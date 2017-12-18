Сильнейший спад промпроизводства рецессии в России не вызовет

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Динамика промпроизводства в РФ в ноябре оказалась самой слабой за последние восемь лет, однако говорить о рецессии в экономике страны не стоит, считают аналитики. По данным Росстата, падение промпроизводства в ноябре составило 3,6% в годовом выражении по сравнению с нулевым ростом в октябре.

Промышленное производство отличается высокой волатильностью, к тому же на формирование данных влияет множество различных факторов, например, эффект базы, сезонность, погодные условия. В любом случае уже в декабре ситуация выровняется, поэтому по итогам года можно с уверенностью говорить про рост показателя, а в следующем году все будет еще лучше, говорят аналитики.

В БКС связывают слабость показателя с тремя основными факторами: сильной базой ноября 2016 года, сделкой по сокращению добычи ОПЕК+ и более теплой погодой в этом году. Главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров отмечает, что снижение промышленного производства в ноябре в годовом выражении на 3,6% стало первым спадом с января 2016 года. "Хотя замедление темпов роста происходило с июня текущего года", - сказал он агентству "Прайм".

По словам Тихомирова, несмотря на представленные данные, говорить о рецессии в российской экономике нельзя. "Промышленное производство – особенно обработка – отличается высокой волатильностью, на него также большое влияние оказывают сезонность, календарный и погодный факторы. Слабые данные за ноябрь лишь подтверждают то, что восстановление экономики РФ идет медленно", - отметил он.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко соглашается с коллегой. "Рецессией считают снижение ВВП в течение более двух кварталов подряд", - поясняет он. Ващенко не видит возможности наступления рецессии и в 2018 году, хотя и устойчивым рост пока назвать нельзя.

По мнению аналитика, резкое падение показателя вызвано изменениями в статистическом учете: данные за прошлый и нынешний год не полностью сопоставимы. Сейчас, по его словам, в оценке состояния промпроизводства лучше ориентироваться на индекс Manufacturing PMI. "Он в течение года находится выше 50 пунктов, что свидетельствует о росте промышленного производства", - говорит Ващенко.

Главный экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов отметил, что представленные данные оказались намного хуже ожиданий участников рынка, которые оценивали рост на уровне 0,3% год к году. "В результате по итогам января–ноября 2017 года промышленное производство увеличилось на 1,2% год к году", - напоминает он.

Девятов полагает, что отчасти снижение производства могло быть вызвано нежеланием предприятий наращивать запасы готовой продукции на фоне растущей неопределенности в отношении дальнейших перспектив российской экономики. "Кроме того, существенным сдерживающим фактором в обрабатывающей промышленности остается все еще относительно высокий курс рубля", - говорит экономист.

Снижение добычи газа, а также падение производства электрической и тепловой энергии связаны с относительно теплой погодой в ноябре, а снижение добычи нефти связано с действием соглашения ОПЕК+, которое было продлено на заседании картеля 30 ноября, объясняет он. Поскольку в декабре погода остается все еще достаточно теплой, спад в добывающем секторе и секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром, по мнению Девятова, продолжится.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова связывает негативную динамику промпроизводства в ноябре с рядом факторов, в том числе с эффектом высокой базы: рост на 3,4% в годовом выражении в ноябре прошлого года сыграл против роста выпуска промышленной продукции сейчас.

Скоро все станет лучше

По мнению Орловой, в декабре рост промпроизводства скорее вернется в позитивную зону, хотя останется на околонулевом уровне. "Мы ожидаем рост на 0,5% год к году", - отмечает она.

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Тихомиров считает, что после смягчения эффекта базы (в конце 2016-начале 2017 промышленность показывала хороший рост – ред.), примерно к концу первого квартала 2018 года темпы роста промышленности стабилизируются в коридоре 2-3% в годовом выражении. "По промышленности я ожидал и продолжаю ожидать роста в 2017 на уровне 1,3%, ВВП - 1,6%", - говорит Тихомиров.

По оценке Девятова, в следующие два-три месяца темпы роста промпроизводства останутся низкими. "По итогам года рост может составить всего лишь 1,3–1,4%, что ниже нашего текущего прогноза на уровне 1,6%", - отмечает он.

Ващенко считает, что в 2017 году промпроизводство увеличится на 1,6-1,9%. А в отсутствие внешних шоков, например, падения цены на нефть, в 2018 году показатель вырастет ориентировочно в диапазоне 1,5-2%, заключает он.