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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром 09.03.2018 18:39:57 139.310 139.600 137.790 1507561475
Роснефть 09.03.2018 18:39:51 313.650 316.450 312.250 873435838
Мосэнерго 09.03.2018 18:39:48 2.748 2.748 2.678 21899787
Лукойл 09.03.2018 18:39:54 3756.000 3761.500 3706.000 1029470824
Сургнфгз 09.03.2018 18:39:50 28.590 28.635 28.170 260045025
Сургнфгз п 09.03.2018 18:39:58 30.075 30.120 29.655 444911159
ГМКННик 09.03.2018 18:39:57 11018.000 11287.000 10913.000 1722255741
Полюс Золото 09.03.2018 18:39:58 4684.000 4740.000 4656.000 55604847
Сбербанк 09.03.2018 18:39:57 273.980 275.480 270.610 6956835154
Сбербанк п 09.03.2018 18:39:45 225.300 225.880 222.360 410898713
ВТБ 09.03.2018 18:39:57 0.056 0.057 0.054 1899751935
Русгидро 09.03.2018 18:39:58 0.773 0.774 0.760 145278772
ФСК ЕЭС 09.03.2018 18:39:45 0.177 0.177 0.176 71993250
Ростелеком 09.03.2018 18:39:52 67.900 68.300 67.810 119459407
АвтоВАЗ 09.03.2018 18:38:56 13.020 13.280 12.740 2079379

 

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