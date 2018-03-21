Сейм Латвии намерен отменить запрет на регистрацию праворульных автомобилей

РИГА, 20 мар /ПРАЙМ/. С 1 ноября 2018 года в Латвии планируют разрешить регистрировать автомобиль, в котором руль расположен с правой стороны, сообщили РИА Новости в сейме.

"Соответствующее решение приняли депутаты комиссии сейма Латвии по народному хозяйству. Соответствующие изменения в законе "О дорожном движении" в окончательном чтении планируется принять на ближайшем заседании парламента", - заявили в парламенте.

По данным портала Delfi, отмена запрета на регистрацию машин с правым рулем будет принята с учетом предписания Суда Европейского союза, который пришел к выводу, что такой запрет нарушает права человека на свободное перемещение.

В настоящий момент в Латвии действует запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем.