Российский туризм бьет рекорды

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Ирина Нехорошкина. Уходящий год стал относительно успешным для туристической отрасли России, показав рост потоков практически по всем направлениям: выездной туризм рос, несмотря на проблемы авиакомпании "ВИМ-Авиа" и недоступность египетских курортов, а запал внутренних туристов не остудило прохладное лето.

"Год характеризуется новыми условиями работы отрасли и новыми вызовами. В целом, он прошел успешно. Гражданам была предоставлена возможность доступного, разнообразного и безопасного отдыха", - заявил журналистам руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Наиболее тяжелым испытанием для отрасли стала остановка в сентябре чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч пассажиров в России и за рубежом, к их вывозу подключились другие авиакомпании. Туроператоры за свой счет обеспечили проживание туристов в отелях и повторное приобретение авиабилетов. Потери туроператоров, по их данным, составили более 2 миллиардов рублей.

Не последнюю роль в судьбах въездного и внутреннего туризма сыграли и погодные условия. Холодная дождливая погода установилась на большей части территории России до второй половины лета, что заметно сказалось на турпотоках на отечественные курорты.

ТУРЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТ ПОЗИЦИИ

На снижении интереса россиян к отдыху в собственной стране отразилась и возросшая конкуренция со стороны зарубежных направлений. Значительную долю отдыхающих оттянула на себя Турция, которая "вернулась" на туристический рынок РФ осенью 2016 года.

Турецкий бизнес, рассчитывая восстановить российский турпоток, снизил цены на услуги отелей до уровня 2014 года. Вкупе с различными мерами, предпринимаемыми с теми же целями турецким правительством, цены на отдых в этой стране выглядели привлекательными.

Как сообщило министерство культуры и туризма Турции, количество российских туристов, посетивших Турцию за десять месяцев этого года, составило 4,57 миллиона человек, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Таким образом, число отдохнувших в Турции россиян уже превысило прежний рекордный уровень 2014 года, когда страну посетили около 4,4 миллиона российских туристов.

Возможно, турпоток в эту страну мог бы быть и больше, если бы в самый разгар летнего сезона в Турции не зафиксировали вспышку вируса Коксаки. В августе Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих этого вируса признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. Однако турбизнес этой страны отмечал, что данное заболевание практически не испугало россиян и большого влияния на туропток не оказало.

Поскольку наибольшей привлекательностью у российских туристов пользуются турецкие отели, которые работают по системе "все включено", глава Ростуризма выразил уверенность, что и в нашей стране нужно выстраивать это направление.

"Мы считаем необходимым систему "все включено" развивать и распространять ее на разные территории нашей страны, тем самым повышая конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке", - заявил Сафонов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Поток иностранных туристов в Россию в этом году также достиг максимума за восьмилетний период. По данным погранслужбы ФСБ, за три квартала 2017 года туристический поток иностранцев вырос на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Лидерами по въезду стали китайцы, их турпоток только по безвизовому групповому режиму за 9 месяцев 2017 года составил порядка 840 тысяч, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте – немцы (368 тысяч), на третьем – американцы (207 тысяч). В топ-10 также вошли Южная Корея, Израиль, Италия, Франция, Испания, Иран, Япония.

Эксперты отмечают, что впервые за последние четыре года в России начал расти и выездной туризм, что связано со стабилизацией курса рубля и появлением на рынке новых предложений, ориентированных на потребности россиян.

По данным Российского союза туриндустрии, за первые 6 месяцев 2017 года зафиксировано 6,2 миллиона поездок за рубеж конкретно с целью туризма, что на 56,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В десятке лидеров, помимо Турции, Китая и Таиланда, оказались Абхазия, Казахстан, Украина, Финляндия, Эстония, Польша и другие соседние государства.

ЮЖНЫЕ И СЕВЕРНЫЕ МОРСКИЕ ПУТИ

Новинкой 2017 года стала круизная линия, связавшая Сочи с Крымом. Регулярное круизное сообщение по кольцевому маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь стартовало 11 июня 2017 года. Только за лето в круизах на теплоходе "Князь Владимир" побывали около 4 тысяч пассажиров.

Глава Ростуризма отмечал, что в настоящее время ведется активная работа с болгарскими и турецкими коллегами по продлению этой круизной линии и ее развитию в качестве международной.

"Мы вышли с предложениями по развитию арктических круизов. Благодаря климатическим изменениям в последние годы новые стимулы получает маршрут по Северному морскому пути (СМП). Тяжелые паковые льды отошли от берега и позволяют пройти весь путь даже без ледокольной проводки, что открывает возможности для использования маршрута не только для доставки грузов, но и для круизов", - рассказал Сафонов.

При этом в Ростуризме уверены, что основные тренды российского рынка, сформировавшиеся три года назад, сохранились.

"Продолжилась тенденция увеличения числа поездок по стране. В 2017 году внутренний турпоток на ряде направлений как минимум останется на уровне предыдущего года, а на некоторых – будет больше на 5-10%", - сказал Сафонов.