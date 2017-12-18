Капитализация "Системы" рухнула наполовину из-за "Роснефти"

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. АФК "Система" с начала судов с "Роснефтью" в мае потеряла больше половины своей капитализации: сегодня на торгах она просела до 87,5 миллиарда рублей. После очередного суда, на котором апелляция подтвердила силу предыдущего решения суда, АФК выступила с заявлением, что готова "в установленном законом порядке" выплатить 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Тем не менее, компания будет бороться, обжалуя решение в кассационной инстанции. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что теперь после каждого нового неудачного суда капитализация "Системы" и ее "дочек" будет падать. Фактически компания загнала в угол, сетуют они. Единственное, что может облегчить тяжелые времена АФК – потенциальная возможность выплачивать возмещение пострадавшей стороне по частям. АФК планирует исполнить решение суда о выплате 136 млрд руб "в установленном порядке"

Упорство дорогого стоит

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже акции АФК обвалились на 18%, до 8,45 рубля, достигнув минимума за последние три года. Причиной очередного обрушения котировок компании стало решение апелляционного суда, который оставил в силе предыдущее постановлении о взыскании. Под давление также попали акции МТС и "Детского мира", терявшие 2,4% и 3% соответственно.

Котировки бумаг АФК на торгах в Лондоне проседали почти на 12%, до 3 долларов за глобальную депозитарную расписку (GDR). До оглашения решения суда расписки "Системы" дорожали на 1,4%, до 3,45 доллара.

В мае "Роснефть", "Башнефть" и республика Башкирия подали иск о взыскании с АФК "Система" и ее "дочки" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Тогда "Башнефтью" владела "Система". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. Обе компании заявили о своем несогласии, тем не менее сегодня апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции. После рассмотрения апелляций решение вступило в законную силу.

В декабре Роснефть" и "Башнефть" подали к АФК "Система" второй иск с требованием взыскать 131,6 миллиардов рублей дивидендов, полученных от башкирской компании. Таким образом, претензии нефтяной компании к АФК достигли почти 434 миллиардов рублей. Суд в качестве обеспечительных мер арестовал большинство активов АФК на более чем 250 миллиардов рублей. Акции АФК рухнули на 18% после подтверждения взыскания с компании 136 млрд руб

Капитализация просела также и у основного актива АФК – МТС – с начала судебных тяжб оператор потерял 10% своей стоимости. Тем не менее рисков для телекоммуникационной отрасли РФ и для МТС нет, считает глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его мнению, решение суда не должно отражаться на котировках сотового оператора.

Стоила ли игра свеч

Сейчас уже можно только гадать, стоило ли "Системе" сразу согласиться с первым иском "Роснефти", рассуждает аналитик Алексей Калачев из "Финама". "Если же вынести за скобки второй иск, "Система" могла бы заплатить по первому иску. По состоянию на 30 июня 2017 года у группы было около 48 миллардов на депозитах в банках и около 98 млрд рублей – в денежных средствах и их эквивалентах", - отмечает аналитик. Однако, отдав ликвидную наличность, АФК "Система" попросту лишилась бы оборотных средств, замечает он. По его словам, их можно было бы частично восстановить за счет дивидендов дочерних компаний или даже за счет продажи части акций, но и те, и другие арестованы в качестве обеспечительной меры. "Теперь после каждой проигранной апелляции капитализация АФК "Система" и ее дочерних компаний будет падать", - сожалеет он, говоря, что биржевые игроки используют любой повод, чтобы уронить котировки. "Компания, по сути, загнана в угол", - говорит он, добавляя, что возможным выходом было бы соглашение с первым иском и его оплата.

Партнер BMS Law Firm Денис Фролов говорит, что компания могла бы выплачивать взыскание по частям. По его словам, арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ) предусматривает возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта (ст. 324). "Должник подает заявление в суд, в котором указывает основания отсрочки (или рассрочки) – наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта", - объясняет он. АФК "Система" не смогла добиться апелляции на взыскание 136,3 млрд руб в пользу "Башнефти"

Поэтому, говорит Фролов, АФК вполне может добиться выплаты долга частями, если сумеет доказать, что разовая выплата невозможна в силу финансовых трудностей, добавляя, что срок добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. "Но не факт, что это (выплата по частям – прим.) поможет", - заключает Калачев.



