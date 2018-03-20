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Налоги без границ – 2018. Риски и возможности для российского бизнеса в эпоху деофшоризации

Дата проведения: 20/03/2018
Город: Москва
Организатор: Ведомости конференции
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Все, что вы хотели знать о деофшоризации, но боялись спросить

20 марта 2018 года деловое издание «Ведомости» приглашает Вас принять участие в бизнес-завтраке «Налоги без границ - 2018. Риски и возможности для российского бизнеса в эпоху деофшоризации».

Среди тем для обсуждения:
• Налоговое резидентство: критерии и налоговые последствия для физического лица и компании. Планы регулятора по изменениям условий налогового резидентства РФ.
• Почему деофшоризация побуждает менять налоговое резидентство? Топ-3 альтернатив российскому резидентству и их сравнительная эффективность для целей налогового планирования.
• CRS. Какие новшества ожидают российские компании после присоединения России к системе международного автоматического обмена финансовой информацией?
• Международный опыт комплаенса. Что может быть актуально для России и какие риски необходимо учитывать российским собственникам бизнеса?
• Что нужно знать о контролируемых иностранных компаниях и их налогообложении? Рекомендации по снижению рисков и налоговых последствий.
• «Амнистия капиталов - 2» и продление безналоговой ликвидации. Выходим из «тени» без потерь.
• Деофшоризация на практике. Спорные ситуации, с которыми сталкивается бизнес: что необходимо предусмотреть?

Следите за обновлениями на сайте: https://praktika.vedomosti.ru/events/nalogi_borderless?utm_source=1prime&utm_medium=news&utm_campaign=nalogi_borderless
Количество мест ограничено.

По вопросам участия обращайтесь к Марине Лисиной по телефону 8 (495) 956-25-36, доб. 1803 или по электронной почте m.lisina@vedomosti.ru.

По вопросам программы обращайтесь к Анастасии Эллер по телефону 8 (495) 956-25-36, доб. 3083 или по электронной почте a.eller@vedomosti.ru.

Источник: Ведомости

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