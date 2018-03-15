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Девятая конференция «Централизованное казначейство»

Дата проведения: 15/03/2018 - 16/03/2018
Город: Москва
Место проведения: Метрополь, Театральный проезд, д.2
Организатор: Просперити Медиа и портал CFO-Russia
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Многие крупные компании либо уже создали централизованное казначейство, либо планируют это сделать в ближайшее время. Опыт ведущих компаний свидетельствует о том, что централизация казначейской функции позволяет повысить эффективность управления денежными потоками внутри холдинга, снизить риски и оптимизировать бизнес-процессы. Лучшие кейсы компаний будут представлены на конференции «Централизованное казначейство»

Ключевые пункты программы:

1. Мастер-класс

Наталья Лугина, начальник управления корпоративного финансирования, ОМК, проведет мастер-класс по теме «Актуальные инструменты управления рисками ликвидности: сценарный анализ, управление через платежный календарь, стресс-тестирование ликвидности»

2. Сессия Master2Master
Живой диалог на сцене по вопросу эффективных инструментов работы казначейства: Анастасия Марченко, руководитель отдела банковских операций и систем управления платежами, Росатом, и Сергей Дешин, начальник расчетного центра казначейства, ЕВРАЗ*
Ведущий сессии: Дмитрий Соловьев, заместитель финансового директора, руководитель управления казначейства, Merlion

3. Спецдоклад
Юлия Седова, руководитель банковской группы, супервайзер казначейства, ГлаксоСмитКляйн, выступит со спецдокладом по вопросу организации «фабрики платежей» и особенностей перевода подразделений в головное казначейство

Среди спикеров конференци:

• Нелли Мещерякова, директор по корпоративным финансам, НЛМК
• Дарья Ким, директор казначейства, ЕВРАЗ
• Александр Захаров, менеджер управления казначейства, Северсталь
• Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам, Эксперт РА
• Ирина Вольтерова, менеджер Центра развития сервисов, СИБУР
• Александр Новоструев, заместитель финансового директора, Ralf Ringer
• Руслан Галлямов, руководитель департамента казначейства, Интер РАО
• Анна Егорова, директор центра казначейских операций МФ ОЦО, Ростелеком
• Владимир Яблонко, заместитель генерального директора по корпоративному финансированию, Фрейт Вилладж
• Наталья Лугина, начальник управления корпоративного финансирования, ОМК
• Анастасия Марченко, руководитель отдела банковских операций и систем управления платежами, Росатом
• Дмитрий Соловьев, заместитель финансового директора, Merlion
• Виктор Шрамко, финансовый директор, Московский ювелирный завод
• Елена Федосова, финансовый контролер, Unillever
• Иван Лашков, финансовый директор, Аскона

По вопросам участия в Девятой конференции «Корпоративное казначейство», возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону:+7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.
Подробнее: https://goo.gl/Xuzy9t

Источник: cfo

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