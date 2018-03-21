ЕК одобрила покупку Bayer компании Monsanto

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила покупку американской биотехнологической компании Monsanto немецким концерном Bayer AG, говорится в сообщении ЕК.

Ведомство отмечает, что решение об одобрении сделки принято с учетом того, что компания Bayer ранее согласилась выполнить необходимые для этого условия. С самого начала сделка вызывала обеспокоенность у мировых регуляторов, которые опасались, что она может навредить конкуренции. Для снижения этих опасений Bayer в октябре объявил о продаже своих растениеводческих подразделений концерну BASF за 5,9 миллиарда евро.

"Мы одобрили планы Bayer по приобретению Monsanto, потому что меры сторон для снижения обеспокоенности на сумму более 6 миллиардов евро полностью удовлетворяют наши требованиям в отношении конкуренции. Наше решение подразумевает, что после сделки эффективная конкуренция и инновационное развитие сохранится на рынках семян, пестицидов и цифрового сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

Bayer еще в сентябре заявил о намерении приобрести Monsanto за 66 миллиардов долларов, ожидая завершения сделки в начале 2018 года.

Ранее, в феврале текущего года, бразильский регулятор одобрил сделку по покупке Bayer компании Monsanto, а в середине марта ФАС РФ и Bayer пришли к взаимопониманию при обсуждении покупки Monsanto.