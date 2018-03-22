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Кабмин обсудит проект о запрете на установку цен в морских портах РФ в валюте


МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, запрещающий устанавливать цены на услуги в морских портах РФ в валюте, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или условных единицах", - следует из сообщения.

Согласно проекту, цены в портах должны устанавливаться только в рублях.

Ранее, в августе прошлого года, руководитель ФАС Игорь Артемьев попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП) перевести тарифы из долларов в рубли. Глава государства поручил с 1 января 2018 года перейти на такой режим работы и перевести тарифы для стивидоров во всех портах в национальную валюту.

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