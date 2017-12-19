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XIII Международный РЕПО-ФОРУМ

Дата проведения: 19/12/2017 - 20/12/2017
Город: Москва
Место проведения: Отель «ИнтерКонтиненталь», Тверская, 22
Организатор: Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»
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Окончание регистрации: 18/12/2017 10:12

19 -20 декабря 2017 года в Москве состоится XIII Международный РЕПО-ФОРУМ - одно из самых ожидаемых на финансовом рынке событий уходящего года, который проводит Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» при поддержке Банка России и Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

В пленарных заседаниях и панельных дискуссиях примут участие представители органов государственной власти, Банка России, ключевых участников рынка, а также представители международных финансовых организаций.

XIII Международный РЕПО-ФОРУМ - уникальная площадка для дискуссии профучастников, сложившаяся за 13 лет работы в эффективный инструмент взаимодействия участников финансового рынка для подведения итогов, прогнозирования на ближайшую перспективу, определения ключевых точек влияния на финансовую систему страны, обсуждения новых законодательных инициатив.

В этом году Форум объединит представителей регулятора, экспертов международного уровня, казначеев, макроэкономистов, юристов, налоговиков, бухгалтеров, специалистов по инфраструктуре, управлению рисками и иных профильных для финансового рынка специалистов.

Двухдневная деловая программа Форума включает в себя более 8 панельных дискуссий, сессии, заседания и, конечно, Новогодний фуршет.

Познакомиться с более подробной информацией о Форуме, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте - http://financevent.ru/repo2017/ .

Источник: nfa

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