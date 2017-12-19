Хай, ТЭК: нефтегаз РФ больше всего привлекает иностранных инвесторов

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Хайтек, цифровые технологии и наукоемкие продукты не фигурируют в числе значимых явлений российской экономической реальности, пришли к выводу эксперты РАНХиГС. Российская реальность по-прежнему складывается под влиянием доминирующего вектора: значимые события происходят там, где сосредоточены деньги, проекты, поддержка и внимание. К числу рынков, для которых характерна наивысшая концентрация всех этих факторов одновременно, относится рынок газа. России, утрать она этот рынок, сложно было бы заменить соответствующую статью экспорта, уверены эксперты. Санкции не перебили аппетит инвесторов к российскому риску

А у нас – газ. И льготы

Только газ имеет относительно благоприятные долгосрочные перспективы из всех видов ископаемого топлива, считают эксперты. "Однако гарантий сбыта, как 10–20 лет назад, больше нет, напротив, любому поставщику теперь гарантирована конкуренция, а любому серьезному событию в отрасли – эксклюзивное внимание", - говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

Громкий форс-мажор на газораспределительном узле в Австрии поставил под вопрос до трети российских поставок в Европу, а Италию довел до режима ЧС, напоминают эксперты. После этого случая в Европе могут наметиться два пути, которые затронут Россию: стимулирование потребления сжиженного газа как более гибкого источника энергии по сравнению с трубопроводным, либо повышение шансов на реализацию новых газопроводов из России, как стабилизирующих снабжение Европы при рыночных и техногенных шоках.

Определенную развилку последствий имеет и громкий запуск комплекса "Ямал СПГ", позволяющий России рассчитывать на получение серьезной доли мирового рынка сжиженного газа, считают в РАНХиГС. "Беспрецедентные льготы, предоставленные СПГ-проекту, не могли остаться без вопросов. Хотя огромный сложный проект реализуется в срок и в пределах сметы (что является нарушением худших отечественных традиций и отличается в лучшую сторону от ряда аналогичных СПГ-проектов западных мейджоров), объявленные планы его будущего развития и масштабирования не сопровождаются разъяснениями относительно налоговых освобождений и бюджетных вливаний", - отмечается в мониторинге. Соответственно, нет понимания, до какого уровня и времени имеет смысл дотировать дальнейшее освоение сырьевых рынков. Эксперты напоминают, что от налогов освобождается и все большая часть будущей добычи нефти. Если тех, кто считается донорами российской экономики, придется в возрастающей степени дотировать, то смысл их деятельности постепенно будет утрачен, а достойной замены так и не возникнет, предупреждают эксперты. Бизнес США в России - от надежд к разочарованиям и снова к надеждам

Прямые иностранные инвестиции наметились на рост…

Несмотря на санкции, существенные льготы способны привлекать крупных инвесторов, как и произошло с проектом "Новатэка". Как поясняют эксперты, преимущественно за счет вложений в нефтегазовый сектор спад входящих в РФ прямых иностранных инвестиций (ПИИ), произошедший в 2014–2015 годах, сменился в 2016 году ростом, который продолжился и в первом полугодии 2017 года. В первом и втором кварталах по сравнению с аналогичными периодами 2016 года был зафиксирован рост входящих ПИИ на 39,8%, до 16,19 миллиарда долларов. "Такой тренд связан с восстановлением роста российского ВВП, ростом мировых цен на энергоносители, снижением макроэкономических и страновых рисков российской экономики, считают эксперты", - объясняют эксперты.

Правда, поток приходящих инвестиций по-прежнему составляет лишь около половины досанкционного уровня, превышавшего в 2013 году 69 миллиардов долларов. В период после кризиса 2008 года наблюдался устойчивый рост объемов входящих инвестиций. Это объясняется ограничениями на торговлю, которые страны-партнеры и российские власти принимают в отношении друг друга с 2014 года. Спад показателя произошел в 2014 году в связи с введением внешних ограничений на торговую и инвестиционную деятельность, ростом макроэкономических рисков и неопределенности относительно будущих внешнеэкономических ограничений. К тому же фундаментальные проблемы, создающие барьеры для притока иностранных инвестиций, остаются нерешенными. Например, технологические ограничения, связанные с санкционным запретом на покупку высокотехнологичного оборудования у американских и европейских производителей для добычи углеводородов, привели к приостановке проектов "Роснефти" и ExxonMobil на арктическом шельфе и Черном море.

… и санкции им – не помеха

Западные санкции, повлиявшие на снижение инвестиций, затронули, в частности, нефтегазовый сектор. Как следствие, в 2015 году третий по величине производитель нефти в США, ConocoPhillips, ушел из России после 25 лет работы.

Тем не менее сегодня уже можно говорить о стабилизации ситуации с иностранными инвестициями в энергетическом секторе, убеждены эксперты. Многие компании адаптировались к санкционному режиму, сфокусировавшись на повышении эффективности и развитии своих ключевых активов в России. Положительной динамике прироста входящих иностранных инвестиций в отрасль нефте- и газодобычи в дальнейшем могут способствовать также планы иностранных инвесторов, связанные с продолжением реализации существующих и с запуском новых проектов в России, заключают эксперты.