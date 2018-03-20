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Президент Египта поручил Минавиации продолжить совершенствовать безопасность в аэропортах


Мировая экономика

КАИР, 20 мар /ПРАЙМ/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник поручил министру гражданской авиации Шерифу Фатхи продолжить работу по совершенствованию систем безопасности в аэропортах страны, об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.

На встрече помимо главы ведомства присутствовал премьер-министр Египта Шериф Исмаил. Согласно тексту заявления канцелярии, ас-Сиси поручил Шерифу Фатхи продолжить работу по развитию сферы гражданской авиации, от которой, по его словам, "напрямую зависит увеличение объемов туристического потока, что позитивно скажется на экономике страны".

"Также президент заявил о необходимости продолжить совершенствование систем безопасности в аэропортах согласно самым высоким мировым стандартам, а их сотрудников (служб безопасности в аэропортах) обучить работе с самыми передовыми техническими средствами, существующими в этой сфере", - заявил глава государства.

После крушения в конце октября 2015 года самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом сразу несколько стран приостановили полеты на египетские курорты Красного моря, в Каир и другие египетские города. В последующие годы Египет осуществил большую работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах. К настоящему времени практически все страны сняли запрет на полеты в Египет.

Прямое авиасообщение между Каиром и Москвой после двухлетнего перерыва возобновится с середины апреля: 11 числа в Каир отправится первый рейс компании "Аэрофлот" AFLT, 12 — в Москву полетит EgyptAir. Всего обе авиакомпании будут выполнять пять рейсов между столицами в неделю.

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