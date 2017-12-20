Россияне могут рассчитывать на рост зарплат в 2018 году

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Анна Подлинова. В следующем году россиян ждет рост зарплат, не исключено даже, что сильнее инфляции, и в первую очередь за счет работников бюджетной сферы. Также ожидается увеличение инвестиций, которое будет стимулировать создание рабочих мест, что приведет к росту конкуренции за кадры.

Министр экономического развития Максим Орешкин сегодня заявил, что рост реальных зарплат в РФ в 2018 году составит около 4%. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", в целом разделяют мнение министра и напоминают, что зарплаты более трех лет находились в стагнации, поэтому прогноз по росту объективен, хотя и будет неравномерным.

Прогноз реален за счет бюджетников

Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах согласен с прогнозом Минэкономразвития. По его словам, в среднем рост зарплат, которые стагнировали более трех лет, скорее всего, будет выше инфляции, однако этот показатель будет неровным по секторам. "Кроме того, в результате оптимизаций и в госсекторе, и в бизнесе большие зарплаты получат меньше работников", - добавляет он.

В свою очередь начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов говорит, что рост реальных зарплат в 2018 году действительно прогнозируется. Однако увеличение будет на уровне 2-3%, причем прежде всего в связи с индексацией зарплат бюджетников. "Рост реальных зарплат в негосударственном секторе будет незначительным", - считает он.

В середине декабря министр труда и социальной защиты Максим Топилин говорил, что около 22,2 миллиарда рублей предусмотрены в федеральном бюджете для повышения зарплаты бюджетников на 4% с 1 января 2018 года. К этой категории относятся учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие. Предполагается, что повышение коснется свыше двух миллионов работников федерального уровня.

Инфляция и инвестиции

Учитывая ожидаемую инфляцию в 2018 году около 4%, рост реальных зарплат на уровне 4-5% выглядит вполне достижимым, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "При этом рост номинальных зарплат должен составить порядка 8-10%, что выглядит вполне реальным на фоне низкой безработицы и восстановления экономики", - говорит он.

По подсчетам Суверова, инфляция может ускориться в будущем году до 4-4,5% в связи с тем, что ритейлеры исчерпали ресурс сдерживания роста цен за счет маржи.

Тем не менее, по мнению Зварича, можно ожидать роста инвестиций, что будет создавать рабочие места, а, значит, конкуренция за работников будет расти. "Это, в свою очередь, заставит компании улучшать условия труда, в частности, через рост заработной платы", - считает он. Однако такая динамика возможна только при стабильном внешнем фоне и уверенном росте различных отраслей и экономики в целом, предупреждает эксперт.

"Что же касается внешнего фона, то его стабильность в большей степени будет обеспечена за счет ситуации на рынке энергоносителей и удержания нефтью марки Brent позиций в районе 55–60 долларов за баррель", - отмечает он.