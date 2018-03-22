AgileDays 2018

Главное ежегодное событие Agile отрасли, конференция AgileDays, проводится уже 12-й год подряд, и это самая крупная конференция в Восточной Европе. Она ориентирована в первую очередь на профессионалов IT-сферы: разработчиков ПО, менеджеров продуктов и проектов, технических директоров.

Сейчас Agile - уже не только про локальные улучшения для разработчиков ПО в небольших командах и проектах: теперь с помощью Agile люди приходят к оптимизации организации в целом. И этот тренд станет основным фокусом конференции. На AgileDays будет почти 100 докладов, воркшопов и дискуссий, интересных как экспертам, так и новичкам. Мы ожидаем более 1200 участников.

Среди выступающих будут представители компаний:

● Юрген Аппело (Jurgen Appelo), основатель и руководитель, Happy Melly, Agile Lean Europe

● Зузана Шохова (Zuzana Sochova), основатель, Agile-коуч и тренер, Agilni Asociace

● Рэн Найман (Ran Nyman), партнер-основатель, Gosei

● Иван Зимин (Ivan Zimine), Fellow human, Odd-e

● Александр Горник, руководитель, Mindbox

● Александр Тарасов, Software Engineer, Одноклассники

● Алексей Трошин, руководитель департамента IT-разработки, ФИНАМ

● Валерия Лущикова, менеджер продуктов "Академия" и "Оценка талантов", HeadHunter

Источник: lavender