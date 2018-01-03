Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 29/12/2017

|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|129.780
|131.230
|129.870
|2.874
|Роснефть
|290.650
|291.900
|291.900
|4.362
|Мосэнерго
|2614.000
|2621.000
|2612.000
|4.239
|Лукойл
|3315.000
|3321.500
|3334.500
|950211.362
|Сургнфгз
|27755.000
|27.780
|27.890
|150471.543
|Сургнфгз п
|27.970
|28205.000
|27.960
|2.413
|ГМКННик
|10842.000
|10844.000
|10850.000
|998957.451
|Полюс Золото
|4541.000
|4548.000
|4595.000
|105576.158
|Сбербанк
|225.130
|225.890
|225.610
|7.216
|Сбербанк п
|190.250
|191.080
|190.340
|26.667
|ВТБ
|0.047
|0.047
|0.047
|0.72