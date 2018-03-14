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«Транзакционный бизнес 2018. Точки роста и решения для увеличения непроцентных доходов в сегменте юридических лиц

Дата проведения: 14/03/2018
Город: Москва
Организатор: Auditorium CG
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Рекордные 419 млрд. рублей составил чистый комиссионный доход по работе с юридическими лицами за 9 месяцев в 2017 году. По отношению к чистому операционному доходу всего банка он занимает почти 15%. При этом каждый банк стремится, как минимум удвоить этот показатель. Современные технологии, новые продукты, альтернативные подходы к бизнес-моделям и накопленный годами опыт дают банкирам все основания для достижения этой цели.

14 марта 2018 года Auditorium CG в третий раз организовывает ключевое событие в области повышения непроцентного дохода в сегменте юридических лиц «Транзакционный бизнес 2018. Точки роста и решения для увеличения непроцентных доходов в сегменте юридических лиц». Более 80 руководителей по работе с юридическими лицами крупнейших банков России поделятся на Форуме своим опытом наращивания транзакционного дохода и обсудят дальнейшие перспективы развития.

Посетив Форум Вы сможете:
- Получить доступ к лучшим практикам рынка транзакционного бизнеса
- Узнать самые свежие и перспективные решения увеличения непроцентного дохода
- Определить вектор развития транзакционного бизнеса для своего банка
- Своевременно скорректировать стратегию работы с юридическими лицами
- Сформировать прибыльную продуктовую линейку

Среди подтвержденных спикеров Форума:
• Светлана СЫРЦОВА, Начальник управления транзакционных продуктов Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса, БАНК ВТБ
• Максим ЛУКЬЯНОВИЧ, Директор Департамента малого бизнеса, РОСБАНК
• Алла ДИРКС, Управляющий Директор Департамента крупного бизнеса, РОССЕЛЬХОЗБАНК
• Оксана ЛЕОНОВА, Вице-президент, Директор Департамента развития продуктов блока малого бизнеса, БАНК ОТКРЫТИЕ
• Вячеслав ЕРМОЛИН, Вице-Президент, БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
• Екатерина МАЛАНДИЙ, Руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса, УРАЛСИБ
• Сергей МАРТЫНЕНКО, Советник Председателя Правления, ТКБ БАНК

Обеспечь рост непроцентного дохода - увидимся на Форуме!

Источник: Auditorium CG

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