В России появились деньги нового поколения

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Банк России в уходящем году обновил линейку российских денежных знаков, добавив купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Массовый выпуск новых купюр состоится в декабре, после чего банкноты постепенно будут появляться во всех регионах.

Впервые о новых купюрах Банк России объявил в апреле 2016 года. При этом впервые в истории россияне сами смогли выбрать символы новых банкнот. По результатам всероссийского голосования определились два победителя - Севастополь и Владивосток.

В международной практике существует три варианта системы номиналов банкнот: пропорции могут быть "1-2-5", либо "1-2,5-5", либо "1-5-10". Российская номинальная система банкнот, кратная 1, 5 и 10, была заложена 20 лет назад - в 1997 году в условиях высокой инфляции. В условиях же устойчивого замедления инфляции и стабилизации ее на уровне ниже 5%, по заявлению ЦБ, экономически целесообразен выпуск купюр промежуточного номинала.

ЦБ презентовал новые банкноты 12 октября 2017 года. В тот же день купюры начали поступать в обращение. Первыми новинки получили Москва и регионы, которые изображены на купюрах — Крым и Дальний Восток. Сразу после своего появления купюры номиналом 200 рублей оказались "вне закона" на Украине.

Российские банки находятся на финальной стадии подготовки оборудования к приему новых купюр и совсем скоро должны завершить этот процесс. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", сходятся во мнении, что появление новых банкнот упростит расчеты россиян.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

В Банке России говорят, что банкоматы и кассовое оборудование будут готовы к работе с новыми купюрами в кратчайшие сроки.

"Введение в обращение купюр нового номинала в любой стране требует от участников рынка настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования к ее обслуживанию. И это, естественно, занимает время. Мы находимся в тесном диалоге с участниками рынка, отвечающими за наличное обращение, и по нашей информации, банки, магазины и предприятия проводят соответствующие мероприятия, чтобы обеспечить настройку оборудования в кратчайшие сроки", - сообщили в ЦБ.

Ряд банков уже заявили о готовности принимать новые купюры. Одним из первых об этом еще в октябре заявил Россельхозбанк. "Все кассовые подразделения банка готовы к приему от клиентов новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей", - подтвердили в пресс-службе РСХБ.

"Адаптация кассового оборудования проводится в соответствии с намеченным графиком работ. Банк готов к приему и выдаче банкнот 200 и 2000 рублей", - сообщили в пресс-службе МКБ.

Большинство опрошенных банков отмечает, что будут готовы работать с новыми купюрами в установленные сроки. Сбербанк SBER, который занимает львиную долю на рынке банковских карт, в середине декабря заявил, что мероприятия по адаптации оборудования находятся в завершающей стадии. Альфа-банк также практически закончил работы по адаптации своего оборудования и планирует в ближайшие недели начать принимать новые купюры. ВТБ закончил работу по переоборудованию своих банкоматов и ожидает образцы новых купюр для тестирования.

Другие банки не отстают от лидеров сектора: крымский РНКБ планирует закончить подготовительные работы во второй половине декабря, а "ОТП Банк", "дочка" венгерского OTP Bank, – к последней декаде декабря.

НИ СБОЕВ, НИ МОШЕННИКОВ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на презентации новых купюр отметила, что в них использованы самые современные элементы защиты. Такое заявление сразу вызвало опасения россиян. Многие вспомнили проблемы после появления купюры номиналом 5000 рублей – она была настолько хорошо защищена, что банкоматы ее просто не принимали.

Сбербанк в середине декабря отмечал, что не ожидает сбоев в связи с вводом в обращение новых банкнот, поскольку все задействованные в этих изменениях технологии и процессы находятся под пристальным контролем. Массовых сбоев в связи с введением новых купюр не ожидают и в "ОТП Банке".

А вот в Альфа-банке указали, что банкоматам может потребоваться некоторый период "привыкания". "Нужно принять во внимание, что при включении новых купюр обычно нет возможности проверить работу банкомата с новыми банкнотами так называемого уличного качества. Не исключено, что возможен некоторый краткосрочный период "привыкания" оборудования к новым банкнотам", - отмечает начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин.

Банки также уверяют, что высокий уровень защитных характеристик банкнот в ближайшее время не позволит мошенникам создать высококачественные подделки, способные обмануть оборудование. Такую уверенность разделяют Сбербанк и Альфа-банк.

Тем не менее, хотя фальшивок пока нет, банки готовятся к их появлению. Так, например, РСХБ уже обучил своих работников отличать настоящие дензнаки от подделок.

"В настоящее время все кассовые подразделения обеспечены описанием внешнего вида банкнот новых номиналов, информацией по признакам подлинности и платежности новых банкнот. Проведено обучение кассовых работников всех подразделений банка", - сообщили в кредитной организации.

ДЛЯ УДОБСТВА РОССИЯН

ЦБ изначально заявлял, что новые купюры создаются для упрощения расчетов россиян. Эксперты сходятся во мнении, что этой цели удастся достичь. Помимо облегчения повседневной "математики" для граждан, это позволит снизить выпуск банкнот меньшего номинала и поддержит интерес коллекционеров.

"Целью ввода новых банкнот главным образом является повышение удобства наличных расчетов для населения. Кроме того, это потенциально может снизить объем эмиссии банкнот меньшего номинала, как 100 рублей и 1000 рублей", - отметил управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка PSBR Александр Полютов.

"С 2006 года, когда ввели 5000 рублей, цены изменились значительно, и самые массовые купюры в 500 и 1000 рублей уже маловаты для крупных, но традиционно наличных платежей. Аналогичная ситуация с сотнями. Новые купюры также компактнее обычных, так что будут лучше лежать в кошельках или с телефонами. Плюс еще интерес коллекционеров" - говорит главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

При этом, по его словам, на экономическую деятельность в стране введение новых банкнот значимого влияния не окажет. "Доля наличности в обращении снижается – как из-за распространения удобных электронных платежей (уже на рынках можно расплатиться если не картой то с телефона), так и общей политики властей по снижению наличного оборота", - отметил аналитик.

ОБНОВЛЕНИЕ НАЗРЕЛО

Банк России пока больше не планирует добавлять новые дензнаки в существующий ряд, но в скором времени может провести модернизацию линейки российских банкнот с учетом опыта разработки купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

Напомним, что новым купюрам придали яркий современный дизайн, а также новые функции. На лицевой стороне каждой новой банкноты располагается QR-код, который содержит ссылку на страницу ЦБ с информацией о защите и художественном оформлении банкнот. Также большое внимание разработчики уделили удобству использования купюр людьми с ограниченными возможностями – более крупные и рельефные цифры должны облегчить обращение с купюрами людям с ослабленным зрением.

"Считаем, что вопрос обновления дизайна старых банкнот Банка России действительно назрел. Однако на сегодняшний день еще не принято соответствующего решения, поэтому сообщить, когда и с какого номинала начнется такое обновление, не представляется возможным", - прокомментировали в пресс-службе "Гознака".

"Скорее речь пойдет о новом дизайне, - считает Табах. - В центральных банках всегда думают над этим. Менять дизайн раз в пару десятилетий является нормальной практикой в целях предотвращения подделок, а также для лучшего контроля за оборотом и на радость коллекционерам".

Поддерживает коллегу и Полютов из Промсвязьбанка. "В ближайшее время вряд ли может потребоваться ввод новых банкнот в обращение, учитывая достаточный набор номиналов после внедрения 200 рублей и 2000 рублей. Скорее можно ожидать обновления существующих купюр с точки зрения передовых технологий защиты и материалов изготовления банкнот по аналогии с новыми номиналами", - считает он.

"Необходимость в выпуске новых купюр появляется, когда деньги быстро теряют свою ценность. В ближайшей перспективе мы оцениваем вероятность возникновения купюр большего номинала, чем существующие на 5000 рублей, как невысокую",- отмечает аналитик АКРА Василиса Баранова. Но в случае ускорения инфляции такая перспектива вполне реальна, добавила она.