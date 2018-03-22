США выделят $420 млн на помощь Украине и $105 млн Грузии – проект бюджета

ВАШИНГТОН, 22 мар /ПРАЙМ/. Конгресс США выделяет более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов - на поддержку Грузии, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

"Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии... Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине", - говорится в проекте бюджета.

Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.