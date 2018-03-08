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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром 07.03.2018 18:39:58 138.410 139.980 137.380 3748799182
Роснефть 07.03.2018 18:39:58 314.800 317.400 312.200 880176594
Мосэнерго 07.03.2018 18:39:58 2.685 2.718 2.661 20973426
Лукойл 07.03.2018 18:39:57 3720.500 3726.000 3690.000 2395429039
Сургнфгз 07.03.2018 18:39:54 28.250 28.475 28.100 467163406
Сургнфгз п 07.03.2018 18:39:55 29.800 29.820 29.330 776512944
ГМКННик 07.03.2018 18:39:56 11162.000 11176.000 11011.000 1690823642
Полюс Золото 07.03.2018 18:39:58 4685.000 4708.000 4581.000 242798090
Сбербанк 07.03.2018 18:39:58 273.850 276.720 270.150 13324979335
Сбербанк п 07.03.2018 18:39:42 224.670 225.520 221.000 481125344
ВТБ 07.03.2018 18:39:58 0.055 0.055 0.053 2017046646
Русгидро 07.03.2018 18:39:58 0.765 0.785 0.760 371877484
ФСК ЕЭС 07.03.2018 18:39:55 0.176 0.178 0.175 170921434
Ростелеком 07.03.2018 18:39:50 67.950 68.280 67.610 212039549
АвтоВАЗ 07.03.2018 18:39:33 12.920 13.540 12.760 3460288

 

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