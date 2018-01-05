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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром29.12.2017 18:49:13130.500130.930128.8602116205016
Роснефть29.12.2017 18:49:14291.500292.500287.000481797212
Мосэнерго29.12.2017 18:39:492.6242.6492.61414581038
Лукойл29.12.2017 18:49:533334.5003334.5003278.500950211362
Сургнфгз29.12.2017 18:47:1027.89028.07027.545150471543
Сургнфгз п29.12.2017 18:48:2228.14528.19027.905324694334
ГМКННик29.12.2017 18:49:5310850.00010855.00010608.000998957451
Полюс Золото29.12.2017 18:47:2345950.00045950.00043520.000105576158
Сбербанк29.12.2017 18:49:39225.200226.200223.2704258427864
Сбербанк п29.12.2017 18:47:51189.000191.170189.000299158869
ВТБ29.12.2017 18:49:300.0470.0480.047558044512
Русгидро29.12.2017 18:49:320.7290.7300.723144071429
ФСК ЕЭС29.12.2017 18:49:560.1620.1630.16294025088
Ростелеком29.12.2017 18:48:5063.90063.98063.210119198782
АвтоВАЗ29.12.2017 18:48:4010.00010.17010.0001496466

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