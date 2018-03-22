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Каждый седьмой житель Гонконга является миллионером


  • Гонконг
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. В Гонконге (специальный административный район в Китае) число жителей-миллионеров за прошлый 2017 год выросло на 15% и составило 1 млн человек. Как следует из исследования банка Citibank, при этом состояние 68 тысяч человек из этого миллиона составляет свыше $1,27 млн.

Всего в Гонконге проживает 7,4 млн человек.

Как пишет издание South China Morning Post, данное исследование Citibank проводил с сентября по ноябрь прошлого года при участии 4 139 жителей Гонконга и 200 жителей континентальной части КНР.

В исследовании миллионером считается человек, который владеет ликвидными активами — вкладами, общими фондами, бондами — на сумму более 1 млн гонконгских долларов (что составляет около $127 тысяч).

Рост количества миллионеров в Гонконге обусловлен ростом котировок на бирже, а также на рынке недвижимости в 2017 году. Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос в 2017 году на 36%. Рост цен на рынке недвижимости со

Главным источником благосостояния гонконгцев является зарплата - таких 55% от всего населения города. Только 21% гонконгцев-миллионеров - владельцы собственного бизнеса. В то же время этот показатель у миллионеров-жителей континентального Китая равен 71%.

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