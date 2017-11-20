Торги фьючерсами на биткоин на CME усилят его рост до $21-25 тыс

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Начало торгов фьючерсами на популярную криптовалюту биткоин товарно-сырьевой биржей Chicago Mercantile Exchange (CME) может существенно повысить стоимость криптовалюты, вплоть до 21-25 тысяч долларов к началу 2018 года, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

При этом по мере увеличения числа площадок, начинающих торговлю подобными фининструментами, цена биткоина будет лишь увеличиваться, полагают они.

CME запустила торги фьючерсами на биткоин 18 декабря. Это не первый запуск фьючерсов на биткоин (ранее о запуске торгов таких инструментов сообщила CBOE Futures Exchange (CFE)). Однако объем торгов на данной бирже значительно больше, а значит влияние на стоимость биткоина будет сильнее, полагают эксперты.

После запуска торгов стоимость биткоина сначала выросла до рекордного значения в 20 тысяч долларов, а затем откатилась до 19 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 13.23 мск биткоин дешевел на 3,59%, до 19,026 тысячи долларов. Общая капитализация биткоина составляла 318,677 миллиарда долларов.

ПРИЗНАНИЕ ПОВЫСИТ СТОИМОСТЬ

Эксперты уверены, что после начала торгов фьючерсами на биткоин на CME стоимость криптовалюты значительно вырастет. При этом по мере увеличения числа бирж, начинающих торговлю подобными финансовыми инструментами, цена биткоина будет значительно увеличиваться.

Основатель портала DeCenter Евгений Гордеев отметил, что фьючерсы, размещаемые на этих биржах, не предполагают покупку криптовалюты. "По окончании срока погашения фьючерсов, происходит взаимный расчет с участниками процесса. Это означает, что конкретно с рынка, с крипторынка, биткоины никто не будет покупать. Поэтому влияние будет только лишь идеологическое. То есть, насколько крупные инвесторы, финансовые институты верят в биткоин или насколько не верят и хотят продать под какие-то новости, события", - пояснил он.

Как отметил руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев, с расширением признания биткоина увеличиться и количество желающих проинвестировать в него. "Рост числа инвесторов в криптовалюты также толкает курс биткоина вверх. Запуск фьючерсов на биткоин в перспективе приведет к увеличению объемов торгов этой криптовалюты и к росту ее стоимости", - сообщил эксперт.

"Запуск фьючерсов на биткоин потенциально может привести к росту цены до 25 тысяч долларов к началу 2018 года", - добавил он.

Сильного роста цены биткоина ожидает и сооснователь VRT World Дмитрий Лившин. "Запуск торгов на первой бирже уже произошёл. Сейчас пока они активно не начались, рынок выжидает. Но как минимум до 25 тысяч долларов за пару месяцев (достигнет - ред.). Однако если в первую неделю объём торгов будет не столь большим, то возможно мы увидим и коррекцию биткоина вплоть до 14-16 тысяч долларов", - сообщил он.

Сооснователь блокчейн-платформы BitClave Василий Трофимчук отметил, что первые часы продаж оказали давление на биткоин вниз. "Но технический анализ по-прежнему предрекает продолжение роста биткоина уже через пару дней", - рассказал он.

Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук видит два возможных сценария развития событий. "Либо будет коррекция до 15-16 тысяч долларов, либо мы увидим, как биткоин не просто дотронется до 20 тысяч долларов, а перешагнет и закрепиться в районе 21 тысячи долларов. Все, конечно, ждут коррекции, так как трейдеры и инвесторы хотят выгодно докупить биткоины", - отметил он.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов дает более скромный прогноз. "Техническая картина указывает на укрепление биткоина... Сам запуск никак не отразится на динамике курсов BTC и BCH, поскольку рынок учел торговлю фьючерсами. После 18 декабря по ним возможна небольшая коррекция", - считает он.

Схожий прогноз дает и глава Hamster Marketplace Денис Булавин. "Если интерес CME будет достаточно ярко выражен, то это может ускорить введение фьючерсов на биткоин на Nasdaq", - полагает он.

ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО БОЛЬШЕ

Эксперты не исключают, что со временем все большее количество площадок начнут внедрять торговлю финансовыми инструментами, связанными с биткоином. По прогнозу Гордеева, интеграция биткоина во все текущие финансовые системы повысит его стоимость в течение пяти лет до более 100 тысяч долларов. "Потому что у него очень ограниченный объем выпуска - на сегодняшний момент реальных монет порядка 10 миллионов (6 миллионов утеряно) и добавить лишь 5 миллионов", - пояснил он.

Как сообщил директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов, CME является крупной биржей по торговле фьючерсами, "поэтому вряд ли какой бирже удастся добиться большего объема". "Кто еще будет вводить эти инструменты, не знаю, но, вероятно, не Московская биржа" MOEX, - добавил он.

"Наш видение – это тренд на появление больше свежих денег на рынке криптовалют. Появится больше профучастников, таких как - пенсионные фонды, хедж-фонды, брокерские компании", - отметил председатель совета директоров ИК "Прайм Капитал" Роман Лыков.