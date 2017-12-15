ЦБ подготовил сценарий с ценами на нефть в $60 в 2020 г при продлении ОПЕК+

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Сценарий ЦБ РФ с ростом цен на нефть на 2018-2020 годы предполагает, что возможное продление сделки ОПЕК+ после 2018 года и развитие мировой экономики поднимет цены на нефть с 55 долларов за баррель в следующем году до 60 долларов за баррель в 2020 году, говорится в опубликованном докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В сценарий с ростом цен на нефть закладывается сохранение ограничений добычи нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК после 2018 года, а также более динамичное восстановление мировой экономики. Эти факторы окажут поддержку ценам энергоносителей, в результате чего цена на нефть марки Urals будет постепенно расти с около 55 долларов за баррель в 2018 году до 60 долларов за баррель в 2020 году", - говорится в материале.

Как отмечается в докладе, восходящая траектория цен на нефть поддержит настроения участников экономики и интерес иностранных инвесторов. "Более позитивная конъюнктура мировых сырьевых рынков по сравнению с базовым сценарием, а также более уверенный рост экономик стран – торговых партнеров (по оценкам Банка России, годовыми темпами 2,5–2,6%) окажут положительное влияние на экономическую активность в России", - говорится в документе.

Эти условия будут способствовать привлечению зарубежных инвестиций, росту спроса на товары российского экспорта темпами на 1,5–2% в год, темпу прироста импорта 4–6%, в среднесрочной перспективе, улучшению возможностей компаний по привлечению заимствований по сравнению с базовым сценарием. Продолжится рост инвестиционной и производственной активности в экономике, а на фоне роста доходов населения вырастет потребление. Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2018 г до 1,5-2%

"В результате годовые темпы прироста валового накопления основного капитала и потребления домохозяйств в 2019–2020 годах, в отличие от базового сценария, не снизятся, а сложатся вблизи значений 2018 года составив 2–3% и 2,5–3,5% соответственно", - говорится в материале.

"Таким образом, в данном сценарии в 2019–2020 годах сохранятся тенденции 2018 года. Экономика России продолжит расти годовыми темпами 1,5–2% на всем прогнозном горизонте, что близко к потенциальному уровню в среднесрочной перспективе", - говорится в докладе.

Темпы роста потребительских цен в России удержатся на уровне, близком к 4%. Годовой темп прироста кредита экономике в 2019–2020 годах оценивается в интервале 8–12%, что близко к оценке динамики денежной массы. Рост кредитной активности и динамика денежной массы не будут создавать инфляционного давления.

"В условиях отсутствия в данном сценарии периода временного ухудшения ситуации в экономике под воздействием внешних факторов денежно-кредитная политика и в целом внутренние финансовые условия могут быть несколько мягче, чем в базовом сценарии. Банк России будет поддерживать инфляцию вблизи 4% на всем прогнозном горизонте мерами денежно-кредитной политики", - подчеркивается в публикации.