Страховой рынок РФ в 2017 г рос благодаря жизни, но в фокусе внимания ОСАГО

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ, Анна Назарова. Российские страховщики продолжают отмечать не совсем благоприятную ситуацию, как в страховании, так и в экономике в целом. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, страховой рынок РФ по итогам 2017 года может вырасти примерно на 10%, и почти весь рост обеспечит страхование жизни. Вместе с тем, в зоне особого внимания рынка остаётся все тот же проблемный для него сегмент - ОСАГО.

"Локомотивом страховой отрасли продолжает оставаться страхование жизни. И без учета премий по этому виду страховой рынок в первом полугодии 2017 года продемонстрировал прирост в размере 0,8%, а в первом квартале 2017 года была отмечена даже отрицательная динамика" - сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

В ВСС думают, что эта тенденция сохранится в целом по итогам года. "Это говорит о том, что общая ситуация в страховании и в экономике в целом не совсем благоприятная", - отметили в союзе. А заместитель гендиректора "ВТБ Страхование" Евгений Ниссельсон добавил, что развитие страхового рынка во многом связанно с общей ситуацией в экономике страны.

По данным Банка России, страховой рынок РФ в январе-сентябре текущего года вырос на 8,7%, до 962,4 миллиарда рублей. По прогнозам ВСС, прирост страхового рынка в целом по итогам всего 2017 года может составить 9-11%.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году стало страхование жизни. В частности, по словам Ниссельсона, в текущем году продолжали активно развиваться инвестиционное и накопительное страхование жизни.

По данным Банка России, премии по страхованию жизни (кроме пенсионного страхования) по итогам девяти месяцев 2017 года выросли на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 230,9 миллиарда рублей.

Ниссельсон также включил в список драйверов этого года медицинское страхование, в том числе программы онкострахования и телемедицины, страхование от несчастных случаев, а также продукты, которые реализуются через крупные розничные сети.

"Технологическое развитие рынка отмечено телематикой, продуктами с франшизой, ростом онлайн-продаж, цифровыми экосистемами для клиента, нейросетями и анализом big data (с помощью систем обработки больших объемов данных – ред.)", - добавили в ВСС.

НАТУРАЛЬНАЯ АВТОГРАЖДАНКА

Возвращаясь к ОСАГО отметим, что данный сегмент уже неоднократно подкидывал страховщикам поводы для беспокойства. И не удивительно, что в 2017 году, как и годом ранее, основной фокус страховой отрасли был прикован к развитию ситуации в этой сфере.

"Постоянно растущая убыточность, отзывы лицензий и давление на компенсационный фонд Российского союза автостраховщиков (РСА), мошенничество, атаки автоюристов и колоссальные потери на судебных издержках не дают покоя всем без исключения участникам рынка, работающим в данном сегменте", - сетует начальник отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков.

Основным событием в ОСАГО в 2017 году можно смело назвать вступление в конце апреля в силу закона о приоритете натуральной выплаты над ремонтом. Этот закон направлен, в том числе, на борьбу с недобросовестными автоюристами, которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

"Большие надежды возлагались на натуральное возмещение. Ремонт вместо денежных выплат должен был снизить градус напряженности в вопросе недовольства автомобилистов размером выплат и купировать проблему автоюризма. Но нежелание сервисных станций работать по предложенным расценкам парализовало внедрение инициативы. К концу года стало очевидно — натуральное возмещение не сработало", - продолжил Попков.

Хотя начальник аналитического отдела компании "Ингосстрах" ings Евгения Васильева считает, что результативность изменения системы урегулирования представится возможным оценить только спустя более долгий отрезок времени.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Е-ОСАГО

Внутри сегмента ОСАГО в текущем году произошло ещё одно немаловажное событие. С 1 января 2017 года продажи полисов обязательной "автогражданки" в электронном виде стали обязательными для всех страховщиков ОСАГО.

Старт добровольных продаж е-ОСАГО состоялся ещё в июле 2015 года, это нововведение призвано решать проблему доступности полисов. По данным РСА, в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года было оформлено 56 тысяч договоров в электронном виде, а за весь 2016 год их было заключено уже 331,5 тысячи. Вместе с тем, доля е-ОСАГО в общем объеме всех договоров "автогражданки" в 2016 году не дотягивала и до 1%.

Но с введением обязательных электронных продаж ситуация ощутимо поменялась. По итогам первого квартала доля е-ОСАГО составляла уже 9%, первого полугодия - 12,2%, девяти месяцев - 15,3%. По словам начальника управления методологии страхования РСА Михаила Порватова, на сегодняшний день, если смотреть помесячно, то порядка 30% договоров ОСАГО заключается в электронном виде.

Вместе с тем, Порватов в ходе семинара "Страхование в зеркале СМИ. Итоги года и ожидания", который прошёл в Санкт-Петербурге в декабре, сообщил и о наличии серьёзных проблем в е-ОСАГО. В частности, по его словам, е-полис ОСАГО зачастую продается через посредников, что запрещено законом об организации страхового дела.

"Проблема в том, что посредник оформляет полис на себя. Он является страхователем. Да, собственником или допущенным к управлению является автовладелец, а страхователем является вот такой посредник. И он дальше с этим договором может делать все что угодно. Он может его вообще аннулировать, когда автовладелец уйдёт … и, получается, что автовладелец как бы почти добросовестно себе вёл, хотя не совсем, потому что обратился к посреднику, премию заплатил, а в итоге остался без полиса", - разъяснил Порватов.

Еще, по его словам, такой посредник может поменять показатели в полисе с целью снижения премии (указать не ту машину и так далее) или даже оформить полис на автовладельца, но потом отозвать платёж, так как платит со своей банковской карты.

Если же говорить об ОСАГО в целом, то Васильевой ситуация на этом рынке видится острой и далекой от разрешения кризиса.

ДЕСЯТИНА

Страховщики также назвали одним из основных событий уходящего года введение с 1 января 10%-ной цессии, передаваемой в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК).

РНПК была создана в 2016 году и является 100% "дочкой" Банка России. По закону, страховщик должен предложить 10% от всех передаваемых в перестрахование рисков РНПК, которая, в свою очередь, вправе и отказать, исходя из своей собственной андеррайтинговой политики и если риск не санкционный. Но при перестраховании санкционного бизнеса РНПК обязана принять 10% риска. По соглашению сторон доля может быть увеличена.

По словам, заместителя гендиректора по розничным видам страхования ООО "СК "Согласие" Дмитрия Кузнецова, с появлением РНПК рынок стал более дисциплинированным и более внимательным к вопросам перестрахования, а с учётом роста числа санкционных рисков с большими лимитами, появление РНПК стало в некотором роде панацеей.

"Работа РНПК заметно поддержала российский рынок входящего перестрахования — потери в премиях зарубежных контрагентов уменьшились вдвое, а внутренний рынок и вовсе заканчивает год с небольшим ростом", - добавил Попков.

Однако финансовые результаты деятельности РНПК в 2017 году не столь позитивны. Так, по прогнозам компании, по этому году ее прибыль будет близка к нулевой отметке из-за вовлеченности РНПК в наиболее крупные убытки российского рынка (в частности, ЧП на шахте "Алросы" ALRS, пожар в ТЦ "Синдика", последний неудачный запуск космического аппарата "Метеор").

По словам президента РНПК Николая Галушина, отсутствие прибыли по итогам года - это серьезное отклонение от плана, однако внесение изменений в стратегию компании не планируется.

В мае акционеры РНПК одобрили пятилетнюю стратегию развития компании с объёмом премии по 2017 году в размере 7,6 миллиарда рублей и до объёма 24,5 миллиарда рублей в 2021 году, а также с ростом чистой прибыли с 2,7 миллиарда рублей до почти 10 миллиардов рублей в 2021 году. РНПК прогнозирует объем премий по итогам 2017 года в 7,3 миллиарда рублей, что соответствует плановым значениям на 98%.

Тогда же в мае совет директоров Банка России принял решение о предоставлении фингарантии РНПК в пределах 49,7 миллиарда рублей, что позволит расширить возможности нацперестраховщика по перестрахованию крупных санкционных объектов без рисков снижения финансовой устойчивости компании.

ПЛАНОМЕРНАЯ ЧИСТКА РЫНКА

Что касается деятельности Банка России, то у страховщиков в целом нет претензий к работе регулятора в текущем году. Как сообщил Попков, Центробанк в течение года планомерно реализовывал политику чистки рынка от неблагонадежных компаний.

По данным ЦБ, за январь-ноябрь 2017 года были отозваны лицензии у 25 страховщиков. На 31 декабря 2016 года в реестре было 256 страховых компаний, а на 1 декабря 2017 года их стало 231. В ЦБ пояснили, что ключевым фактором сокращения числа страховых организаций, произошедшего в последние годы, являлась реализация регулятором комплексных мероприятий по контролю реальности активов страховщиков.

"С рынка продолжают уходить более слабые страховщики, в результате рынок становится более надежным, понятным и прозрачным, бизнес концентрируется преимущественно вокруг лидеров", - прокомментировал ситуацию Ниссельсон.

Вместе с тем, заместитель гендиректора СПАО "Ингосстрах" Илья Соломатин считает, что снижение числа игроков приведёт к тому, что страховщики будут чаще подвергаться разного рода проверкам со стороны регулятора.

"Раньше надзор жаловался на то, что у них не хватает людей, чтобы надзирать за страховщиками. Теперь ситуация может повернуться зеркально в обратную сторону, поскольку число игроков на рынке уменьшилось, а количество сотрудников ЦБ, которые в том числе надзирают за страховыми компаниями, кратно выросло как в Москве, так и в регионах. Поэтому людям надо чем-то заниматься, в том числе и надзорной деятельностью. А это выливается в то, что надо почаще ходить к проверяемым, надо смотреть на них с разных сторон", - пояснил Соломатин.

САНАЦИЯ РОСГОССТРАХА

Значимым событием 2017 года страховщики также считают ситуацию вокруг группы "Открытие", которая приобрела "Росгосстрах". Последний в 2016 году получил чистый убыток по МСФО в 33,3 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2017 года – в 23,6 миллиарда рублей. Основное влияние на убыточность "Росгосстраха" по-прежнему оказывает ОСАГО.

Банк России в августе объявил о санации "ФК Открытие", которая проводится с использованием нового механизма — ЦБ, вкладывая средства Фонда консолидации банковского сектора, становится главным акционером "ФК Открытие".

В декабре ЦБ сообщил, что стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций банка "ФК Открытие". Тогда же регулятор заявил и об утверждении изменений в план своего участия в санации банка, которые предусматривают его докапитализацию на 456,2 миллиарда рублей. В качестве финансовой помощи "Росгосстраху" будет выделено 42,2 миллиарда рублей.

"Возможно, произошедшее с ними станет причиной целой цепочки изменений на страховом рынке. РГС стремительно избавляется от портфеля ОСАГО, после информации о переходе части менеджмента группы ВТБ в "Открытие" появились слухи о намерении ВТБ продать свой страховой бизнес "Согазу". … И пока трудно оценить, к каким изменениям на страховом рынке это приведёт в дальнейшем", - заявил заместитель гендиректора по андеррайтингу страховой компании "Опора" Алексей Володяев.

По его словам, регулятор сейчас планирует переходить к санации проблемных страховщиков. "Это интересно и многообещающе. Что из этого выйдет на практике – можно будет сказать только в 2018 году", - заключил Володяев.