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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 29/12/2017


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/12/2017
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром129.780131.230129.8702.874
Роснефть290.650291.900291.9004.362
Мосэнерго2614.0002621.0002612.0004.239
Лукойл3315.0003321.5003334.500950211.362
Сургнфгз27755.00027.78027.890150471.543
Сургнфгз п27.97028205.00027.9602.413
ГМКННик10842.00010844.00010850.000998957.451
Полюс Золото4541.0004548.0004595.000105576.158
Сбербанк225.130225.890225.6107.216
Сбербанк п190.250191.080190.34026.667
ВТБ0.0470.0470.0470.72

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