Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 07/03/2018

|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|138.450
|138.690
|138.010
|1.518
|Роснефть
|314.150
|315.250
|314.150
|7.826
|Мосэнерго
|2684.000
|2695.000
|26855.000
|3.008
|Лукойл
|3720.500
|3721.500
|3721.000
|2513038.686
|Сургнфгз
|28205.000
|28255.000
|28.300
|493151.296
|Сургнфгз п
|29785.000
|29.800
|29.650
|902353.474
|ГМКННик
|11155.000
|11162.000
|11160.000
|1727450.762
|Полюс Золото
|4685.000
|4688.000
|4677.000
|247732.325
|Сбербанк
|273.110
|278.830
|273.110
|2.174
|Сбербанк п
|223.570
|224.820
|223.580
|68.743
|ВТБ
|0.054
|0.055
|0.054
|1.758