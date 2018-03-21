Суд выдал санкцию на заочный арест экс-владельца банка "БФГ-Кредит" Дойнова

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего владельца банка "БФГ-Кредит" Павла Дойнова, обвиняемого по делу о растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд принял решение о заочном аресте Дойнова", - сказала она.

Царева уточнила, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение).

Обвиняемый находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

По данным газеты "Коммерсант", Дойнов под видом кредитов выводил из банка деньги через подставные фирмы.