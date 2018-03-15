Девятая конференция «Централизованное казначейство»

Многие крупные компании либо уже создали централизованное казначейство, либо планируют это сделать в ближайшее время. Опыт ведущих компаний свидетельствует о том, что централизация казначейской функции позволяет повысить эффективность управления денежными потоками внутри холдинга, снизить риски и оптимизировать бизнес-процессы. Лучшие кейсы компаний будут представлены на конференции «Централизованное казначейство»

Ключевые пункты программы:

1. Мастер-класс

Наталья Лугина, начальник управления корпоративного финансирования, ОМК, проведет мастер-класс по теме «Актуальные инструменты управления рисками ликвидности: сценарный анализ, управление через платежный календарь, стресс-тестирование ликвидности»

2. Сессия Master2Master

Живой диалог на сцене по вопросу эффективных инструментов работы казначейства: Анастасия Марченко, руководитель отдела банковских операций и систем управления платежами, Росатом, и Сергей Дешин, начальник расчетного центра казначейства, ЕВРАЗ*

Ведущий сессии: Дмитрий Соловьев, заместитель финансового директора, руководитель управления казначейства, Merlion

3. Спецдоклад

Юлия Седова, руководитель банковской группы, супервайзер казначейства, ГлаксоСмитКляйн, выступит со спецдокладом по вопросу организации «фабрики платежей» и особенностей перевода подразделений в головное казначейство

Среди спикеров конференци:

• Нелли Мещерякова, директор по корпоративным финансам, НЛМК

• Дарья Ким, директор казначейства, ЕВРАЗ

• Александр Захаров, менеджер управления казначейства, Северсталь

• Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам, Эксперт РА

• Ирина Вольтерова, менеджер Центра развития сервисов, СИБУР

• Александр Новоструев, заместитель финансового директора, Ralf Ringer

• Руслан Галлямов, руководитель департамента казначейства, Интер РАО

• Анна Егорова, директор центра казначейских операций МФ ОЦО, Ростелеком

• Владимир Яблонко, заместитель генерального директора по корпоративному финансированию, Фрейт Вилладж

• Наталья Лугина, начальник управления корпоративного финансирования, ОМК

• Анастасия Марченко, руководитель отдела банковских операций и систем управления платежами, Росатом

• Дмитрий Соловьев, заместитель финансового директора, Merlion

• Виктор Шрамко, финансовый директор, Московский ювелирный завод

• Елена Федосова, финансовый контролер, Unillever

• Иван Лашков, финансовый директор, Аскона

По вопросам участия в Девятой конференции «Корпоративное казначейство», возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону:+7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.

Подробнее: https://goo.gl/Xuzy9t

Источник: cfo