подкосили его основательно. В "Алросе" надеются, что по мере восстановления мировой экономики, будет постепенно расти и спрос на драгоценные камни, а имеющиеся запасы сырья позволят ей сохранить внушительные объемы реализации и без добычи на "Мире".

"По итогам текущего года мы прогнозируем увеличение мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами, что должно привести к пополнению ритейлерами своих запасов, – заявил агентству "Прайм" вице-президент "Алросы" по продажам Юрий Окоемов. - В 2018 году мы не ожидаем увеличения мировой добычи алмазов и рассчитываем на продолжение небольшого роста продаж бриллиантов на основных рынках, то есть на стабильный спрос на нашу продукцию", – сказал он.

Результаты ноябрьского аукциона "Алросы" по продаже бриллиантов из коллекции "Династия" показали, что драгоценные камни по-прежнему в моде: итоговые цены на четыре бриллианта из пяти превысили стартовые в среднем на 30%. Правда, самый главный камень в 51,38 карата пришлось снять с продажи из-за неготовности рынка следовать за проводимой компанией политикой максимизации цен на особо крупные бриллианты.

АВАРИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Прорыв воды на руднике "Мир" в августе 2017 года привел к затоплению шахты. Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами аварии стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности. Экономический ущерб был оценен ведомством в 10,216 миллиарда рублей. Были определены 16 должностных лиц причастных к возникновению трагедии. "Алроса" расширила перечень ответственных до 24 человек, директор и главный инженер Мирнинского ГОКа были уволены.

В 2016 году на рудник "Мир" пришлось около 9% от общего объема производства "Алросы", в первом полугодии - почти 11%. Компания заявляла о заинтересованности в восстановлении работы шахты, но окончательное решение по этому вопросу может быть принято в 2018 году, после того как руководство "Алросы" взвесит все "за" и "против". В любом случае, возобновление добычи на руднике станет возможным не ранее, чем через несколько лет.

"Алроса" уже признала убыток от списания основных средств, утраченных в результате аварии на "Мире" в размере 7,376 миллиарда рублей. На основе дополнительных данных о потерях сумма убытков до конца года может вырасти еще на 1-1,5 миллиарда рублей. При этом стоимость горнодобывающего оборудования надземной части рудника, которое сейчас законсервировано, оценивается примерно в 15 миллиардов рублей. Его обесценение может произойти в случае отказа от реконструкции шахты. "Алроса" откроет сайт по продаже бриллиантов в РФ, Индии, Бельгии, Израиле, КНР и США

Все имущество рудника было застраховано в "Согазе", лимит выплат составляет 10 миллиардов рублей. "Алроса" полагает, что страховая выплата будет начислена в первом полугодии 2018 года после определения точной суммы.

ДОБЫЧА И ПРОДАЖИ

Потеря одного из самых прибыльных активов, не выбила компанию из колеи в целом, но заметно смешала ее бизнес-планы. В первую очередь, изменения затронули перспективы по объемам добычи алмазов, под давлением также оказались финансовые показатели и котировки акций.

Изначально план "Алросы" на 2017 год предусматривал объем добычи алмазов на уровне около 39 миллионов карат. В середине года компания сообщила о небольшом увеличении ориентира, но затем вернулась к прежним установкам. Ожидается, что выпадающие объемы в связи с аварией на "Мире" в дальнейшем будут компенсированы за счет увеличения алмазодобычи на других активах (трубка "Удачная", Верхне-Мунское месторождение, "Алмазы Анабара", "Севералмаз"). В 2016 году все предприятия "Алросы" добыли 37,4 миллиона карат алмазов (спад на 2%).

В 2018 году план компании предусматривает снижение производства на несколько процентов - до 36-37 миллионов карат. В перспективе до 2025 года предполагается, что ежегодный объем добычи будет находиться в диапазоне 37–38 миллионов карат. В середине 2018 года "Алроса" планирует утвердить долгосрочную производственную стратегию с учетом сложившейся ситуации.

Вместе с тем прогноз по продажам на 2018 год остается в силе - на уровне около 40 миллионов карат, что соответствует ожиданиям и на 2017 год. С целью поддержания заявленных уровней "Алроса" хочет задействовать свои технологические запасы алмазов (стоки), которые оценивает как "достаточно хорошие" (в конце августа сообщалось о 14,4 миллиона карат алмазов на складах).

АЛМАЗНАЯ КУХНЯ

Основания для умеренного оптимизма на рынке есть: в течение 2017 года цены на алмазное сырье оставались устойчивы, а спрос был достаточно стабильным, за исключением традиционного сезонного спада с августа по октябрь, отметил вице-президент "Алросы" Окоемов.

"На среднюю цену продаж алмазов компании сильно повлиял ассортимент: в сравнении с прошлым годом выросла доля недорогого мелкоразмерного товара. Основная причина – преобладание такого товара в запасах на начало года", - добавил он.

Окоемов напомнил, что в конце 2016 года после денежной реформы в Индии, – а эта страна является основным покупателем российских алмазов и мировым лидером в области огранки - наблюдалось снижение спроса в этом сегменте. "Его восстановление с начала 2017 года привело к увеличению доли относительно недорогого сырья в структуре продаж компании", - пояснил он. "Алроса" готова обсуждать перспективные проекты с новым руководством Зимбабве

Традиционно основными производителями алмазного сырья являются Россия и Южная Африка, а основная доля потребления приходится на Китай, Индию и США. В течение 2017 года наблюдались положительные тенденции реализации ювелирных изделий на этих рынках. Отчеты о росте продаж ювелирных изделий в текущем году публиковали глобальные ритейлеры - Richemont (включает продажи Cartier, Van Cleef & Arpels), Louis Vuitton, Tiffany. В США государственная статистика показала прирост продаж ювелирных изделий в третьем квартале на 10%.

В 2018 году, как ожидает "Алроса", уровень продаж ее алмазов будет поддержан реализацией из ранее накопленных запасов, улучшением ассортимента и, как следствие, ростом средних цен ювелирных алмазов относительно показателей 2017 года.

НОВЫЕ ГРАНИ

В уходящем году "Алроса" пережила масштабные перемены: в марте пост главы копании занял энергичный и молодой выходец из Газпромбанка, "Согаза" и Сбербанка SBER Сергей Иванов (сын специального представителя президента РФ Сергея Иванова), контракт с которым был заключен сроком на три года. Уход его предшественника – Андрей Жаркова, по ряду сведений, был обусловлен разногласиями с представителями государства (Росимуществу принадлежит 33,0256% акций) по вопросам развития алмазодобытчика и методов управления.

Кроме федерального ведомства, акциями компании владеют министерство имущественных и земельных отношений Якутии (25,0002%), администрации районов (улусов) этой республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность — 8,0003%, в свободном обращении — 33,9739%.

Новый глава компании сменил большую часть управленческой команды и объявил о масштабных преобразованиях, которые ждут "Алросу" в ближайшем будущем. В частности, было заявлено о твердом намерении наконец-то реализовать газовые активы компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания"), которые были приобретены еще в 2005-2006 годах в рамках диверсификации деятельности, но впоследствии стали рассматриваться как непрофильные.

В условиях экономического кризиса "Алроса" продала их структурам ВТБ, но согласно условиям сделки выкупила обратно через два с половиной года - в 2012 году, заплатив 1,037 миллиарда долларов. В свое время в качестве возможных покупателей активов назывались "Зарубежнефть" и "Роснефть" ROSN, рассматривался вариант их обмена на принадлежащее ранее "дочке" "Лукойла" LKOH месторождение алмазов имени Гриба (теперь владеет группа "Открытие", сумма покупки - 1,45 миллиарда долларов), однако по разным причинам сделки так и не были реализованы.

Топ-менеджеры "Алросы" поясняли, что компания в течение ближайших нескольких месяцев, вероятно в первом квартале 2018 года, рассчитывает продать свои газовые активы в рамках аукциона. Их стоимость при этом даже может оказаться ниже балансовой, которая сейчас определена в 36 миллиардов рублей. Не исключено, что средства от продажи будут направлены на выплату специальных дивидендов.

В компании также обсуждали варианты изменения дивидендной политики. Впрочем, никаких утвердительных решений по линии акционеров и набсовета "Алросы" по этим вопросам пока нет. Дивиденды в 2018 году (по итогам 2017 года) останутся без изменений – 50% чистой прибыли от МСФО, говорил в сентябре Иванов. Однако участники рынка полагают, что "Алроса" может отказаться от регулярных выплат на основе 50% от чистой прибыли по МСФО ежегодно, а учитывать вместо этого показатель свободного денежного потока.

"Алроса" за январь-сентябрь 2017 года снизила чистую прибыль по МСФО на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61,86 миллиарда рублей, выручка от продаж за период снизилась на 16% в годовом выражении и составила 214,477 миллиарда рублей. Компания по итогам 2016 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза по сравнению с 2015 годом, до 133,471 миллиарда рублей, выручка от продаж за 2016 год увеличилась в 1,4 раза и составила 317,09 миллиарда рублей.