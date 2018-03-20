Все, что вы хотели знать о деофшоризации, но боялись спросить

20 марта 2018 года деловое издание «Ведомости» приглашает Вас принять участие в бизнес-завтраке «Налоги без границ - 2018. Риски и возможности для российского бизнеса в эпоху деофшоризации».

Среди тем для обсуждения:

• Налоговое резидентство: критерии и налоговые последствия для физического лица и компании. Планы регулятора по изменениям условий налогового резидентства РФ.

• Почему деофшоризация побуждает менять налоговое резидентство? Топ-3 альтернатив российскому резидентству и их сравнительная эффективность для целей налогового планирования.

• CRS. Какие новшества ожидают российские компании после присоединения России к системе международного автоматического обмена финансовой информацией?

• Международный опыт комплаенса. Что может быть актуально для России и какие риски необходимо учитывать российским собственникам бизнеса?

• Что нужно знать о контролируемых иностранных компаниях и их налогообложении? Рекомендации по снижению рисков и налоговых последствий.

• «Амнистия капиталов - 2» и продление безналоговой ликвидации. Выходим из «тени» без потерь.

• Деофшоризация на практике. Спорные ситуации, с которыми сталкивается бизнес: что необходимо предусмотреть?

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Количество мест ограничено.

По вопросам участия обращайтесь к Марине Лисиной по телефону 8 (495) 956-25-36, доб. 1803 или по электронной почте m.lisina@vedomosti.ru.

По вопросам программы обращайтесь к Анастасии Эллер по телефону 8 (495) 956-25-36, доб. 3083 или по электронной почте a.eller@vedomosti.ru.

Источник: Ведомости