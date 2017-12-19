Хай, ТЭК: нефтегаз РФ больше всего привлекает иностранных инвесторов

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Хайтек, цифровые технологии и наукоемкие продукты не фигурируют в числе значимых явлений российской экономической реальности, пришли к выводу эксперты РАНХиГС. Российская реальность по-прежнему складывается под влиянием доминирующего вектора: значимые события происходят там, где сосредоточены деньги, проекты, поддержка и внимание. К числу рынков, для которых характерна наивысшая концентрация всех этих факторов одновременно, относится рынок газа. России, утрать она этот рынок, сложно было бы заменить соответствующую статью экспорта, уверены эксперты.
А у нас – газ. И льготы
Только газ имеет относительно благоприятные долгосрочные перспективы из всех видов ископаемого топлива, считают эксперты. "Однако гарантий сбыта, как 10–20 лет назад, больше нет, напротив, любому поставщику теперь гарантирована конкуренция, а любому серьезному событию в отрасли – эксклюзивное внимание", - говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.
Громкий форс-мажор на газораспределительном узле в Австрии поставил под вопрос до трети российских поставок в Европу, а Италию довел до режима ЧС, напоминают эксперты. После этого случая в Европе могут наметиться два пути, которые затронут Россию: стимулирование потребления сжиженного газа как более гибкого источника энергии по сравнению с трубопроводным, либо повышение шансов на реализацию новых газопроводов из России, как стабилизирующих снабжение Европы при рыночных и техногенных шоках.
Определенную развилку последствий имеет и громкий запуск комплекса "Ямал СПГ", позволяющий России рассчитывать на получение серьезной доли мирового рынка сжиженного газа, считают в РАНХиГС. "Беспрецедентные льготы, предоставленные СПГ-проекту, не могли остаться без вопросов. Хотя огромный сложный проект реализуется в срок и в пределах сметы (что является нарушением худших отечественных традиций и отличается в лучшую сторону от ряда аналогичных СПГ-проектов западных мейджоров), объявленные планы его будущего развития и масштабирования не сопровождаются разъяснениями относительно налоговых освобождений и бюджетных вливаний", - отмечается в мониторинге. Соответственно, нет понимания, до какого уровня и времени имеет смысл дотировать дальнейшее освоение сырьевых рынков. Эксперты напоминают, что от налогов освобождается и все большая часть будущей добычи нефти. Если тех, кто считается донорами российской экономики, придется в возрастающей степени дотировать, то смысл их деятельности постепенно будет утрачен, а достойной замены так и не возникнет, предупреждают эксперты.
Прямые иностранные инвестиции наметились на рост…
Несмотря на санкции, существенные льготы способны привлекать крупных инвесторов, как и произошло с проектом "Новатэка". Как поясняют эксперты, преимущественно за счет вложений в нефтегазовый сектор спад входящих в РФ прямых иностранных инвестиций (ПИИ), произошедший в 2014–2015 годах, сменился в 2016 году ростом, который продолжился и в первом полугодии 2017 года. В первом и втором кварталах по сравнению с аналогичными периодами 2016 года был зафиксирован рост входящих ПИИ на 39,8%, до 16,19 миллиарда долларов. "Такой тренд связан с восстановлением роста российского ВВП, ростом мировых цен на энергоносители, снижением макроэкономических и страновых рисков российской экономики, считают эксперты", - объясняют эксперты.
Правда, поток приходящих инвестиций по-прежнему составляет лишь около половины досанкционного уровня, превышавшего в 2013 году 69 миллиардов долларов. В период после кризиса 2008 года наблюдался устойчивый рост объемов входящих инвестиций. Это объясняется ограничениями на торговлю, которые страны-партнеры и российские власти принимают в отношении друг друга с 2014 года. Спад показателя произошел в 2014 году в связи с введением внешних ограничений на торговую и инвестиционную деятельность, ростом макроэкономических рисков и неопределенности относительно будущих внешнеэкономических ограничений. К тому же фундаментальные проблемы, создающие барьеры для притока иностранных инвестиций, остаются нерешенными. Например, технологические ограничения, связанные с санкционным запретом на покупку высокотехнологичного оборудования у американских и европейских производителей для добычи углеводородов, привели к приостановке проектов "Роснефти" и ExxonMobil на арктическом шельфе и Черном море.
… и санкции им – не помеха
Западные санкции, повлиявшие на снижение инвестиций, затронули, в частности, нефтегазовый сектор. Как следствие, в 2015 году третий по величине производитель нефти в США, ConocoPhillips, ушел из России после 25 лет работы.
Тем не менее сегодня уже можно говорить о стабилизации ситуации с иностранными инвестициями в энергетическом секторе, убеждены эксперты. Многие компании адаптировались к санкционному режиму, сфокусировавшись на повышении эффективности и развитии своих ключевых активов в России. Положительной динамике прироста входящих иностранных инвестиций в отрасль нефте- и газодобычи в дальнейшем могут способствовать также планы иностранных инвесторов, связанные с продолжением реализации существующих и с запуском новых проектов в России, заключают эксперты.