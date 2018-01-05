Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 04/01/2018

|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|135.030
|135.760
|135.030
|1.352
|Роснефть
|305.200
|307.100
|305.250
|2.752
|Мосэнерго
|26665.000
|26695.000
|2667.000
|3.413
|Лукойл
|3487.000
|3489.500
|3501.000
|2426750.341
|Сургнфгз
|27.990
|28005.000
|28175.000
|340602.621
|Сургнфгз п
|28445.000
|28.480
|28.490
|603035.332
|ГМКННик
|11577.000
|11581.000
|11585.000
|2313208.233
|Полюс Золото
|4460.000
|4462.000
|4478.000
|92203.787
|Сбербанк
|236.340
|238.150
|238.150
|9.74
|Сбербанк п
|202.860
|203.450
|203.850
|93.741
|ВТБ
|0.050
|0.050
|0.050
|0.514