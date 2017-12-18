Трудно, но можно. Что должны сделать власти для обещанного роста пенсий

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Пенсионный фонд России ожидает дальнейшего роста пенсий россиян. По словам его руководителя Антона Дроздова, средняя страховая пенсия для неработающих к 2020 году достигнет 15,5 тысячи рублей. В текущем году, по данным ПФР, средняя пенсия составила 13,8 тысячи рублей и 14,4 тысячи рублей с учетом единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. В 2018 году средняя страховая пенсия должна будет составить 14,3 тысячи рублей, в 2019 году — 14,9 тысячи рублей.

На минувшей неделе Госдума приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам. Согласно этому документу, индексация будет произведена на величину инфляции, а срок выплат переносится с февраля на 1 января 2018 года. По словам Дроздова, ПФР перечислит на банковские счета средства для выплаты пенсий тем, кто получает их в начале месяца, до Нового года.

Выступая на ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин заверил, что денег на пенсии в России хватит даже с учетом увеличения количества получателей. При этом власти пока воздерживаются от принятия решения о повышении пенсионного возраста – по словам Путина, дискуссия будет продолжаться, и никаких "шоков" не ожидается. Тех, кто уже получает пенсию, новации в любом случае не коснутся, добавил он.

Как ранее отметили в ПФР, бюджет фонда на 2018-2020 годы не предусматривает повышения пенсионного возраста и учитывает общеустановленный пенсионный возраст для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.

В настоящее время пенсия в России формируется из двух частей – страховой и накопительной. Сейчас получать накопительную часть могут лишь те, кто за время существования этой системы успел перечислить туда определенные средства, новые отчисления заморожены с 2014 года. Опрошенные "Прайм" эксперты сочли заявленный властями рост пенсий вполне реальным в текущих экономических условиях. Однако выполнить обещание будет непросто.

"Если исходить из того, что пенсия в 2017 году составляет 89% от запланированных на 2020 год 15,5 тысяч рублей, то рост на 11% за 2-3 года (включая или не включая 2020 год) должен составить 1700 рублей. Это возможно только при индексации всей пенсии, а не отдельных частей (страховой или накопительной). Сейчас индексируется только страховая часть пенсии. Если предположить, что будет индексироваться только страховая часть, то индексация должна составить больше 5%, чтобы достичь запланированного показателя. Возможен и такой вариант, как в 2017 году – единовременная надбавка в размере 5 тысяч рублей", - рассуждает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им.Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, в текущих экономических условиях это сложно, но реализуемо. Если такая же экономическая ситуация сохранится, то правительство найдет деньги на повышение пенсий.

Однако с большой долей вероятности "разморозка" накопительной части пенсии до 2020 года так и не произойдет, полагают эксперты. "Поэтому, вероятно, речь идет не о средней пенсии в ПФР, а о средней страховой пенсии, формирующейся в рамках обязательного пенсионного страхования. Названная цифра вполне реалистична с учетом того, что на начало 2017 года из 43,177 миллиона пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР, 9,9 миллиона - работающие официально (или 23%)", - рассуждает руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис.

Можно добавить, что на начало 2016 года доля официально работающих пенсионеров составляла 36%, а учтенное статистиками сокращение этой группы лиц вызвано как раз отменой индексации, что привело к уходу в тень, отметил он.

Выплаты работающим пенсионерам пока остаются замороженными. Индексация для этой категории была отменена еще в 2016 году. Законопроекты, предлагающие распространить индексацию и на них, не проходят в Госдуме, поскольку денег на это, по оценке властей, нет. По разным подсчетам, на индексацию пенсий работающим понадобится порядка 10 млрд рублей.