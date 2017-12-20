Рубль остановился в росте и отвязывается от нефти, чего ожидать?

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в завершающемся году существенно замедлился в росте к доллару, а против евро и вовсе понизился. Рост российской валюты против американской с конца 2016 года к середине декабря 2017 года составил лишь около 4,5%, а к евро рубль снизился на 7%. Таким образом, бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), которая является одним из основных ориентиров для рубля, слегка подорожала (+1%). К сравнению, за 2016 год рубль вырос к доллару на 20,1%, к евро – на 24,7%.

На максимуме доллар находился в январе 2017 года - 61,29 рубля, а на минимуме в апреле - 55,715 рубля. У евро максимум был в августе - 72,1 рубля, минимум - в апреле - 59,46 рубля.

Основными факторами динамики по-прежнему оставалась нефть, хотя по мере приближения к завершению года ее значимость и снижалась. "Черное золото" колебалось от примерно 55 долларов за баррель сорта Brent в начале года до 45 долларов в июне, в декабре оно стоило 65 долларов. Таким образом, нефть подорожала за год примерно на 18%, а рубль отстал в росте от валюты США. В итоге рублевая цена барреля продолжила расти от уровня 3,5 тысячи в район 3,8 тысячи, что, безусловно, положительно для бюджета РФ.

Однако, полагают эксперты, при сохранении текущих условий существенного роста доллара в 2018 году ожидать не стоит - американская валюта поднимется в район 61-63 рублей.

ОПЕК+ ЗАДАВАЛА ТРЕНД НЕФТИ И РУБЛЮ

Неопределенность в динамике рынка нефти преобладала всю первую половину года, когда стоимость барреля марки Brent пилообразно сползала с уровня 55 долларов к уровню 45 долларов. Это вносило негативный вклад в курс рубля.

Однако продление сделки ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти на 9 месяцев (до конца первого квартала 2018 года) вызвало положительную динамику нефтяных цен и, соответственно, российской валюты.

Страны ОПЕК+ договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года.

Продление сделки помогло нефти летом оттолкнуться вверх от уровня 45 долларов за баррель, а затем "нефтяные быки" опирались на новости о решимости представителей ОПЕК+ снова продлить сделку – уже до конца 2018 года. Это решение помогло стоимости "черного золота" в декабре обновить многолетний максимум в районе 65 долларов.

Впрочем, по ряду причин рубль ближе к концу года отвязался от нефти и рос против доллара медленнее нее. Это привело к достижению рублевой ценой нефти многолетних максимумов - выше уровня 3,8 тысячи рублей за баррель. Такой высокий уровень выгоден самим компаниям отрасли, а также государству в лице Минфина, который пополняет бюджет налогами с рублевой цены сырья.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗВИЛКИ РУБЛЯ

Одним из весомых факторов отвязки рубля от нефти стали геополитические риски, о которых в этом году пришлось опять вспомнить, как ни странно, в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США.

Начало года было ознаменовано надеждами на то, что Трамп настроен на примирение с Россией по многим вопросам и на отмену санкций. Ожидания первой встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина поддерживали надежду на потепление отношений между странами, а это в свою очередь поддерживало курс рубля.

Однако анонс встречи затягивался, а Трамп довольно быстро стал показывать свою непредсказуемость во внешней политике. Массированная бомбардировка седьмого апреля 59-ю "томагавками" с кораблей ВМС США сирийского аэродрома "Шайрат" в провинции Хомс охладила настрой "рублевых быков", даже несмотря на локально подорожавшую в связи с этим событием нефть.

Впрочем, последовавший визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву и отсутствие резких заявлений по итогам его встречи с президентом Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым на время компенсировали геополитические риски рубля.

Подготовка к встрече лидеров РФ и США в Гамбурге 7-8 июля во время саммита G20 опять зародила надежды на послабление санкций. Однако, видимо, не всем в Вашингтоне это нравилось, и политические дрязги вокруг президента Трампа после увольнения им главы ФБР Джеймса Коми опять надавили на рубль, тем более, что Россия стала все чаще упоминаться в связи с якобы вмешательством в выборы в США.

В итоге Сенат США в июне подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России, а Трамп через некоторое время был вынужден его подписать. Максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, был сокращен до 14 дней, а санкционных компаний нефтегазового сектора - до 60 дней (с 30 и 90 соответственно). Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США (уже в феврале 2018 года) должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг РФ. Санкции также подняли и вопрос российского газопровода "Северный поток-2", однако он до сих пор остается в подвешенном состоянии.

Первая встреча президентов РФ и США, хотя и продлилась более 2 часов, значительного положительного результата, в том числе и для рубля, не дала. Среди основных достигнутых соглашений стало лишь прекращение огня на юге Сирии. В остальном, по-видимому, был только обмен мнениями между президентами по животрепещущим вопросам.

Трения между Россией и США по вопросам дипсобственности, а также из-за различных мнений по Сирии и Украине привели к тому, что вторая встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС (8-10 ноября) прошла "на ногах" и особой содержательностью не отличалась. Наконец, под занавес года бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Теперь же Флинн, как сообщил телеканал ABC, готов давать показания против президента США.

Таким образом, поводов для укрепления рубля со стороны геополитики пока нет.

ПОКУПКИ МИНФИНА И ДЕЙСТВИЯ ЦБ

Были и внутренние причины для сдержанности рубля в росте и отвязки его от нефти. Так, психологически негативным фактором для динамики курса рубля стало решение Минфина РФ начать с 7 февраля покупки валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы казны. Объем покупок Минфина был несопоставимо мал с объемами торгов, однако их кумулятивный эффект сдерживал курс рубля от преодоления психологических уровней сопротивления росту.

Ведомство некоторое время приноравливалось к оценке (на месяц вперед) объема допдоходов, которые необходимо тратить на покупку валюты. Это обусловило широкий разброс объема покупок валюты в разные месяцы года. В итоге же, за весь 2017 год он составит 829,174 миллиарда рублей (около 14 миллиардов долларов). Эти средства, согласно действующему законодательству, будут перечислены в ФНБ в 2018 году. Максимальный объем покупок запланирован с 7 декабря по 28 декабря - 203,9 миллиарда рублей при объеме ежедневных операций в 12,7 миллиарда рублей.

По бюджетному правилу, которое действует в текущем году и заложено в закон о бюджете на 2018-2020 годы, дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные от превышения нефтяных цен над уровнем в 40 долларов за баррель, Минфин направляет на покупку валюты на внутреннем рынке и перечисляет на специальный счет в ЦБ. В случае, если нефтяные цены опустятся ниже этого уровня, министерство будет выходить на рынок с обратными операциями, направляя вырученные средства на финансирование бюджетных обязательств. Оставшиеся по итогам года на счетах ЦБ средства будут зачисляться в резервы.

Что касается ЦБ, то снижение им ключевой ставки 6 раз в течение 2017 года с 10% до 7,75% годовых, в целом, было довольно консервативным и поддерживало умеренный carry trade в пользу рубля.

Реальная ставка (разрыв между ключевой и инфляцией) к завершению года осталась на уровне около 4 процентных пунктов, что подтверждает интерес carry-игроков в пользу рубля.

Это же помогло и Минфину. По состоянию на 1 декабря чистое привлечение средств на аукционах 2017 года по размещению ОФЗ (с учетом погашений) превысило 1,2 триллиона рублей по сравнению с 492 миллиардами за весь 2016 год, валовый же объем привлечений достиг 1,6 триллиона рублей. По плану Минфина, чистые займы превысят рекордный уровень текущего года теперь только в 2020 году.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Зависимость курса рубля от динамики рынка нефти в ближайший год продолжит ослабевать, и, скорее всего, дорогая нефть будет слабо отображаться в укреплении рубля против доллара. Одним из факторов такой раскорреляции станет наращивание Минфином покупок с текущих примерно 14 миллиардов долларов до 30-40 миллиардов за год, говорят эксперты. Большие объемы выплат по внешним долгам также будут поддерживать спрос на валютную ликвидность.

Однако прогнозы низкой инфляции и довольно высокой ключевой ставки будут сохранять carry trade в пользу рубля, что поддержит его курс. В частности, главный экономист по России и СНГ ING Bank Дмитрий Полевой, старший экономист компании "Сбербанк КИБ" Антон Струченевский, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин, главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский ожидают инфляцию в 2018 году в диапазоне 3,8-4%. При этом ключевая ставка ЦБ, по их мнению, на конец следующего года составит 6,5-7% годовых.

В итоге, курс на конец следующего года окажется в диапазоне 61-63 рубля за доллар, считают большинство экспертов. При этом Полевой из ING Bank более оптимистичен и прогнозирует доллар в диапазоне 58-60 рублей.