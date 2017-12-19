Больше работать, меньше получать: интенсивность работы в РФ растет, доходы падают

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Интенсивность использования рабочей силы на крупных и средних предприятиях РФ показывала рост на протяжении трех кварталов 2017 года, говорится в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС. В среднем один работник за этот период отрабатывал 1297,2 часа, что на 17,6 часа больше, чем за три квартала 2016 года, хотя число рабочих дней было одинаковым.

Вообще, данный показатель является слабоволатильным: даже в экономически благоприятные 2011-2014 годы он не превышал 1290 часов. Средняя продолжительность рабочего дня, учитывающая различия количества рабочих дней в январе-сентябре, в предыдущие годы незначительно менялась в диапазоне 6,97-7,01 часа, но в текущем году она возросла до 7,09 часа. Эксперты РАНХиГС отмечают, что наиболее активный рост наблюдался в строительстве (+39 часов), торговле (+39 часов), производстве готовых металлических изделий (+35 часов), металлургическом производстве (+21 час).

Из-за повышения нагрузки на основном рабочем месте население стало меньше работать на второй или третьей работе. В России в последние годы данное явление относительно редкое: в среднем за три квартала текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность занятых на двух и более рабочих местах сократилась с 2,4 до 1,6 миллиона человек, то есть на треть. Таким образом, в 2017 году наблюдается снижение числа занятых в неформальном секторе, работающих там в дополнение к основному рабочему месту. Вместе с тем уменьшается и численность занятых только в этом секторе. Снижение неформальной занятости в РФ происходит, в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской области, Татарстане, Башкирии.

Безработица выросла

Численность рабочей силы в октябре 2017 года составила 76,4 миллиона человек, что на 231 тысячу ниже предыдущего месяца. При этом численность занятых снизилась на 275 тысяч человек, число безработных выросло на 44 тысячи. Эксперты РАНХиГС объясняют это стандартными сезонными изменениями на рынке труда.

Количество зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу месяца 707 тысяч человек, это на 15% меньше, чем год назад. В то же время число вакансий составляет 1,59 миллиона. Таким образом, на каждые 100 вакансий приходились 55 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного.

Вместе с численностью безработных снижается и численность потенциальной рабочей силы, то есть незанятых, которые либо не ищут работу, но готовы приступить к ней, либо ищут, но не готовы приступить. Этот показатель позволяет судить о размерах скрытой безработицы, численности отчаявшихся найти работу, но еще не полностью покинувших рынок труда, поясняется в мониторинге. На эту группу в третьем квартале приходилось 1,2 миллиона человек, то есть около трети от официальных безработных. В целом совокупный уровень безработицы и потенциальной рабочей силы в третьем квартале составил 6,5%.

Доходы и уровень бедности населения

В октябре текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,3%, при этом реальная начисленная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий возросли на 4,3% и 1,5% соответственно. За десять месяцев доходы населения сократились на 1,3%, в то время как зарплата и пенсии выросли соответственно на 3% и 3,9%.

"Одним из возможных объяснений текущего расхождения динамики реальных денежных доходов населения и реальных заработных плат и пенсий является то, что по данным Росстата, в структуре денежных доходов наблюдаемая оплата труда наемных работников и пенсии составляли в первом полугодии 2017 года не более 60% общего объема денежных доходов населения", - уточняется в мониторинге.

Кроме того, в период с 2014 года по 2016 год и в январе-сентябре 2017 года наблюдалась отрицательная динамика большинства компонентов денежных доходов населения в реальном выражении. Так, по подсчетам РАНХиГС, объем доходов от предпринимательской деятельности, объем оплаты труда (с учетом скрытой), а также объем "прочих доходов" в реальном выражении сокращались.

Также важно отметить, что сокращение реальных доходов населения при росте в реальном выражении наблюдаемой зарплаты может быть вызвано, в том числе, перераспределением между наблюдаемой и ненаблюдаемой оплатой труда в пользу первой в связи с усилением работы налоговых органов по борьбе с "серыми" зарплатами, отмечают эксперты. "Рост объема НДФЛ в 2016 году и январе-сентябре 2017 года был выше роста объема денежных доходов населения", - уточняют они.

Общее благосостояние

Падение реальных денежных доходов населения привело к снижению уровня благосостояния населения, сетуют эксперты. "В целом по РФ среднедушевые денежные доходы населения снизились с 308% от величины прожиточного минимума (ПМ) в третьем квартале 2016 года до 302% ПМ в третьем квартале 2017 года", - поясняют эксперты. Получается, что соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму сократилось на 1,7%.

Снижение среднедушевых денежных доходов относительно прожиточного минимума за последний год произошло в 62 регионах, в то время как рост имел место лишь в 22 регионах. Наибольшее снижение среднедушевых денежных доходов населения наблюдалось в Ненецком автономном округе, Архангельской и Астраханской областях, а наибольший рост – в Смоленской и Амурской областях, в Крыму и Севастополе.

Также в третьем квартале наблюдался рост уровня бедности: относительно третьего квартала прошлого года он вырос с 12,8% до 13,1% и стал выше уровня бедности, наблюдавшегося в такой же период последних шести лет.