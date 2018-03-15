Банковский парадокс. Количество продуктов и каналов коммуникации с клиентами постоянно растет, прибыль от комиссионных продуктов за 2017 год увеличилась на 13%. При этом доля ЧКД ФЛ в чистом операционном доходе из года в год остается практически неизменной - 7,8%.

Как сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки и задать предпосылки роста?

Следуя запросам рынка, компания Auditorium CG создала III Всероссийский банковский Форум «КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ БАНКА 2018. Решения для клиента и новые возможности непроцентного дохода. От идей до результатов». 15 и 16 марта 2018 года лидеры банковского сектора обсудят что на самом деле приносят прибыль, как по-настоящему подстроиться под клиента, какие новые инструменты могут повысить долю комиссионных доходов.

Форум «Комиссионные доходы банка 2018», это:

• Обширное и взвешенное рассмотрение вопросов увеличения комиссионного дохода банка

• Максимально полезная информация о комиссионном бизнесе в одном месте, в одно время

• Самый представительский состав спикеров и участников по теме комиссионного дохода

• Специальная сессия по увеличению комиссионного дохода по картам

• Эксклюзив! Кейсы о построении комиссионного бизнеса от клиентов

• Новый взгляд на вечные темы

<<<Посмотреть программу>>>

Своим опытом поделятся:

• Ксения Андреева, Вице-президент, Руководитель отдела развития дебетовых карт и пакетов услуг, РАЙФФАЙЗЕНБАНК

• Виктория Анохина, Руководитель Группы продаж в электронных каналах департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM, БАНК ВТБ

• Павел Нуждов, Начальник центра развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов, ОТП БАНК (Лучший спикер форума «Комиссионные доходы банка 2017»)

• Вадим Погосьян, Директор департамента частного банковского обслуживания, БАНК «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

• Михаил Гаврилов, Директор по развитию, БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

• Александр Смелов, Руководитель Центра комиссионных продуктов, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

• Галина Уткина, Директор департамента депозитных и комиссионных продуктов, РЕНЕССАНС КРЕДИТ

Форум, способный изменить сложившуюся ситуацию на рынке.

Источник: Auditorium CG