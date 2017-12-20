Крупные хедж-фонды задумываются об инвестировании в биткоин

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. До недавнего времени крупные хедж-фонды почти не обращали внимания на криптовалюты. Тем не менее, начало фьючерсной торговли и быстрый рост курса биткоина заставили некоторые крупные компании подумать, не настало ли время выходить на этот рынок, сообщает Dow Jones.

Фонды рассматривают возможность получения прибыли либо покупая биткоин и другие криптовалюты, или делая ставки против них. Их выход на рынок может обусловить новую встряску и без того волатильных торгов.

Немногим более месяца назад руководители Quantbot Technologies, которая управляет капиталом на сумму свыше 3 млрд долларов в интересах фирмы Schonfeld Strategic Advisors, и Cubist Systematic Strategies встретились за обедом, чтобы обсудить пути извлечения прибыли из торговли криптовалютами, сообщили информированные источники.

Теперь в Quantbot и других компаниях говорят, что работают над тем, как заработать на биткоине.

"Становится все интереснее, и препятствий для выхода на рынок больше нет", поскольку доступны фьючерсы на биткоин, сказал один из основателей Quantbot Майкл Ботло. "Мы ничего не планируем на краткосрочную перспективу, но как только решимся, будем работать быстро", - добавил он.

Некоторые крупные компании и известные инвесторы уже работают с биткоином. Компания Horizon Kinetics LLC, которая управляет активами на 6 млрд долларов и считается не склонной к риску, недавно объявила, что приобрела биткоин и другие криптовалюты.

Она покупает их, в том числе и потому, что считает акции и облигации дорогими, а потенциал роста курса биткоина огромным.

"Я называю его развивающимся, исторически и социологически уникальным классом активов, который, если будет принят, изменит общество, а до того - приобретет огромную ценность", - сказал глава Horizon Мюррей Сталь. "Криптовалюта - это лишь реакция на политику мирового рынка", в результате которой цены на все активы растут.

Другие крупные фонды, например, Ellington Management Group, управляющий активами на 6,5 млрд долларов, изучают торговлю криптовалютами, но пока не приняли решения выходить на рынок, сообщили информированные источники.

"Криптовалюты могут защитить от инфляции и контроля движения капиталов… Во время следующего кризиса они могут стать активами-убежищами, - сказал главный аналитик Ellington Рашид Сабар. - В то же время они растут слишком высоко и слишком быстро".

По данным группы HFR, около 20 фондов, которые в совокупности управляют капиталом на 2 млрд долларов, полностью или преимущественно торгуют криптовалютами. Сейчас ими торгуют в основном небольшие фонды, но, по словам президента HFR Кеннета Хайнца, в 1-м квартале следующего года число таких фондов может удвоиться.

Некоторые менеджеры хедж-фондов изменили отношение к биткоину к лучшему, потерпев убытки от традиционных инвестиций. Инвестор Майкл Новограц, который в 2015 году ушел из Fortress Investment Group, уже больше года является известным инвестором в биткоин.

На прошлой неделе компания Passport Capital, которая несколько лет испытывала трудности и теряла клиентов, сообщила инвесторам, что закроет свой основной фонд и учредит новое подразделение, которое будет торговать криптовалютами.

Тот факт, что CME Group и Cboe Global Markets Inc. вывели на рынок фьючерсы в криптовалютах, делает биткоин более легитимным в глазах некоторых крупных инвесторов, хотя объем торговли такими фьючерсами пока мал по сравнению с оборотами биткоин на спотовом рынке.

По словам Сталя из Horizon, если фьючерсы в криптовалюте приживутся, "биткоин станет институционально торгуемым активом, а не просто экзотической и новаторской идеей".