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"Аэрофлот" 21 и 22 марта отменяет 6 рейсов в Нью-Йорк и из него


МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" AFLT 21 и 22 марта отменяет шесть рейсов в Нью-Йорк и из него в "Шереметьево" из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает компания во вторник.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Нью-Йорка (JFK) Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 21 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

В частности, 21 марта отменяются рейсы SU 100 "Шереметьево" — Нью-Йорк, SU 101 Нью-Йорк — "Шереметьево", SU 102 "Шереметьево" — Нью-Йорк, SU 122 "Шереметьево" — Нью-Йорк

В четверг, 22 марта отменяются рейсы SU 103 Нью-Йорк — "Шереметьево" и SU 123 Нью-Йорк — "Шереметьево".

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