Перспективы золота остаются неопределенными

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Неудивительно, если чтение новостей в эти дни заставило вас понервничать. А когда инвесторы нервничают, они обращаются к хеджевым стратегиям, включая перевод части вложений в драгоценные металлы. Однако как бы мы ни тасовали наши активы, тренды на рынках золота, серебра и платины по-прежнему нисходящие, сообщает Dow Jones.

Хотя цены на золото восстановились примерно на 12% с достигнутых год назад минимумов, говорить о бычьем рынке еще преждевременно. В лучшем случае можно сказать, что золото остается в боковом тренде после падения, произошедшего в 2013 году.

Есть определенные аргументы технического характера в пользу того, что в рамках торговли в диапазоне формируется дно. Однако эти аргументы трудно назвать очень убедительными, так как "формирование дна" длится намного дольше, чем фаза медвежьего рынка, "завершившаяся разворотом".

Плохая новость состоит в том, что восходящий тренд с минимумов прошлого года ранее в декабре приостановился. Бывает, что краткосрочная приостановка тренда не противоречит более долгосрочной торговле в диапазоне, однако в таком случае ожидания прорыва диапазона вверх откладываются на неопределенное время.

На прошлой неделе участники рынка, заинтересованные в росте, были очень воодушевлены, когда золото и особенно акции золотодобывающих компаний подскочили, когда ФРС объявила о повышении процентной ставки в третий раз за 2017 год. Ключевая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов (четверть процента) до 1,25%-1,5%. Это ослабило доллар США и подтолкнуло цены на золото вверх. Так, паи биржевого фонда VanEck Vectors Gold Miners (GDX) прибавили в цене более 3%.

Даже несмотря на заметный рост на рынке золота, цены на акции золотодобывающих компаний не смогли прервать нисходящий краткосрочный тренд. Паи указанного биржевого фонда находятся существенно ниже основных скользящих средних.

Ситуация на рынке других драгоценных металлов – серебра и платины – также не очень благоприятна. Цены на оба металла находятся в нисходящем краткосрочном и долгосрочном тренде.

Некоторые могут сослаться на то, что доллар США оказывает понижательное давление на все металлы, в то время как участники, рассчитывавшие на ослабление доллара, не смогли воспользоваться заметным падением курса американской валюты в августе. Индекс доллара находился ниже 3-летнего уровня поддержки, однако вскоре он отскочил и поднялся выше нее. Технические индикаторы указывают на то, что неудавшийся прорыв вниз является сигналом к росту, и укрепление доллара в целом оказывает негативное влияние на золото.

Даже если не брать во внимание доллар, на рынке золота все равно наблюдаются признаки ухудшения ситуации. Так, цены на металл в евро также снижаются. Индикаторы паев биржевого фонда SPDR Gold (GLD), а также паев биржевого фонда CurrencyShares Euro Trust (FXE) указывают на падение на графике ниже 4-летнего восходящего тренда.

Вместе с тем, цены на такие металлы, как медь и палладий, находятся в восходящем тренде. Цены на медь начали расти год назад. Палладий в настоящее время торгуется на 17-летнем максимуме, чуть ниже исторического максимума, достигнутого в январе 2001 года.

Даже цены на алюминий и никель демонстрируют некоторый краткосрочный рост, в связи с чем можно предположить, что снижение цен на указанные ранее драгоценные металлы обусловлено определенными, характерными лишь для них, причинами.

Однако наиболее крупная проблема с ролью золота как валюты имеет отношение к биткоину и другим криптовалютам. После финансового кризиса, когда власти по всему миру печатали деньги из ничего, эксперты говорили, что золото будет вытеснять национальные валюты. Тогда наблюдался бум телевизионной рекламы, призывающей инвестировать в золото, а цены на металл в 2011 году достигли рекордного максимума 1923,70 доллара за тройскую унцию (котировки недавно находились в районе 1265 долларов за унцию).

Однако теперь аналогичную поддержку от инвесторов получают биткоин и другие криптовалюты, и теоретически мы можем связать рост криптовалют со снижением цен на золото. Но при этом, согласно недавнему отчету Goldman Sachs, капитализация рынка золота все еще составляет 8,3 трлн долларов, а биткоина, основной криптовалюты, лишь 388 млрд долларов.

В Goldman также отметили, что существенного оттока средств из золотых ETF пока не наблюдалось.

Что касается технического анализа, мы определенно можем описать основной тренд на рынке драгоценных металлов как боковой, в то время как менее существенные тренды указывают на снижение. До тех пор, пока мы не увидим настоящих сигналов достижения ценами своего дна, мы считаем инвестиции в золото и другие драгоценные металлы не перспективными как с точки зрения получения прибыли, так и хеджирования позиций.