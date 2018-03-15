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КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ БАНКА 2018. Решения для клиента и новые возможности непроцентного дохода. От идей до результатов

Дата проведения: 15/03/2018 - 16/03/2018
Город: Москва
Организатор: Auditorium CG
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Банковский парадокс. Количество продуктов и каналов коммуникации с клиентами постоянно растет, прибыль от комиссионных продуктов за 2017 год увеличилась на 13%. При этом доля ЧКД ФЛ в чистом операционном доходе из года в год остается практически неизменной - 7,8%.
Как сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки и задать предпосылки роста?

Следуя запросам рынка, компания Auditorium CG создала III Всероссийский банковский Форум «КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ БАНКА 2018. Решения для клиента и новые возможности непроцентного дохода. От идей до результатов». 15 и 16 марта 2018 года лидеры банковского сектора обсудят что на самом деле приносят прибыль, как по-настоящему подстроиться под клиента, какие новые инструменты могут повысить долю комиссионных доходов.

Форум «Комиссионные доходы банка 2018», это:
• Обширное и взвешенное рассмотрение вопросов увеличения комиссионного дохода банка
• Максимально полезная информация о комиссионном бизнесе в одном месте, в одно время
• Самый представительский состав спикеров и участников по теме комиссионного дохода
• Специальная сессия по увеличению комиссионного дохода по картам
• Эксклюзив! Кейсы о построении комиссионного бизнеса от клиентов
• Новый взгляд на вечные темы
<<<Посмотреть программу>>>

Своим опытом поделятся:
• Ксения Андреева, Вице-президент, Руководитель отдела развития дебетовых карт и пакетов услуг, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
• Виктория Анохина, Руководитель Группы продаж в электронных каналах департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM, БАНК ВТБ
• Павел Нуждов, Начальник центра развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов, ОТП БАНК (Лучший спикер форума «Комиссионные доходы банка 2017»)
• Вадим Погосьян, Директор департамента частного банковского обслуживания, БАНК «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
• Михаил Гаврилов, Директор по развитию, БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
• Александр Смелов, Руководитель Центра комиссионных продуктов, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
• Галина Уткина, Директор департамента депозитных и комиссионных продуктов, РЕНЕССАНС КРЕДИТ

Форум, способный изменить сложившуюся ситуацию на рынке.

Источник: Auditorium CG

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