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AgileDays 2018

Дата проведения: 22/03/2018 - 23/03/2018
Город: Москва
Место проведения: Центр Международной Торговли, Краснопресненская наб. 12
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Главное ежегодное событие Agile отрасли, конференция AgileDays, проводится уже 12-й год подряд, и это самая крупная конференция в Восточной Европе. Она ориентирована в первую очередь на профессионалов IT-сферы: разработчиков ПО, менеджеров продуктов и проектов, технических директоров.

Сейчас Agile - уже не только про локальные улучшения для разработчиков ПО в небольших командах и проектах: теперь с помощью Agile люди приходят к оптимизации организации в целом. И этот тренд станет основным фокусом конференции. На AgileDays будет почти 100 докладов, воркшопов и дискуссий, интересных как экспертам, так и новичкам. Мы ожидаем более 1200 участников.

Среди выступающих будут представители компаний:

● Юрген Аппело (Jurgen Appelo), основатель и руководитель, Happy Melly, Agile Lean Europe
● Зузана Шохова (Zuzana Sochova), основатель, Agile-коуч и тренер, Agilni Asociace
● Рэн Найман (Ran Nyman), партнер-основатель, Gosei
● Иван Зимин (Ivan Zimine), Fellow human, Odd-e
● Александр Горник, руководитель, Mindbox
● Александр Тарасов, Software Engineer, Одноклассники
● Алексей Трошин, руководитель департамента IT-разработки, ФИНАМ
● Валерия Лущикова, менеджер продуктов "Академия" и "Оценка талантов", HeadHunter

Источник: lavender

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