Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|09.03.2018 18:39:57
|139.310
|139.600
|137.790
|1507561475
|Роснефть
|09.03.2018 18:39:51
|313.650
|316.450
|312.250
|873435838
|Мосэнерго
|09.03.2018 18:39:48
|2.748
|2.748
|2.678
|21899787
|Лукойл
|09.03.2018 18:39:54
|3756.000
|3761.500
|3706.000
|1029470824
|Сургнфгз
|09.03.2018 18:39:50
|28.590
|28.635
|28.170
|260045025
|Сургнфгз п
|09.03.2018 18:39:58
|30.075
|30.120
|29.655
|444911159
|ГМКННик
|09.03.2018 18:39:57
|11018.000
|11287.000
|10913.000
|1722255741
|Полюс Золото
|09.03.2018 18:39:58
|4684.000
|4740.000
|4656.000
|55604847
|Сбербанк
|09.03.2018 18:39:57
|273.980
|275.480
|270.610
|6956835154
|Сбербанк п
|09.03.2018 18:39:45
|225.300
|225.880
|222.360
|410898713
|ВТБ
|09.03.2018 18:39:57
|0.056
|0.057
|0.054
|1899751935
|Русгидро
|09.03.2018 18:39:58
|0.773
|0.774
|0.760
|145278772
|ФСК ЕЭС
|09.03.2018 18:39:45
|0.177
|0.177
|0.176
|71993250
|Ростелеком
|09.03.2018 18:39:52
|67.900
|68.300
|67.810
|119459407
|АвтоВАЗ
|09.03.2018 18:38:56
|13.020
|13.280
|12.740
|2079379