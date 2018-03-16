Digital Transformation in Russia 2018: бизнес кейсы

DTR 2018 - это встреча профессионалов

Прошло время, когда диджитал трансформация обсуждалась как тренд. Российский рынок полон реализованных проектов, которые изменили жизнедеятельность компаний, и теперь у нас есть площадка, где можно не только прикоснуться к реальным решениям, но и задать вопросы их создателям, получить ответы и применить полученные знания и опыт.

"DTR - это не рядовая бизнес конференция о технологиях. DTR - это встреча, в рамках которой профессионалы различных отраслей поделятся текущим живым опытом, продемонстрируют приемы, решения, эффективность применения диджитал в ежедневной деятельности компании, хватит обсуждать как это может быть, хватит этого около маркетингового булшита... нужно обсуждать как трансформация случилась и использовать успешные кейсы в своей деятельности", - комментирует Владилен Ситников (POSSIBLE Group).

DTR 2018 - это уникальный контент

В рамках конференции спикеры представят реальные кейсы, презентуют самые свежие данные, продемонстрируют опыт внедрений. Выступят представители компаний: МВИДЕО, МТС, Международный аэропорт «Шереметьево», Estee Lauder Companies, Коптер Экспресс, NAUMEN, Delivery Club, Лаборатория Артема Геллера.

"DTR - это однопотоковая конференция. Мы даем каждому спикеру представить объемный доклад на актуальную тему. Наше главное требование к докладчикам - на DTR должны быть озвучены уникальные данные и конкретные бизнес или инфраструктурные решения. Мы сформировали подход: государство, банковская сфера, наука, b2c и b2b решения, HR - закроем все сферы, применение digital решений в которых показывает оптимизацию бюджетов и рост дохода бизнеса", - отмечают представители программного комитета DTR 2018.

DTR 2018 - это проект с историей

DTR является правопреемником конференций с многолетней историей: i-СМИ, i-Community, i-COMference. В разные годы эти мероприятия привлекали внимание молодых digital-специалистов и являлись рупором digital-отрасли. Именно на них впервые в нашей стране много и подробно говорили о digital-рынке. DTR вобрал в себя лучшее от этих мероприятий и воплотил в жизнь самую смелую мечту организаторов - "предсказывать" будущее и смотреть вперед, определять тренды раньше других.

"Мы рады, что конференция Digital Transformation in Russia стала той площадкой, на которой мы смогли внести важные качественные изменения в концепции i-СМИ, i-Community и i-COMference. DTR - это новое мероприятие в календаре консультантов, бизнес специалистов, управленцев и новаторов - новое слово в индустрии - Digital-трансформация уже наступила во многих областях. Наша задача - вместе со спикерами и участниками DTR понять, что эффективно уже сегодня, чтобы прогнозировать завтрашний день для бизнеса", - отметил директор РАЭК, Сергей Плуготаренко.

Подробнее о конференции Digital Transformation in Russia 2018 и регистрация: http://dtr.moscow/about/

Источник: РАЭК