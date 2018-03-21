XI ежегодная конференция «Российская энергетика»

Дорогие друзья, приглашаем принять участие в XI ежегодной конференции «Российская энергетика», которая состоится 21 марта в InterContinental Moscow Tverskaya!

Сегодня отрасль на пороге нового масштабного инвестиционного цикла. ДПМ подходит к концу, новые объекты введены и работают, но проблема старения инфраструктуры в российской электроэнергетике по-прежнему не решена. Модернизация нужна тепловым электростанциям, электросетям, сетям теплоснабжения, устаревающие энергоблоки АЭС заменяет Росатом. Только на обновление трети мощностей ТЭС до 2035 года потребуется около 1,5 трлн. руб.

Каков будет механизм финансирования модернизации - новый ДПМ, повышение цены мощности или какой-то третий путь - отрасли предстоит решить в 2018 году.

Среди докладчиков

Максим Быстров, председатель правления, ассоциация «НП Совет рынка»

Вячеслав Кравченко, заместитель министра, Министерство энергетики РФ

Михаил Кузнецов, председатель правления, генеральный директор Общества, член Комитета по стратегии, СГК

Денис Паслер, председатель правления, исполняющий обязанности генерального директора, «Т плюс»

Михаил Расстригин, заместитель министра, Министерство экономического развития РФ

Семен Сазонов, генеральный директор, «Квадра»

Подробности на сайте https://events.vedomosti.ru/events/electro18?utm_source=prime&utm_medium=announcement&utm_campaign=primeelectro18 и по телефону

+7 (495) 956-34-58.

Мы будем рады видеть вас и ваших коллег в числе участников конференции!

Источник: Ведомости