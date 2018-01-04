Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 03/01/2018

|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|131.600
|132.000
|131.990
|2.895
|Роснефть
|296.350
|299.800
|296.250
|2.966
|Мосэнерго
|2649.000
|26625.000
|2648.000
|0.941
|Лукойл
|3411.500
|3413.000
|3421.500
|1346153.196
|Сургнфгз
|27845.000
|27865.000
|27905.000
|155895.16
|Сургнфгз п
|28395.000
|28.440
|28395.000
|2.656
|ГМКННик
|11264.000
|11266.000
|11302.000
|1697344.891
|Полюс Золото
|4452.000
|4453.000
|4466.000
|98009.978
|Сбербанк
|230.700
|231.110
|231.110
|4.162
|Сбербанк п
|196.510
|196.750
|196.680
|37.369
|ВТБ
|0.049
|0.049
|0.049
|1.103