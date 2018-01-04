Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|29.12.2017 18:49:13
|130.500
|130.930
|128.860
|2116205016
|Роснефть
|29.12.2017 18:49:14
|291.500
|292.500
|287.000
|481797212
|Мосэнерго
|29.12.2017 18:39:49
|2.624
|2.649
|2.614
|14581038
|Лукойл
|29.12.2017 18:49:53
|3334.500
|3334.500
|3278.500
|950211362
|Сургнфгз
|29.12.2017 18:47:10
|27.890
|28.070
|27.545
|150471543
|Сургнфгз п
|29.12.2017 18:48:22
|28.145
|28.190
|27.905
|324694334
|ГМКННик
|29.12.2017 18:49:53
|10850.000
|10855.000
|10608.000
|998957451
|Полюс Золото
|29.12.2017 18:47:23
|45950.000
|45950.000
|43520.000
|105576158
|Сбербанк
|29.12.2017 18:49:39
|225.200
|226.200
|223.270
|4258427864
|Сбербанк п
|29.12.2017 18:47:51
|189.000
|191.170
|189.000
|299158869
|ВТБ
|29.12.2017 18:49:30
|0.047
|0.048
|0.047
|558044512
|Русгидро
|29.12.2017 18:49:32
|0.729
|0.730
|0.723
|144071429
|ФСК ЕЭС
|29.12.2017 18:49:56
|0.162
|0.163
|0.162
|94025088
|Ростелеком
|29.12.2017 18:48:50
|63.900
|63.980
|63.210
|119198782
|АвтоВАЗ
|29.12.2017 18:48:40
|10.000
|10.170
|10.000
|1496466